 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kelių policininkams Vilniuje per reidą teko gaivinti narkomaną

2025-11-15 17:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-15 17:45

Šeštadienį Vilniaus apskrities kelių policijos pareigūnams per reidą netoli Vilniaus stoties teko gelbėti narkomaną. 

Reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Šeštadienį Vilniaus apskrities kelių policijos pareigūnams per reidą netoli Vilniaus stoties teko gelbėti narkomaną. 

REKLAMA
3

Po vidurdienio į Drujos gatvę tikrinti vairuotojų atvažiavę pareigūnai gretimoje gatvelėje pastebėjo „VW Passat“, kurio viduje buvo vyras. Priėję arčiau policininkai suprato, kad  stovėjimo aikštelėje stovinčiame automobilyje sėdi sąmonę praradęs vyras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policininkai iškvietė greitosios pagalbos medikus ir patys puolė gaivinti žmogų. Atvažiavo reanimacinė brigada, vyriškis perduotas medikams. Paaiškėjo, kad 43-ejų metų vyras buvo pavartojęs smarkių narkotikų, nesulaukęs pagalbos narkomanas greičiausiai būtų miręs. Gaivinamas medikų jis atsigavo.

REKLAMA
REKLAMA

Per šeštadienį vykusius reidus Vilniaus apskrities kelių policijai įkliuvo dešimt girtų vairuotojų. Nuo ankstyvo ryto reidai vyko apskrities rajonuose, per rytinę reidų dalį sučiupti 8 girti vairuotojai.

REKLAMA

Po vidurdienio pareigūnai atvažiavo į sostinę. Vilniuje Laisvės prospekte įkliuvo dar du girti vairuotojai.

Visiems pažeidėjams buvo nustatytas lengvas, 1,5 prom. neviršijantis girtumas.

Dar 9 vairuotojai rizikavo sėsdami prie vairo iki galo neišsiblaivę: jiems nustatytas leidžiamo alkoholio kiekio (0,4 prom.) neviršijantis girtumas.

Šeštadienį per reidus įkliuvo ir penki teisės vairuoti neturintys pažeidėjai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų