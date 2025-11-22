 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Per reidą Vilniuje sustabdytas BMW, pas keleivį aptikta narkotikų

2025-11-22 16:53
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-22 16:53

Policijos departamento Kelių policijos valdybos pareigūnai sekmadienį Vilniuje vykdė reidus, per kuriuos buvo tikrinami vairuotojai.

Per reidą įkliuvo teisės vairuoti neturintis BMW vairuotojas, pas keleivį rasta narkotikų (nuotr. TV3)
4

1

Po vidurdienį netoli Salotės ež. sustabdytas BMW, kuriuo važiavo du jauni vyrai. Kaip paaiškėjo, 26-erių metų vairuotojas neturi teisės vairuoti, ji jam neseniai buvo atimta. Pareigūnams vairuotojas bandė prisistatyti kitu asmeniu, pasakė kito žmogaus asmens kodą, tačiau labai greitai paaiškėjo, kad vaikinas meluoja. Išsiaiškinus vairuotojo tapatybę ir paaiškėjo, kad teisės vairuoti jis neturi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pas keleivį buvo rasta narkotinių medžiagų. Kiekis nedidelis, tačiau ir už nedidelį kiekį gresia baudžiamoji byla. 27-erių keleivis sulaikytas, dėl narkotikų iškviesti policijos tyrėjai. Sulaikytasis perduotas tyrėjams.

Per reidą Vilniuje įkliuvo BMW
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Per reidą Vilniuje įkliuvo BMW

Šeštadienį nuo ryto Kelių policijos valdybos pareigūnai vien per pusdienį sulaikė 11 girtų vairuotojų. Visiems buvo nustatytas lengvas girtumas. Vairuotojai buvo tikrinami Olandų, S. Batoro, Ukmergės, Kapsų gatvėse, Vakariniame aplinkkelyje ir Grigiškėse. 

Reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Kelių policininkams Vilniuje per reidą teko gaivinti narkomaną (7)

