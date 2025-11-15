 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Naktinis reidas Vilniuje: įkliuvo trys teisės vairuoti neturintys pažeidėjai

2025-11-15 04:22 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 04:22

Penktadienį vakare Vilniaus kelių policijai įkliuvo trys vairuotojai, neturintys teisės vairuoti.

Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
26

Penktadienį vakare Vilniaus kelių policijai įkliuvo trys vairuotojai, neturintys teisės vairuoti.

REKLAMA
0

Reidus policija pradėjo Vilniaus rajone, magistraliniame kelyje A2. Ties Galinės kaimu sustabdyti „Mercedes-Benz“ ir BMW vairuotojai, neturintys teisės vairuoti. BMW vairuotojas įkliuvo jau ne pirmą kartą, todėl be baudos pažeidėjui gresia ir automobilio konfiskavimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vakare reidas vyko Minsko plento pradžioje, tunelyje po Liepkalnio gatve. Čia buvo sustabdytas autobusiuko „Citroen“ vairuotojas, jau anksčiau praradęs teisę vairuoti.

REKLAMA
REKLAMA

Kiek vėliau reidai vyko ir Geležinio Vilko gatvėje ties tuneliu, ir Vakariniame aplinkkelyje – čia pažeidėjų nebuvo. 

REKLAMA

Naktinis reidas Vilniuje
(26 nuotr.)
(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Naktinis reidas Vilniuje

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų