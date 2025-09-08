Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Orai staiga pasikeis: įspėja – užgrius pavojingos stichijos

2025-09-08 16:34 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 16:34

Prasidėjus naujai savaitei, vasariškai šilti orai tęsis dar kelias dienas, tačiau artėjant savaitgaliui subjurs. Pasak Lietuvos hidrometeorologijos sinoptiko Tado Kantauto, ketvirtadienį sustiprės vėjo gūsiai, o penktadienį iš apniukusio dangaus daug kur pliaups lietus.

Orai staiga pasikeis: įspėja – užgrius pavojingos stichijosELTA / Dainius Labutis
10

Prasidėjus naujai savaitei, vasariškai šilti orai tęsis dar kelias dienas, tačiau artėjant savaitgaliui subjurs. Pasak Lietuvos hidrometeorologijos sinoptiko Tado Kantauto, ketvirtadienį sustiprės vėjo gūsiai, o penktadienį iš apniukusio dangaus daug kur pliaups lietus.

Antradienį ir trečiadienį – lietaus tikimybė maža

Antradienį ir trečiadienį šalyje laikysis maloni šiluma, vietomis pasirodys lietus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienio naktį lietaus tikimybė išliks maža, pūs silpnas rytų vėjas. Naktis bus nešalta, temperatūra nekris žemiau 10–15 laipsnių, o Kuršių nerijoje laikysis 16–18 laipsnių šilumos.

Dieną lietaus taip pat neprognozuojama, prasisklaidžius debesims daug kur švies saulė.

„Lietaus tikimybė bus maža. Nestiprus vėjas daugiausia pūs iš rytų. Nors kalendoriuje ruduo, diena bus vasariškai šilta, popietę temperatūra pakils iki 21–26 laipsnių“, – sako T. Kantautas.

Pasak jo, trečiadienį orai išliks panašūs. Naktį debesys daug kur išsisklaidys, dangus išgiedrės. Trumpas lietus galimas tik pietvakariniuose rajonuose. Oro temperatūra paryčiais sieks 10–15, Kuršių nerijoje 16–18 laipsnių šilumos.

Dieną saulė niekur nedings, tačiau susiformavus pavieniams lietaus debesims iš jų, daugiausia pietvakariniuose rajonuose, nušniokš trumpalaikis lietus. Taip pat ir toliau lepins vasariška šiluma, popietę oras įšils iki 21–26 laipsnių.

Ketvirtadienį pradės stiprėti vėjas

Nors ketvirtadienis ir išliks šiltas, šią dieną pradės stiprėti vėjas. Anot T. Kantauto, naktį debesys sklaidysis, dangus giedrės, iš besisklaidančių debesų trumpai palis tik kai kur ir tik nakties pradžioje, gali ir perkūnija sugriaudėti. Naktis ir toliau bus šilta – temperatūra sieks 13–18 laipsnių šilumos. Vis tik dieną orai pradės keistis.

„Pradedant pietvakariniais rajonais debesys po truputį tankės, vėlyvą popietę ir vakarop į pietvakarinę šalies pusę plis ištisinio pobūdžio lietus. Šiaurės rytinė šalies pusė lietaus dar turėtų išvengti. Nuo pat ryto labai sustiprės pietryčių vėjas, jis bus gūsingas, vietomis gūsiai sieks pavojingus 15–18 m/s“, – prognozuoja sinoptikas.

Diena dar išliks šilta, temperatūra kils iki 21–26 laipsnių.

Į Lietuvą atėjo audra
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Į Lietuvą atėjo audra

Penktadienį daugelyje rajonų palis

Atėjus penktadieniui, gausiau palis tiek naktį, tiek dieną. 

„Naktį vyraus apniukęs dangus, daugelyje rajonų lis. Dieną rytinė šalies dalis išliks apniukusi, čia didžiąją dienos dalį lis, o vakarinėje šalies pusėje lis rečiau, pro debesis pasirodys saulė“, – sako T. Kantautas.

Po vėjuoto ketvirtadienio, penktadienį vėjas pradės rimti. Naktį oro temperatūra sieks 12–17 laipsnių šilumos, dieną šils iki 15–20, vakariniuose rajonuose bus kiek šilčiau – vietomis prognozuojama 21–23 laipsnių šiluma.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

