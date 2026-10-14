Eilinis automobilio patikrinimas šilutiškiui gali virsti ilgais metais kalėjime: policija pravėrė Pandoros skrynią

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Narkotikus aptiko automobilyje ir bute
Šilutės policininkai iš turgaviečių prekeivių pamėgto maišo vieną po kito traukia paketus su kanapėmis. Liūdnai ant lovos šalia savo prekių sėdi 32-ejų jų savininkas.
Ši istorija prasidėjo, kai pareigūnai už kone 60-ies kilometrų nuo šio namo, Šilalės mieste, profilaktiniam patikrinimui sustabdė seną „Volkswagen Passat“, kurį vairavo 23-ejų vyras. O šalia sėdėjo 28-erių jo draugas. Policininkai automobilio daiktadėžėje aptiko dvi veidui paslėpti skirtas kaukes, tad nusprendė mašiną patikrinti išsamiau. Po atsarginiu ratu jie rado maišelį su kanapėmis.
„Išmontavus atsarginį ratą, jo viduje aptiktas dar vienas maišelis su galimai narkotine medžiaga. Bendras automobilyje rastų ir paimtų galimai narkotinių medžiagų kiekis siekia beveik 2 kilogramus“, – sakė Tauragės apskrities policijos atstovė Lina Banienė.
Policininkai išsiaiškino, kad tokį kiekį kanapių vyrai įsigijo iš 32-ejų šilutiškio.
„Dar tą patį vakarą Šilutėje atlikta krata šio vyro bute. Jos metu pareigūnai aptiko daugiau kaip 5 kilogramus, kaip įtariama, augalinės kilmės narkotinės medžiagos – kanapių“, – aiškino Tauragės apskrities policijos atstovė L. Banienė.
Šilutiškį policija suėmė trims mėnesiams. Jam gresia kalėjimas nuo dvejų iki dešimties metų. Automobilio vairuotojui bei jo sėbrui – maksimali įstatymu numatyta bausmė – ketveri metai už grotų.
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