Per reidą Vilniuje sustabdytas BMW, pas keleivį aptikta narkotikų

Po vidurdienį netoli Salotės ež. sustabdytas BMW, kuriuo važiavo du jauni vyrai. Kaip paaiškėjo, 26-erių metų vairuotojas neturi teisės vairuoti, ji jam neseniai buvo atimta. Pareigūnams vairuotojas bandė prisistatyti kitu asmeniu, pasakė kito žmogaus asmens kodą, tačiau labai greitai paaiškėjo, kad vaikinas meluoja. Išsiaiškinus vairuotojo tapatybę ir paaiškėjo, kad teisės vairuoti jis neturi.
Pas keleivį buvo rasta narkotinių medžiagų. Kiekis nedidelis, tačiau ir už nedidelį kiekį gresia baudžiamoji byla. 27-erių keleivis sulaikytas, dėl narkotikų iškviesti policijos tyrėjai. Sulaikytasis perduotas tyrėjams.
Šeštadienį nuo ryto Kelių policijos valdybos pareigūnai vien per pusdienį sulaikė 11 girtų vairuotojų. Visiems buvo nustatytas lengvas girtumas. Vairuotojai buvo tikrinami Olandų, S. Batoro, Ukmergės, Kapsų gatvėse, Vakariniame aplinkkelyje ir Grigiškėse.
