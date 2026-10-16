Vilniuje kenčiantį šunį tarnybos paliko dvėsti – pritrūko raštiško skundo? „Gal 5 kartus teko kviestis“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Voljere gulintis šuo inkščia, bando atsistoti, tačiau pasikelti nepavyksta, tik blaškosi vietoje. Tokį vaizdą pamačiusi vilnietė kreipėsi į policiją, pareigūnai, kaip ir priklauso, atvažiavo per valandą.
„Jokių sužalojimų ar smurto prieš gyvūną nebuvo pastebėta, buvo pastebėta, kad yra maisto, vandens voljere, pareigūnai pabendravo su savininku, paprašė daugiau kreipti dėmesio į gyvūną, nepalikti jo vieno“, – kalbėjo Vilniaus policijos komisariato atstovas Tomas Bražėnas.
Nors tąkart policija šunį paliko inkščiantį voljere, skubame nuraminti, šiandien šuo jau „8 dramblių“ veterinarų rankose.
„Veterinarijos klinika pasakė, kad būklė sunki. Veterinarijos klinikoje ji prižiūrima visą parą, ji gauna visą būtinąją pagalbą“, – sakė Vilniaus gyvūnų globos namų vadovė Agnė Žėbienė.
Tačiau krislelis vilties, kad iš bado ir troškulio išsekusi kalytė išgyvens yra tik dėl kalytės kančiai neabejingų žmonių dėka.
„Mes negalime būti abejingi kančiai, nesvarbu, ar tai gyvūnas, ar tai žmogus, nu, negalime būti abejingi kančiai“, – ragino gyvūnų gerovės iniciatyvų atstovė Lina Vaitekūnaitė.
Maisto ir veterinarijos tarnyba pareikalavo raštiško skundo
Sužinojusi, kad policija trečiadienio vakarą paliko ją kenčiančią voljere, Gyvūnų gerovės iniciatyvų atstovė Lina kitą rytą puolė skambinti Maisto ir veterinarijos tarnybai. Tačiau išgirdo, kad specialistai vyks pas šunį, tik gavę skundą raštu. Jį gavę atvyko, nors nuo skambučio jau buvo praėjusios trys valandos.
„Nepavyko patekti į teritoriją, dėl to, kad ji buvo užrakinta, nebuvo savininko, teko kviesti policijos pagalbą“, – minėjo Maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Aistė Prielgauskaitė.
Tačiau ši važiuoti, anot liudininkų, neskubėjo.
„Ilgokai laukė, gal 5 kartus teko kviestis ilgai, ir laukti ilgai“, – pridūrė A. Prielgauskaitė.
„Taip, aš girdėjau, kad tuo metu policija atsisakė vykti į įvykio vietą“, – tikino L. Vaitekūnaitė.
Pas jau nebesikeliančią kalytę galiausiai įleido jos šeimininko artimasis.
„Gyvūnas buvo paliktas be priežiūros, be maisto, be vandens, jį tiesiog skubiai teko paimti“, – aiškino A. Prielgauskaitė.
Tarnyba pradėjo tyrimą dėl šuns
„Palikimas be priežiūros, be maisto, ir prasidėjus kažkokiems sveikatos sutrikimams, galima traktuoti kaip žiaurų elgesį“, – sakė A. Prielgauskaitė.
Policija teisinasi, kad pareigūnai – ne veterinarijos specialistai, šuns sveikatos įvertinti negali.
„Tuo metu, pareigūnų nuomone, informuoti kitas tarnybas poreikio nebuvo“, – kalbėjo T. Bražėnas.
„Turbūt nereikia būt veterinarijos gydytoju ar turėti specialių žinių, kad matyti, jog gyvūnas kenčia, kad gyvūnas negali atsistoti, kad gyvūnas yra neprižiūrimas, purvinas, murzinas“, – pasakojo L. Vaitekūnaitė.
Po veterinarų išvadų dėl administracinės ar net baudžiamosios atsakomybės spręs ir policija. Anot gyvūnų teisių gynėjos, didžiausia bėda, kad iki šiol rūpestį keturkojams deklaruojantys klerkai nesukūrė algoritmo, pagal kurį bet kuriam pareigūnui būtų aišku, ką daryti, gavus signalą apie kenčiantį gyvūną.
„Viskas priklauso nuo to, koks policijos pareigūnas ar kitos tarnybos darbuotojas atvyks į įvykio vietą, ir panašu, kad kol kas vertinama ne pagal teisės aktų prizmę, o pagal vidinį kiekvieno įsitikinimą“, – minėjo L. Vaitekūnaitė.
Šiuo atveju, pirmiausia pareigūnai turės nustatyti, kieno kalytė, nes ji neženklinta.
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