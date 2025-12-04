Nausėda pasisakė apie valdančiųjų siekį dėl LRT vadovo atleidimo tvarkos: štai ką mano

„Lietuva užima 14 vietą pagal („Reporterių be sienų“ skelbiamą – BNS) pasaulinį žiniasklaidos laisvės indeksą. Esame labai suinteresuoti išlaikyti šią aukštą vietą ir ateityje. Visi įstatymų pakeitimai turėtų atitikti politinio neutralumo, atsakomybės ir skaidrumo principus. Tai ypač aktualu nacionaliniam transliuotojui. Turime gerbti šias taisykles ir principus darant bet kokius įstatymų pakeitimus“, – po susitikimo su Latvijos ir Estijos prezidentais surengtoje spaudos konferencijoje sakė šalies vadovas.
Pagal projektą, kuriam Seimas po pateikimo pritarė praėjusią savaitę, LRT vadovas galėtų būti atleidžiamas slaptu balsavimu jam pareiškus nepasitikėjimą, kai už tai balsuoja pusė LRT tarybos narių, tai yra šeši iš 12.
Vėliau pakeitimus inicijavęs „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pripažino, kad svarstant pataisą parlamente reikės nustatyti septynių tarybos narių balsų kartelę generalinio direktoriaus atleidimui.
Šiuo metu galiojančiame įstatyme numatyta, kad visuomeninio transliuotojo vadovas dėl nepasitikėjimo gali būti atleidžiamas tik tuo atveju, jeigu taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir už tokį nepasitikėjimą balsuoja bent du trečdaliai jos narių – aštuoni iš 12.
Parlamentas praėjusią savaitę taip pat nusprendė trejiems metams įšaldyti LRT biudžetą bei numatyti, jog jam vėliau būtų skiriamas mažesnis gyventojų pajamų mokesčio ir akcizų procentas nei dabar.
Šias pataisas G. Nausėda pasirašė trečiadienį. Jis tikino, jog dėl rekordinio kitais metais numatyto finansavimo gynybai daugelis institucijų turi taupyti.
„Žinote, mes esame tokioje situacijoje, kai Lietuva kitąmet gynybai siekia skirti 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto. Tai reiškia, kad daugeliui institucijų reikia susiveržti diržus. Mes stengiamės daryti viską, kas įmanoma, kad sutaupytume pinigų ir juos išleistume prioritetams, kurie šiuo metu yra ypač svarbūs Lietuvai ir visam regionui“, – kalbėjo prezidentas.
Pagal priimtą pataisą, 2026–2028 metais LRT skiriami valstybės biudžeto asignavimai bus lygūs 2025 metų LRT skirtiems valstybės biudžeto asignavimams.
Tai reiškia, kad nacionalinio transliuotojo biudžetas 2026, 2027 ir 2028 metais sieks po 79,6 mln. eurų.
Pagal iki šiol galiojusią transliuotojo finansavimo metodiką, įstaigos biudžetas kitąmet turėjo augti apie 11 proc. iki beveik 88,2 mln. eurų.