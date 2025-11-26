 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Nori atleisti dalį Ukrainoje savanoriaujančių gyventojų nuo PSD įmokų skolų

2025-11-26 13:17 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 13:17

Trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas iš esmės pritarė siūlymui kai kuriuos Ukrainoje savanoriška veikla ilgiau nei pusmetį užsiimančius gyventojus atleisti nuo susidariusios privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų skolos. 

Grynieji pinigai. Karolinos Gudžiūnienės (ELTA) nuotr.

Trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas iš esmės pritarė siūlymui kai kuriuos Ukrainoje savanoriška veikla ilgiau nei pusmetį užsiimančius gyventojus atleisti nuo susidariusios privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų skolos. 

3

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtame projekte numatyta, jog PSD įmokų skolos būtų anuliuojamos į Ukrainą teikti savanoriškos pagalbos kovoje su Rusijos karine agresija ilgiau nei pusmečiui išvykusiems, šio išvykimo nedeklaravusiems bei PSD įmokų tuo laikotarpiu nemokėjusiems Lietuvos gyventojams. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, ši išimtis būtų taikoma tik tuo atveju, jeigu asmenys išvykimo laikotarpiu negavo asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kompensuojamų PSD fondo biudžeto lėšomis, ir pateikia „Sodrai“ kompetentingų Ukrainos institucijų išduotus dokumentus ar duomenis apie teiktą savanorišką pagalbą Ukrainoje.

Nors Vyriausybė iš esmės palaiko šį projektą, siūlomą jį patobulinti, pažymint, jog asmuo „Sodrai“ turi pateikti Ukrainos institucijų išduotus dokumentus ar duomenis apie teiktą savanorišką pagalbą išimtinai kovos su karine agresija srityje.

ELTA primena, jog šis klausimas Seimo plenarinių posėdžių salę pasiekė šių metų pavasarį. Po pateikimo tai numatančias įstatymo pataisas palaikė 82 parlamentarai. 

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, išvykus iš Lietuvos ilgiau nei pusmečiui, tai reikia deklaruoti, tuomet PSD įmokos nebeskaičiuojamos. Tačiau ne visi Ukrainoje savanoriaujantys Lietuvos gyventojai dėl laiko stokos ir intensyvios veiklos pavojingomis sąlygomis deklaruoja išvykimą iš Lietuvos.Todėl savanorišką pagalbą Ukrainos gynėjams teikiantys, pvz. medikai, slaugytojai, paramedikai neretai susiduria su PSD įmokų mokėjimo problema. 

Sveikata.lt
tai va
tai va
2025-11-26 13:42
gal galetu Ukraina uz juos sumoket? Tai butu centai palyginus su tuo kiek isvogta musu paramos.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
