Už įstatymo pataisas balsavo 87 Seimo nariai, prieš balsavusių ir susilaikiusių parlamentarų nebuvo.
Priimtomis pataisomis Valstybinei ligonių kasai (VLK) suteikiama teisė sudaryti sutartis su ūkio subjektais dėl visų į kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą įtrauktų priemonių ir specialiosios medicininės paskirties maisto produktų apmokėjimo.
Iki šiol tokios sutartys galėjo būti sudaromos tik dėl pirmosios klasės medicinos priemonių ir savikontrolei skirtų in vitro diagnostikos priemonių apmokėjimo.
Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) teigimu, įstatymo pakeitimai leis pacientams lengviau įsigyti specialiosios medicininės paskirties maisto produktų, pavyzdžiui, enterinės mitybos mišinių, kurių prieinamumą gali riboti vaistinių galimybės juos nuolat turėti.
Sutartis su VLK sudarę ūkio subjektai privalės užtikrinti šių priemonių tiekimą Lietuvos rinkai, teikti ataskaitas apie jų pardavimą bei atlyginti žalą Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetui, jeigu kompensuojamosios priemonės buvo išduotos neteisėtai ir dėl to padaryta žala.
SAM teigimu, įstatymo įgyvendinimui papildomų valstybės ar PSDF biudžeto lėšų nereikės.
Seimo priimtas pataisas dar turės pasirašyti prezidentas Gitanas Nausėda. Numatoma, kad jos įsigalios 2027 m. sausio 1 d.
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