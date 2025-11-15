Kelių policininkams Vilniuje per reidą teko gaivinti narkomaną

Po vidurdienio į Drujos gatvę tikrinti vairuotojų atvažiavę pareigūnai gretimoje gatvelėje pastebėjo „VW Passat“, kurio viduje buvo vyras. Priėję arčiau policininkai suprato, kad stovėjimo aikštelėje stovinčiame automobilyje sėdi sąmonę praradęs vyras.
Policininkai iškvietė greitosios pagalbos medikus ir patys puolė gaivinti žmogų. Atvažiavo reanimacinė brigada, vyriškis perduotas medikams. Paaiškėjo, kad 43-ejų metų vyras buvo pavartojęs smarkių narkotikų, nesulaukęs pagalbos narkomanas greičiausiai būtų miręs. Gaivinamas medikų jis atsigavo.
Per šeštadienį vykusius reidus Vilniaus apskrities kelių policijai įkliuvo dešimt girtų vairuotojų. Nuo ankstyvo ryto reidai vyko apskrities rajonuose, per rytinę reidų dalį sučiupti 8 girti vairuotojai.
Po vidurdienio pareigūnai atvažiavo į sostinę. Vilniuje Laisvės prospekte įkliuvo dar du girti vairuotojai.
Visiems pažeidėjams buvo nustatytas lengvas, 1,5 prom. neviršijantis girtumas.
Dar 9 vairuotojai rizikavo sėsdami prie vairo iki galo neišsiblaivę: jiems nustatytas leidžiamo alkoholio kiekio (0,4 prom.) neviršijantis girtumas.
Šeštadienį per reidus įkliuvo ir penki teisės vairuoti neturintys pažeidėjai.
