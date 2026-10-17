Naktinė kamera užfiksavo retą svečią miškuose: įspėja Šiaulių rajono gyventojus

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Prieš vidurnaktį Pakapės medžiotojų būrelio naktinė kamera užfiksavo neįprastą vaizdą. Keli kilometrai nuo Šiaulių, miške, gyvūnų viliojimo aikštelėje ramiai slampinėjo meška. Biologas Petras Adeikis pasakojo, kad išvysti mešką šiame rajone jam buvo netikėta. Anksčiau Šiaulių rajone meškų nepastebėta, arčiausiai meška buvo matyta prie Baisogalos.
„Labai keista, labai žaviuosi, įdomus toks gyvūnas, jis ne grybas juk, neišaugo iš žemės, jis atėjo iki Šiaulių. Niekas jo nepastebėjo, jis ėjo ir atėjo. Dar net pajuokavau, kad gal reikia merui skambinti, gal iš herbo nulipo Šiaulių“, – sakė biologas Petras Adeikis.
Ekosistemų apsaugos centro vadovas ieško ir tyrinėja gyvūno paliktus pėdsakus – sako, kad galbūt lokys nėra didelis, maždaug 5 metų. O į šias vietas jį galėjo privilioti spanguolynai durpynuose.
„Tai greičiausiai tas lokys čia uogauja, renkasi uogas, maitinasi prieš žiemos miegą. Nes jis jau lapkričio mėnesį turi gultis ir eiti miegoti, tai dabar labai įdomu, ką bandysiu aiškintis, ar jis čia apsistos, ar jis šiaip praeinantis yra, ar bandys čia žiemoti“, – pasakojo P. Adeikis.
Pasak Adeikio, pagal nufilmuotą medžiagą dar sunku pasakyti, ar čia patinas, ar patelė. Tad jis bandys susekti lokį ir uždėti GPS siųstuvą.
„Medžiotojai labai turėtų atsargiai medžioti dabar, įsivaizduokit, eitų per tokį žolyną, pirmas žvilgsnis – apvalus, storas. Kas? Šernas, daugiau nieko čia negali būti, o pasirodo, gali“, – kalbėo P. Adeikis.
„Kaimynė sako, tu nebijai tų meškų. Aš, sakau, pati kaip meška“, – šmaikštavo gyventoja.
Ekspertas pasakė kaip elgtis miške pamačius mešką
Aplinkiniai žmonės drąsūs – meškos nesibijo.
„Šiemet gal nebegrybausiu jau, o kitais metais neatsisakau. Čia lyg, kai prie mašinos buvau, jau buvo kažkoks traškesys, bet čia būna ir stirnų“, – minėjo moteris.
„Lapiukų, šerniukų, visko čia surasi, susitiksi, tie patys briedžiai čia, kiemuose, guli, dėl meškų net nežinau. Esame čia užtikę ir lūšį“, – pridūrė kita gyventoja.
„Meška kaip meška, ji pas mane neateina, aš jos nematau“, – aiškino vyras.
„Manau, kad žvėriukai labiau bijo, nei mes, ir stengiasi pasišalinti iš kur yra žmonės“, – svarstė gyventojas.
Vis dėlto meškos reikėtų pasisaugoti, nebandyti prisivilioti maistu, o netikėtai susitikus, jokiu būdu nebėgti.
„Lokys arklį pasiveja, lokys elnią pasigauna, tai reikia suprasti, kad tai labai greitas gyvūnas, nors iš išvaizdos atrodo, kad lepečkojis ir labai lėtas. Jokiu būdu negalima nuo jo bėgti. Nuo jo reikia trauktis“, – įspėjo P. Adeikis.
Biologas sako, kad Lietuvoje galbūt yra 3–5 lokiai, kurie, panašu, kad liks mūsų šalyje žiemoti.
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