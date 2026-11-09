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Tik 50 proc. lietuvių pasinaudoja šia nemokama paslauga: Kukuraitis ragina nedelsti

2026-11-09 15:15 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-09 15:15
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Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis ragina gyventojus aktyviau tikrintis sveikatą, atkreipdamas dėmesį, kad Lietuvoje prevencinėmis programomis pasinaudoja tik maždaug pusė tokias galimybes turinčių žmonių.

Tik 50 proc. lietuvių pasinaudoja šia nemokama paslauga: Kukuraitis ragina nedelsti (BNS nuotr.) (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (10)

Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis ragina gyventojus aktyviau tikrintis sveikatą, atkreipdamas dėmesį, kad Lietuvoje prevencinėmis programomis pasinaudoja tik maždaug pusė tokias galimybes turinčių žmonių.

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„Kol kas šia ir daugeliu kitų prevencinių programų pasinaudoja 50 proc. tų, kas galėtų gauti šias galimybes“, – pirmadienį sakė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, dalyvaudamas Vilniaus Šeškinės poliklinikoje vykusiame iniciatyvos „Rožinis autobusas“ renginyje, į kurį moterys atvyko atlikti krūties vėžio prevencinių tyrimų.

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FOTOGALERIJA. Linas Kukuraitis (BNS nuotr.)

Pasak jo, valstybė kasmet prevencinėms programoms skiria daugiau kaip 58 mln. eurų, iš jų apie 9 mln. eurų – krūties vėžio prevencijai.

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„Tikrai kviečiu visus dar daugiau (tikrintis – BNS), kad šiais pinigais galėtume kuo daugiau pasinaudoti. Kuo daugiau išleisime prevencijai, tuo visi būsime sveikesni ir ilgiau gyvensime“, – kalbėjo L. Kukuraitis.

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Ragino netidėlioti profilaktinių tyrimų

Renginyje dalyvavusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė taip pat ragino moteris neatidėlioti profilaktinių tyrimų, pabrėždama, kad rūpinimasis šeima ir kasdieniai darbai dažnai tampa svarbesni už savo sveikatą.

„Mes, moterys, savo sveikatą paliekam paskutinėj vietoj, nes pirmoj vietoj – šeima, darbas, kiti rūpesčiai, mūsų artimieji. Atrodo, reikia padaryti viską, kad mūsų artimieji būtų sveiki ir kad jų gerovė būtų stipri. O sau laiko skiriam vis mažiau ir mažiau“, – sakė I. Ruginienė.

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„Padarykite tai ne dėl kitų, ne dėl kažkokios išorės, bet dėl savęs. Kad jūs galėtumėte gyventi ir džiaugtis gyvenimu“, – ragino ministrė.

Šeškinės poliklinikos vadovas Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad įstaiga, padedama Vilniaus miesto savivaldybės, įsigijo naują mamografą, kuriuo galima atlikti krūties vėžio prevencinius tyrimus.

Pasak jo, poliklinika daug dėmesio skiria ligų prevencijai, į šią sritį investuodama tiek savo, tiek savivaldybės ir Europos Sąjungos lėšas.

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Be kita ko, M. Sinkevičius atkreipė dėmesį, kad vyrai profilaktiniuose sveikatos patikrinimuose dalyvauja gerokai rečiau nei moterys.

„Jeigu pažiūrėtume Šeškinės poliklinikos skaičius, tai didžioji problema yra vyrų rūpinimasis prevencija. Tikrai žymiai mažesnis aktyvumas, vos ne dvigubai vyrai mažiau rūpinasi prevencija“, – sakė poliklinikos vadovas.

Jis taip pat paragino gyventojus reguliariai tikrintis sveikatą artimiausiose gydymo įstaigose.

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