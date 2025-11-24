 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Santykiai

Šie ženklai išduoda, kad jums metas kuo greičiau skirtis: neignoruokite jų

2025-11-24 14:50
2025-11-24 14:50

Rytoj, lapkričio 25-ąją, Lietuvoje ir visame pasaulyje minėsime Tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną. Remiantis tarptautine statistika, daugiau nei 90 proc. asmenų, patiriančių smurtą artimoje aplinkoje, yra moterys.

Specialistai atskleidė, kaip neištikimybė veikia santykius: štai kada reikėtų skirtis (nuotr. 123rf.com)

Rytoj, lapkričio 25-ąją, Lietuvoje ir visame pasaulyje minėsime Tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną. Remiantis tarptautine statistika, daugiau nei 90 proc. asmenų, patiriančių smurtą artimoje aplinkoje, yra moterys.

0

Smurtas artimoje aplinkoje, smurtas prieš moteris šeimoje – nusikaltimas ir žmgaus teisių pažeidimas.

Smurtas prieš moteris – opi problema pasauliniu mastu

Kaip trečiadienį pranešė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), kone trečdalis moterų yra patyrusios smurtą artimoje aplinkoje arba seksualinę prievartą, skelbė BNS.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujausioje PSO ataskaitoje teigiama, kad 840 mln. moterų visame pasaulyje – beveik trečdalis – per savo gyvenimą patyrė partnerio smurtą arba seksualinę prievartą.

PSO duomenimis, vien per pastaruosius metus 316 mln. moterų patyrė fizinį ar seksualinį smurtą iš artimo partnerio.

Organizacija tvirtina, kad pažanga šiuo klausimu yra itin lėta – pabrėžiama, kad smurtas artimoje aplinkoje per pastaruosius du dešimtmečius sumažėjo vos 0,2 procento.

Smurtas – aiški priežastis nelikti santykiuose ir skirtis

Pastaraisiais metais vis dažniau viešojoje erdvėje girdimas terminas „toksiški santykiai“. Kaip anksčiau naujienų portalui tv3.lt teigė psichologas, psichoterapeutas Andrius Kaluginas, nors toks terminas pradėtas vartoti ne taip jau seniai, tai nereiškia, kad iki šiol šis reiškinys nebuvo žinomas.

Anot jo, ši sąvoka naudojama pastaruosius 10–15 metų, tačiau mokslui nėra nauja. Esant tokiuose santykiuose esmė yra prastėjanti emocinė sveikata.

„Priežasčių tokiems santykiams gali būti visa paletė: konfliktai, ramybės nebuvimas namuose, nuolatiniai barniai, priekaištai, nuoskaudos.

Toksiškuose santykiuose smurtas pasireiškia tik sąlyginai, bet čia jau kita kategorija. Toksiški santykiai yra tyliai veikiantis nuodas, kuris pasižymi slogiomis emocijomis, liūdesiu, prasta bendra savijauta“, – aiškino psichologas.

Vienas pirmųjų ženklų, kuris aiškiai rodo, kad metas išeiti iš žalingų santykių, yra ne tik toksiškumas, bet ir smurtas. Jis gali būti įvairus: moralinis, fizinis, ekonominis, psichologinis, seksualinis ir t. t.

Nors daugumai tai atrodo akivaizdi priežastis, kodėl negalima likti tokiuose santykiuose, žmonėms, kurie su tuo susiduria akis į akį, neretai būna sudėtinga tai pripažinti arba jie to paprasčiausiai nesupranta:

„Santykiuose smurtą patiriantys asmenys dažnai ne tik nesupranta, tačiau tokioms situacijoms tampa atlaidūs. Būtent todėl tokiems žmonėms, kurie išgyvena smurtą poroje, būtina išgirsti, kad smurtas yra pirmoji priežastis, kodėl reikėtų bent jau mažų mažiausiai susimąstyti apie skyrybas ir to nekentėti.“

Anot A. Kalugino, nors fizinio ir seksualinio smurto formos yra neblogai žinomos ir išviešintos, tačiau jis pastaraisiais metais praktikoje susiduria su dar viena, mažai visuomenėje aptariama smurto forma. Ją pašnekovas įvardija kaip moralinį smurtą.

„Moralinis smurtas yra visiška nepagarba antrajai pusei. Tai nebūtinai gali būti tiesioginis engimas, tačiau tai apibūnama kaip totalus žmogaus poreikių, laiko menkinimas, nepagarba jo socialiniai aplinkai, įsitikinimams, pomėgiams, nuomonei.

Tokiais atvejais neretai yra laikomasi nuomonės, kad antroji pusė yra prastesnė už kitą. Kiekvienais metais moralinio smurto formų sutinku vis dažniau“, – sakė psichologas.

Kiti ženklai, kad metas skirtis

Antrasis ženklas – dingęs susidomėjimas antrąją puse, susvetimėjimas, kuris trunka ilgiau nei dvejus metus. Pasak pašnekovo, tai gali taip pat būti viena iš priežasčių, kodėl santykiuose vertėtų pagalvoti apie skyrybas.

„Trečią ir ketvirtą vietas pasidalina antrosios pusės reguliarios neištikimybės ir nuolatiniai konfliktai. Esant nereguliarioms neištikimybėms, pagal priimtinumą, tai taip gali būti ženklu skyryboms.

Be to, nuolatiniai konfliktai, kuomet namai tampa tikru mūšio lauku, taip pat nėra sveiki santykiai. Nuo tokios aplinkos, kurioje tvyro įtampa, kenčiate ne tik jūs, tačiau ir jūsų vaikai, aplinkiniai žmonės.“

Dar vienas galimas ženklas, kad laikas skirtis yra ilgalaikis seksualinis atšalimas, kuris trunka taip pat daugiau nei dvejus metus. Jeigu pora tokį laiko tarpą nesimyli, nerodo susidomėjimo vienas kitu ar potraukio, tuomet taip pat reikėtų gerokai pagalvoti, kodėl taip yra.

Problemos, į kurias būtina atkreipti dėmesį

Nors pagrindiniai ženklai, kad metas yra skirtis yra penki, tačiau pašnekovas išskiria ir dar kelias bėdas, į kurias vertėtų atkreipti dėmesį.

Pavyzdžiui, tai galėtų būti sunkios antrosios pusės ilgalaikės priklausomybės (alkoholis, narkotikai, lošimai), gyvenimas santykiuose tik dėl vaikų, baimė likti vienam:

„Be to, požymiu gali tapti ir situacija, kai santykiuose ima erzinti partnerio išvaizda ar nėra jokių bendrų interesų. Žinoma, ne visuomet būtina poroje turėti bendrų pomėgių, tačiau esant priešiškumui, reikėtų apie tai pagalvoti.

Pradėjusi erzinti partnerio išvaizda priverčia susimąstyti, kad yra giliau po šiais susierzinimais. Reikėtų gilintis į psichologines priežastis.“

