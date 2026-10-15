Lietuvių pamėgtoje saloje – stiprios liūtys ir potvyniai: aukų neišvengta

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Galinga liūtis išplovė ir skandino Stambulo gatves. Vanduo it šapelius gatvėse šlavė pėsčiuosius, skandino automobilius ir viską, kas pasitaikė kelyje. Nuo stogų lietaus vanduo šniokštė tarsi krioklys.
16 milijonų gyventojų turintį Turkijos didmiestį nusiaubė galingos liūtys – tokio kiekio kritulių čia nebuvo daugiau nei 40 metų.
Prie gyvenamųjų namų pastatyti automobiliai visiškai panyra po vandeniu. Ne išimtis ir autobusai – keleiviai, gelbėdamiesi, iš pradžių lipa ant sėdynių, o vėliau bando išsivaduoti iš užtvindytos transporto priemonės pro liuką.
Vietos gyventojai pro langą filmuoja, kaip galingas vandens srautas nuneša moterį – laimė, jai į pagalbą skuba abejingais nelikę praeiviai. Tačiau aukų išvengti nepavyksta – dėl stichijos žuvo mažiausiai du žmonės.
Vienas iš jų – 14 metų paauglys. Berniukas įlipo į balą, tačiau dėl gatvėje nelegaliai nutiestų elektros tinklų, paauglį nutrenkė elektra. Nors medikai ligoninėje kovojo dėl jo gyvybės, paauglio išgelbėti nepavyko.
Visame mieste užfiksuota daugiau nei 1000 potvynių ir 15 nuošliaužų. Per potvynius nukentėjo mažiausiai 50 žmonių, užtvindyta 800 namų ir apie 300 įmonių.
Stichija smogė ir lietuvių pamėgtai Graikijos Rodo salai. Dėl smarkių liūčių į jūrą įtekanti upė išsiliejo iš krantų.
„Prabudome, o lauke labai prastos oro sąlygos, daug lietaus, žaibai, audros. 9.30 val. ryto pamačiau viesulą virš vandens, jis ilgai nesiliovė“, – pasakoja vietos gyventoja Dimitra Kladogeni.
Potvynio vanduo į jūrą nuplovė keletą automobilių. Viename jų prie vairo buvo 62 metų vyras. Jo kūną gelbėtojai aptiko netoli transporto priemonės, viename iš paplūdimių.
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