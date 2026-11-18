Naujienų portalo tv3.lt tinklalaidėje viešėjusi Valstybinės ligonių kasos, Gyventojų aptarnavimo Vilniaus skyriaus patarėja Vaida Bernotienė dalijasi, kad pacientai ne visuomet žino, kaip gali pakeisti gydymo įstaigą ir mano, kad turi likti ištikimi bei lankytis nuo seno paskirtoje poliklinikoje:
„Visi apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu gali pasirinkti jam patogiausią ir arčiausiai prieinamą sveikatos priežiūros įstaigą. Svarbu, kad ji turėtų sutartį su ligonių kasa dėl šeimos gydytojo pirminio paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo lėšomis.
Tarkim, jei žmogus persikėlė į kitą miestą, o gal paprasčiausiai į kitą mikrorajoną ir jam nebepatogu važinėti kur į centrą, jis tikrai gali pasirinkti arčiausiai ar darbo vietos, ar namų esančią gydymo įstaigą. Persirašyti galima dviem būdais: užeiti į norimą kliniką ar polikliniką ir užpildyti prašymą arba prisijungus elektroniniu būdu per elektroninės valdžios vartus.
Būna gydymo įstaigos pačios turi interaktyvią prisirašymo formą, kur autentifikavęsis žmogus gali prisirašyti tiek save, tarkim, tiek savo vaikus. Į buvusią įstaigą jam jau kreiptis nebereikės, nes naujoji įstaiga suveda visus duomenis ir žmogus yra automatiškai perrašomas“, – pabrėžia V. Bernotienė.
Daugiau praktinių patarimų apie gydymo įstaigos ar šeimos gydytojo pasirinkimą, siuntimų pas specialistus tvarką, jų galiojimo laiką, nemokamą dantų protezavimą, odontologinių paslaugų ir tyrimų kompensavimo niuansus, Europos sveikatos draudimo kortelės paskirtį – sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Pradžia
01:01 Gydymo įstaigos pasirinkimas ir persirašymas
01:59 Du persirašymo į kitą polikliniką būdai
03:02 Gyvenu Zaruose, noriu į polikliniką Vilniuje – taip galima?
03:44 Šeimos gydytojo paslaugos privačiose klinikose – taip irgi galima?
04:51 Siuntimų ABC: pas kuriuos specialistus poliklinikoje jų nereikia
07:36 Nepramiegokite: siuntimo galiojimo terminai
09:46 Kam nekainuoja dantų protezavimas?
10:44 Kokia suma yra kompensuojama
11:49 Tvarkos pasikeitimai nuo lapkričio 1 d.
13:08 Pirminės odontologinės paslaugos: už ką moka ligonių kasos, o už ką – pacientas?
14:39 Kraujo ir kiti tyrimai pas šeimos gydytoją bei specialistą – kada jie nemokami, o kada mokami?
16:15 Brangieji tyrimai (MRT, KT) ir vaizdo įrašų (USB/CD) gavimo sąlygos
19:19 Kam skirta Europos sveikatos draudimo kortelė ir kur ji galioja
22:18 Kas laikoma būtinąja pagalba užsienyje ir kokių paslaugų kortelė nepadengia
24:54 Turkija, Egiptas smagu, bet privalote pasirūpinti privačiu sveikatos draudimu
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