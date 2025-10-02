Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda: pirmasis dronų sienos etapas galėtų būti užbaigtas iki 2028 metų

2025-10-02 15:25 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 15:25

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad pirmasis dronų sienos etapas galėtų būti užbaigtas iki Europos Sąjungos (ES) daugiametės finansinės programos pradžios, kuri numatoma 2028 metais.

Gitanas Nausėda. ELTA / Dainius Labutis

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad pirmasis dronų sienos etapas galėtų būti užbaigtas iki Europos Sąjungos (ES) daugiametės finansinės programos pradžios, kuri numatoma 2028 metais.

0

„Manau, kad pirmasis dronų sienos etapas galėtų būti užbaigtas iki kitos daugiametės finansinės programos. Tada galbūt kitame plane bus pinigų, kurie būtų skirti antrajam dronų sienos etapui“, – Kopenhagoje žurnalistams komentavo G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Europos Komisijos (EK) lyderė Ursula von der Leyen yra pasiūliusi „Rytų flango sargybos“ iniciatyvą, kuria siekiama sustiprinti antžeminius sienos gynybos elementus ir sukurti daugiasluoksnę dronų sieną.

Pasak G. Nausėdos, dronų sienos projektas yra ambicingas, nes pastatyti tokią sistemą palei 3 tūkst. kilometrų pasienį su Rusija ir Baltarusija pareikalautų daug lėšų. Todėl, teigė šalies vadovas, Lietuva renkasi kiek kitokį kelią.

„Mes, Lietuva, einame truputėlį kitu keliu. Mes stengiamės apsaugoti tas teritorijas ar tas pasienio vietas, kurios yra labiausiai pažeidžiamos“, – pabrėžė jis.

ELTA primena, kad šią vasarą Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos, vienas jų turėjo sprogmenų. 

Tuo metu rugsėjį Lenkijos oro erdvę pažeidė apie 20 Rusijos dronų, o į Estijos erdvę buvo įskridę trys rusiški naikintuvai. 

Reaguojant į šiuos incidentus, NATO inicijavo „Eastern Sentry“ operaciją siekdama sustiprinti rytinio flango gynybą. Misijoje dalyvauja įvairūs sąjungininkai, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę ir Vokietiją.

