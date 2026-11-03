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Nausėda pasveikino 100-metį švenčiantį Adamkų: „Nepaprasto žmogaus gyvenimo drama“

2026-11-03 19:21 / šaltinis: BNS / aut.
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šaltinis: BNS / aut.
2026-11-03 19:21
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Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kadenciją baigusio šalies vadovo Valdo Adamkaus gyvenimas tapo neatsiejama Lietuvos valstybės istorijos dalimi.

Gitanas Nausėda (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (255)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kadenciją baigusio šalies vadovo Valdo Adamkaus gyvenimas tapo neatsiejama Lietuvos valstybės istorijos dalimi.

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„Prezidento Valdo Adamkaus gyvenimas ir veikla yra tarsi XX amžiaus–XXI amžiaus pradžios istorijos vadovėlis. Tačiau skirtingai nuo istorijos monografijos, jis kupinas jausmų – nuo karčios laisvos Lietuvos netekties 1940 metais iki pakilaus džiaugsmo 1990-aisiais, laisvę atgavus“, – sakė G. Nausėda.

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Prezidentas negalėjo antradienį dalyvauti Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre Vilniuje vykstančiame V. Adamkaus 100-mečio minėjime. G. Nausėda yra išvykęs į komandiruotę Vokietijoje, todėl jubiliatą pasveikino vaizdo įrašu.

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„Tai nepaprasto žmogaus gyvenimo drama, virtusi visos valstybės istorija“, – pabrėžė prezidentas.

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Pasak šalies vadovo, Lietuvos okupacija V. Adamkui prilygo išsiskyrimui su mylimu žmogumi, kurio jis ilgėjosi penkis dešimtmečius ir tikėjo dar kartą išvysiantis.

G. Nausėda pažymėjo, kad nors lietuvių išeivijoje būta skirtingų nuomonių dėl galimybės atkurti Lietuvos nepriklausomybę, V. Adamkus išliko tarp tų, kurie tuo tvirtai tikėjo.

„Prezidentas Adamkus išliko tarp tų, kurie buvo tvirtai įsitikinę, kad sulauks tos dienos, kai virš Lietuvos vėl plevėsuos trispalvė“, – sakė G. Nausėda.

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Priminė apie jo veiklą išeivijoje

Jis taip pat priminė V. Adamkaus veiklą lietuvių išeivijoje, jo paramą knygų leidybai, kultūros renginiams bei indėlį į intelektualinį judėjimą „Santara-Šviesa“, kurio steigėju ir ilgamečiu vadovu jis buvo.

Anot G. Nausėdos, V. Adamkus ne tik sulaukė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, bet ir grįžęs į tėvynę svariai prisidėjo prie valstybės kūrimo.

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„Valdo Adamkaus tikėjimas laisva Lietuva buvo likimo dosniai apdovanotas – jam buvo ne tik lemta į ją sugrįžti, bet ir itin svariai prisidėti prie jos kūrimo. Ko verta vien Lietuvos narystė ES ir NATO – neabejotinai svarbiausias mūsų XXI amžiaus įvykis“, – teigiama prezidento sveikinime.

G. Nausėda taip pat išskyrė ir V. Adamkaus požiūrį į žmones bei gebėjimą pagarbiai elgtis net su politiniais oponentais.

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„Kuo labiausiai mane žavi Valdo Adamkaus asmenybė? Tai jo tikėjimas, kad visi žmonės iš esmės yra geri. Prezidentas Valdas neturėjo asmeninių priešų, jis turėjo oponentus. Tačiau net ir apie pastaruosius negirdėjau iš jo piktų epitetų ad hominem“, – teigė šalies vadovas.

Sveikinimas gimtadienio proga

Sveikindamas V. Adamkų 100-ojo gimtadienio proga, G. Nausėda padėkojo jam už ištikimybę savo principams ir priminė jo anksčiau išsakytą mintį apie humanisto pareigą būti veiksmingu politiku.

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„Ačiū, kad savo principą ne tik deklaravote, bet ir jo laikėtės. Saugokite save! Jūs mums labai reikalingas“, – teigė G. Nausėda.

V. Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune. Antrojo pasaulinio karo metais pasitraukęs į Vakarus, vėliau apsigyveno JAV, kur dirbo aplinkosaugos srityje.

Lietuvos prezidento pareigas jis ėjo dvi kadencijas – 1998–2003 ir 2004–2009 metais.

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