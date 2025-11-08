„Nesijaučiau girtas“: Kaune sulaikytas vairuotojas su 2,2 promilės pasakojo neįtikėtiną versiją

Bylos duomenimis, 2025 m. birželio 24 d. apie 10.22 val. Rokas, vairuodamas automobilį „Opel Astra“, buvo sustabdytas girtas prie vairo.
Pareigūnai pastebėjo, kad transporto priemonė įtartinai manevruoja. Maža to, vairuotojas nuolat žvilgčiojo į tarnybinį automobilį.
Įtarimai pasitvirtino. Patikrinus vairuotojo blaivumą nustatyta, kad vyras buvo nemenkai apgirtęs. Pirmuoju pūtimu jam nustatytas 2,28 promilės, antruoju – 2,09 promilės girtumas.
Teisinosi, kad važiavo dėl dingusios piniginės
Teisme Rokas kaltę pripažino visiškai ir gailėjosi dėl savo poelgio. Jis aiškino, kad išvakarėse šventė gimtadienį ir Jonines, vartojo alkoholį, tačiau ryte esą jautėsi gerai. O išvažiavo ieškoti pamestos piniginės, nors laisvai iki tos vietos galėjo nueiti pėsčiomis.
„Nežinau, kodėl važiavau. Tuo metu nesijaučiau blogai ir neatrodė, kad esu girtas. Dabar savo poelgį vertinu kaip itin kvailą“, – teisme sakė kaltinamasis.
Vyras teigė, kad automobilis jam yra itin reikalingas – juo vežioja savo mamą į gydymo įstaigas, pats ieško darbo, nes gauna tik 680 eurų išmoką iš „Sodros“.
Teismas atleido nuo atsakomybės
Teismas, įvertinęs aplinkybes ir kaltinamojo poziciją, nusprendė Roką atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato. Laiduotoja vienerių metų terminui paskirta jo mama.
Vyrui paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – jam dvejus metus uždrausta vairuoti transporto priemones.
Tuo pat metu teismas nusprendė konfiskuoti automobilį „Opel Astra“, kurio vertė siekia apie 920 eurų.
Teismo vertinimu, transporto priemonė buvo nusikalstamos veikos padarymo priemonė, todėl konfiskavimas yra teisėta ir proporcinga priemonė.
Teismas paliko galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti bei specialiosios teisės vairuoti sustabdymą.
Taip pat nurodyta, kad laikinas nuosavybės teisių apribojimas automobiliui galios tol, kol bus įvykdyta nuosprendžio dalis dėl turto konfiskavimo.
Rokui paaiškinta, kad jei laidavimo laikotarpiu jis padarys naują baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą jį atleisti nuo atsakomybės.
Jei vyras padarytų tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas netektų galios ir būtų sprendžiama dėl baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas veikas.
Nuosprendį per 20 dienų nuo jo paskelbimo galima skųsti Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.
