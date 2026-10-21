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Šiaulių medikai sunerimę – per savaitę net trys vaistais apsinuodiję mažamečiai: „Tai kelia nerimą“

2026-10-21 19:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-21 19:45
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Šiauliuose trejų metų vaikui per klaidą tėvai sugirdė vaistus, kurie skirti lašinti į ausis ar į nosį. Dėl galimo apsinuodijimo tėvai skubiai kreipėsi į medikus.

Šiauliuose trejų metų vaikui per klaidą tėvai sugirdė vaistus, kurie skirti lašinti į ausis ar į nosį. Dėl galimo apsinuodijimo tėvai skubiai kreipėsi į medikus.

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Gydytojai tikina, kad panašūs atvejai nuolat pasikartoja ir primena, kad vaistus būtina laikyti saugiose, vaikams nepasiekiamose vietose. O jei per klaidą vaikas išgeria medikamentų, tuomet negalima delsti ir reikia skubiai kreiptis į gydytojus.

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Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

Netyčinio apsinuojimo pasekmės

Šiauliuose per klaidą tėvai trejų metų vaikui sugirdė vaistus, kurie skirti lašinti į ausis ar nosį. Vaistus peršalimo simptomams gydyti trejų vaikui sugirdę tėvai susizgribo ir dėl galimo apsinuodijimo kreipėsi į medikus. 

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Apsinuodijimas įvyko dėl to, kad vaistai buvo neteisingai suduoti, tai yra vaistai, kurie turėjo būti sulašinami į ausį ar nosį, tai jie buvo sugirdyti. Tie vaistai nesukėlė didesnių gyvybei pavojingų požymių, simptomų, vaikas išliko stabilus ir jį po stebėjimo tam tikrą laiką galėjom išleisti į namus“, – tikino vaikų intensyviosios terapijos gydytoja Gitana Bykova.

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Medikai pabrėžia, kad netyčinis apsinuodijimas vaistais gali turėti rimtų pasekmių. Vien Šiauliuose per šią savaitę gydyti net trys mažamečiai, apsinuodiję skirtingomis aplinkybėmis. 

„Per šią savaitę turėjom tris mažamečius, kurie buvo apsinuodiję, skirtingais būdais, bet tai kelia nerimą, nes tai nesaugu gyvybei, nesaugu sveikatai. Tai buvo nesaugiai padėti medikamentai, kai mažametis galėjo pasiekti ir juos suvartoti“, – sakė vaikų intensyviosios terapijos gydytoja G. Bykova.

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„Geriausiai būtų rakinamoje, kur vaikai negali pasiekti, nerodyti, kad vaikai nematytų suaugusiųjų geriant vaistus, nes jie mėgsta kopijuoti. Nesakyti, kad čia geriami saldainiai ar dar kažkas, nes vaikai mėgsta mėgdžioti“, – aiškino toksikologijos gydytojas Linas Zdanavičius

Specialistai primena, kad vaikams nepasiekiamoje vietoje būtina laikyti ne tik namuose vartojamus vaistus, bet ir rankines, kuriose jų gali būti. 

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„Dažnai apsinuodijimai vyksta, kai ateina vaikus prižiūrėti močiutė, ar palieka su močiute, nes močiučių rankinėse būna dažnai įvairių vaistų, keliaujančios vaistinės būna. Dažnai tie vaistai būna širdį veikiantys, tai jų net vienos tabletės užtenka vaikui apsinuodyti“, – perspėjo toksikologijos gydytojas L. Zdanavičius.

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Ką daryti apsinuodijus vaistais?

Jei vaikas netyčia išgėrė jam neskirtų vaistų arba įtariate, kad taip galėjo nutikti, svarbu nedelsiant kreiptis profesionalios pagalbos. Medikai ragina nepasikliauti vien internete ar dirbtinio intelekto įrankiuose rastais atsakymais. 

„Medikams pasirodyti yra būtina, nes medikamentų yra daug, įvairių, jie gali sukelti daug šalutinių požymių, kurių su medicina susiję asmenys gali ir nepastebėti. Mediko apžiūra yra būtina“, – tikino vaikų intensyviosios terapijos gydytoja G. Bykova.

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„Patys pavojingiausi vaistai yra tie, kurie veikia širdį. Jei išgerta tabletė, tai geriausiai pasiskambinti arba į greitąją pagalbą, arba į mūsų apsinuodijimų informacijos biurą, dažniausiai greitoji pagalba sujungia su mūsų biuru, jei patys nėra tikri. Ir mes pasakome kiek tai yra pavojinga“, – aiškino toksikologijos gydytojas L. Zdanavičius.

Praėjusiais metais gydymo įstaigose gydyti 425 nepilnamečiai, apsinuodiję įvairiomis medžiagomis. Dažniausiai atsitiktinai apsinuodija kūdikiai ir vaikai iki trejų metų, nes būtent tokio amžiaus mažyliai aktyviai tyrinėja aplinką, įvairius daiktus ima į rankas ir bando ragauti. 

Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.

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