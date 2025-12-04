 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda pasisakė apie valdančiųjų siekį dėl LRT vadovo atleidimo tvarkos: štai ką mano

2025-12-04 16:09 / šaltinis: BNS
2025-12-04 16:09

Valdantiesiems siekiant palengvinti Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) direktoriaus atleidimo tvarką, prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog atliekant bet kokius įstatymų pakeitimus svarbu laikytis politinio neutralumo, atsakomybės ir skaidrumo principų.

Gitanas Nausėda (nuotr. Elta)

Valdantiesiems siekiant palengvinti Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) direktoriaus atleidimo tvarką, prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog atliekant bet kokius įstatymų pakeitimus svarbu laikytis politinio neutralumo, atsakomybės ir skaidrumo principų.

REKLAMA
2

„Lietuva užima 14 vietą pagal („Reporterių be sienų“ skelbiamą – BNS) pasaulinį žiniasklaidos laisvės indeksą. Esame labai suinteresuoti išlaikyti šią aukštą vietą ir ateityje. Visi įstatymų pakeitimai turėtų atitikti politinio neutralumo, atsakomybės ir skaidrumo principus. Tai ypač aktualu nacionaliniam transliuotojui. Turime gerbti šias taisykles ir principus darant bet kokius įstatymų pakeitimus“, – po susitikimo su Latvijos ir Estijos prezidentais surengtoje spaudos konferencijoje sakė šalies vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal projektą, kuriam Seimas po pateikimo pritarė praėjusią savaitę, LRT vadovas galėtų būti atleidžiamas slaptu balsavimu jam pareiškus nepasitikėjimą, kai už tai balsuoja pusė LRT tarybos narių, tai yra šeši iš 12. 

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau pakeitimus inicijavęs „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pripažino, kad svarstant pataisą parlamente reikės nustatyti septynių tarybos narių balsų kartelę generalinio direktoriaus atleidimui.

REKLAMA

Šiuo metu galiojančiame įstatyme numatyta, kad visuomeninio transliuotojo vadovas dėl nepasitikėjimo gali būti atleidžiamas tik tuo atveju, jeigu taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir už tokį nepasitikėjimą balsuoja bent du trečdaliai jos narių – aštuoni iš 12.

Parlamentas praėjusią savaitę taip pat nusprendė trejiems metams įšaldyti LRT biudžetą bei numatyti, jog jam vėliau būtų skiriamas mažesnis gyventojų pajamų mokesčio ir akcizų procentas nei dabar.

REKLAMA
REKLAMA

Šias pataisas G. Nausėda pasirašė trečiadienį. Jis tikino, jog dėl rekordinio kitais metais numatyto finansavimo gynybai daugelis institucijų turi taupyti.

„Žinote, mes esame tokioje situacijoje, kai Lietuva kitąmet gynybai siekia skirti 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto. Tai reiškia, kad daugeliui institucijų reikia susiveržti diržus. Mes stengiamės daryti viską, kas įmanoma, kad sutaupytume pinigų ir juos išleistume prioritetams, kurie šiuo metu yra ypač svarbūs Lietuvai ir visam regionui“, – kalbėjo prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pagal priimtą pataisą, 2026–2028 metais LRT skiriami valstybės biudžeto asignavimai bus lygūs 2025 metų LRT skirtiems valstybės biudžeto asignavimams.

Tai reiškia, kad nacionalinio transliuotojo biudžetas 2026, 2027 ir 2028 metais sieks po 79,6 mln. eurų.

Pagal iki šiol galiojusią transliuotojo finansavimo metodiką, įstaigos biudžetas kitąmet turėjo augti apie 11 proc. iki beveik 88,2 mln. eurų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda pasirašė pataisas dėl LRT biudžeto įšaldymo (28)
Gitanas Nausėda (nuotr. Elta)
Nausėda su Oleku aptars vidaus politikos aktualijas (1)
Jurkynas: LRT neutralumo auditas nėra nukreiptas prieš žurnalistų laisvę (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Mindaugas Jurkynas: LRT taryba artimiausiu metu nebalsuos dėl nepasitikėjimo vadove (3)
Monika Garbačiauskaitė-Budrienė pristato ataskaitą Andrius Ufartas/ELTA
Monika Garbačiauskaitė-Budrienė: aš eisiu iki pat galo (36)

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų