Nori atleisti dalį Ukrainoje savanoriaujančių gyventojų nuo PSD įmokų skolų

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtame projekte numatyta, jog PSD įmokų skolos būtų anuliuojamos į Ukrainą teikti savanoriškos pagalbos kovoje su Rusijos karine agresija ilgiau nei pusmečiui išvykusiems, šio išvykimo nedeklaravusiems bei PSD įmokų tuo laikotarpiu nemokėjusiems Lietuvos gyventojams.
Tiesa, ši išimtis būtų taikoma tik tuo atveju, jeigu asmenys išvykimo laikotarpiu negavo asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kompensuojamų PSD fondo biudžeto lėšomis, ir pateikia „Sodrai“ kompetentingų Ukrainos institucijų išduotus dokumentus ar duomenis apie teiktą savanorišką pagalbą Ukrainoje.
Nors Vyriausybė iš esmės palaiko šį projektą, siūlomą jį patobulinti, pažymint, jog asmuo „Sodrai“ turi pateikti Ukrainos institucijų išduotus dokumentus ar duomenis apie teiktą savanorišką pagalbą išimtinai kovos su karine agresija srityje.
ELTA primena, jog šis klausimas Seimo plenarinių posėdžių salę pasiekė šių metų pavasarį. Po pateikimo tai numatančias įstatymo pataisas palaikė 82 parlamentarai.
Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, išvykus iš Lietuvos ilgiau nei pusmečiui, tai reikia deklaruoti, tuomet PSD įmokos nebeskaičiuojamos. Tačiau ne visi Ukrainoje savanoriaujantys Lietuvos gyventojai dėl laiko stokos ir intensyvios veiklos pavojingomis sąlygomis deklaruoja išvykimą iš Lietuvos.Todėl savanorišką pagalbą Ukrainos gynėjams teikiantys, pvz. medikai, slaugytojai, paramedikai neretai susiduria su PSD įmokų mokėjimo problema.