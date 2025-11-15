Naktinis reidas Vilniuje: įkliuvo trys teisės vairuoti neturintys pažeidėjai

Reidus policija pradėjo Vilniaus rajone, magistraliniame kelyje A2. Ties Galinės kaimu sustabdyti „Mercedes-Benz“ ir BMW vairuotojai, neturintys teisės vairuoti. BMW vairuotojas įkliuvo jau ne pirmą kartą, todėl be baudos pažeidėjui gresia ir automobilio konfiskavimas.
Vakare reidas vyko Minsko plento pradžioje, tunelyje po Liepkalnio gatve. Čia buvo sustabdytas autobusiuko „Citroen“ vairuotojas, jau anksčiau praradęs teisę vairuoti.
Kiek vėliau reidai vyko ir Geležinio Vilko gatvėje ties tuneliu, ir Vakariniame aplinkkelyje – čia pažeidėjų nebuvo.
Naktinis reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Šaltinis:
tv3.lt
