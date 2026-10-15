Zoologijos sode nufilmavo kraupų incidentą: to, kas įvyko, nelinkėtų niekam

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Britas, ką tik įlipęs į tigro voljerą, spėjo nufilmuoti trumpą vaizdo įrašą. Tuo metu pavojingas plėšrūnas ramiai sėdėjo ant medinės platformos. Tačiau po kelių akimirkų Jorkšyro zoologijos sodo lankytojai telefonais jau filmavo, kaip tigras kandžiojo jauną vyrą ir daužė jį letenomis. Kartkartėmis plėšrūnas sustojo ir apžvelgė netikėtą svečią.
Liudininkai iš visų jėgų bandė nukreipti amūrinio tigro dėmesį, tačiau tai nepadėjo. Nuo patirtų sužalojimų jaunuolis žuvo vietoje.
Didžiosios Britanijos žiniasklaida pranešė, kad žuvusysis buvo 25 metų teatro mokyklos studentas Williamas Chapmanas. Kodėl jis atėjo į plėšrūno gardą ir ką jis įsivaizdavo apie tigrą – neaišku.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas neatsispyrė pagundai pakomentuoti mirtiną incidentą. Savo socialiniame tinkle „Truth Social“ jis paskelbė tigro išpuolio prieš Chapmaną kadrus su prierašu: „Niekada nežaiskite su gamta!“
Interneto vartotojai netrukus sureagavo ir, pasitelkę dirbtinį intelektą, sukūrė vaizdo įrašą, kuriame su tigru galinėjasi pats D. Trumpas. Tačiau vargu, ar toks įrašas juokingas žuvusiojo artimiesiems – po D. Trumpo publikacijos jie paprašė visų ištrinti vaizdo įrašą ir neplatinti jo socialiniuose tinkluose. Pats Jorkšyro zoologijos sodas šiuo metu laikinai nedirba. Tačiau amūrinio tigro, vardu Altajus, likimas aiškus – jis ir toliau gyvens savo zoologijos sode.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.