Pamatęs prasidedantį reidą girtas vairuotojas spruko nuo policijos ir atsitrenkė į elektros skydinę

Paaiškėjo, kad avariją kaltininkas sukėlė, kai spruko nuo policijos. Važiuodamas Ukmergės gatve vairuotojas pamatė reidui besiruošiančius policijos pareigūnus. Neprivažiavęs reido vietos jis kirto dvigubą ištisinę, apsisuko ir nurūko atgal. Kelių policijos ekipažas puolė vytis bėglį.
Leisdamasis nuo Šeškinės kalno „Audi“ vairuotojas pasuko į Paribio gatvę. Kaip tik tuo metu Šeškinės kalno gatvėse išsijungė apšvietimas. Paaiškėjo, kad dėl per didelio greičio bėgliui manevras nepavyko: „Audi“ vairuotojas neišsiteko posūkyje ir trenkėsi į elektros paskirstymo dėžę.
Automobilis sustojo tik tada, kai policijos pareigūnai su įjungtais švyturėliais priartėjo prie „Audi“. Išlipęs vairuotojas neneigė vartojęs alkoholio, pareigūnams jis iš karto pasakė: „viskas, praradau savo vairuotojo pažymėjimą“. 32-ejų metų vyras įpūtė 1,11 prom. Nors girtumas – lengvas, vairuotojas praras teisę vairuoti veikiausiai ilgesniam laikui nei metai, nes bėgo nuo pareigūnų ir būdamas girtas dar sukėlė avariją.
Greičiausiai bus konfiskuotas ir automobilis: „Audi“ nuspręsta išgabenti į policijos saugomų automobilių aikštelę.
Vilniaus apskrities kelių policijai šeštadienį per reidus įkliuvo dar keturi girti vairuotojai ir šeši teisės vairuoti neturintys pažeidėjai.
Vakare Drujos gatvėje sustabdytas „Bolt Drive“ automobilį vairavęs 21 metų vaikinas, jis įpūtė 0,87 prom. Vaikinas neneigė vartojęs alkoholio: sakė, kad išgėręs vyno važiavo su draugu pažiūrėti į Kalėdinę eglutę. Jaunuolis veikiausiai metams neteks teisės vairuoti. Be maždaug tūkstančio eurų baudos, kurią skirs policija, jaunuoliui gresia dar griežtesnė „Bolt Drive“ platformos piniginė sankcija.
Dar trys girti vairuotojai įkliuvo per rytinę dalį, ryte policija vairuotojus tikrino Vilniaus apskrities rajonuose.
