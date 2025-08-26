Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda įvertino koaliciją: tai sunkiai išvengiama klaida

2025-08-26 08:20 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 08:20

Socialdemokratams sudarius koaliciją su „valstiečiais“ ir „aušriečiais“, anksčiau sprendimą eiti į valdančiąją daugumą su „Nemuno aušra“ klaida vadinęs prezidentas Gitanas Nausėda tikina tebesilaikantis šios pozicijos. Visgi, pasak jo, dėl susiklosčiusių aplinkybių, iš naujo formuojant koaliciją ši klaida buvo sunkiai išvengiama.

Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Socialdemokratams sudarius koaliciją su „valstiečiais“ ir „aušriečiais“, anksčiau sprendimą eiti į valdančiąją daugumą su „Nemuno aušra“ klaida vadinęs prezidentas Gitanas Nausėda tikina tebesilaikantis šios pozicijos. Visgi, pasak jo, dėl susiklosčiusių aplinkybių, iš naujo formuojant koaliciją ši klaida buvo sunkiai išvengiama.

16

„Laikiau tai klaida, kurios galima buvo išvengti tada ir pasirinkimo opcijų buvo kur kas daugiau. Dabar tai, laikyčiau, tebėra klaida, tačiau jau sunkiai išvengiama, nes alternatyvų praktiškai nebematau. Per tuos keletą mėnesių įvyko slinkčių, kurios yra susijusios ir su asmeniniais santykiais, ir su programiniais dalykais, ir su tam tikru neigiamu emociniu krūviu, kuris susikaupė per tuos keletą mėnesių. Pastarieji mėnesiai buvo ypač sunkūs, kadangi Vyriausybė nebegalėjo normaliai dirbti, nes premjero asmeninės problemos pradėjo užgožti visus kitus darbus“, – „Žinių radijui“ teigė G. Nausėda. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vertindamas galimas alternatyvas pirmadienį sudarytai koalicijai, šalies vadovas svarsto, kad kitu atveju socialdemokratams grėsė dirbti mažumos Vyriausybėje. Tuo metu svarstydamas apie galimybę rengti pirmalaikius Seimo rinkimus, prezidentas tikino, kad parlamentas tokios iniciatyvos nepalaikytų.

„Šiandien mes turime tokią padėtį, kad jeigu ne ši koalicija – tai, veikiausiai, mažumos Vyriausybė, kas, mano įsitikinimu, būtų labai prastas kelias. Pirmiausia tai būtų netvarus kelias ir, veikiausiai, tokia Vyriausybė žlugtų arba patirtų labai didelį spaudimą svarstydama kitų metų valstybės biudžetą“, – dėstė prezidentas. 

„Gali atsitikti dar blogiau, kad einant šiuo keliu, būtų toks, įvardinčiau, politinis marmalas, kuris neleistų normaliai priimti jokių sprendimų. Kita vertus, išankstinių Seimo rinkimų taip pat nebūtų įmanoma organizuoti. Šito tikrai reikėtų išvengti. Turint omenyje, kad ir geopolitinė situacija nei kiek nepalengvėjo, tapo dar labiau komplikuota. Valstybė turi be galo daug iššūkių, kuriuos reikia atliepti“, – akcentavo jis, atkreipdamas dėmesį, kad pirmalaikiams Seimo rinkimams reikėtų 3/5 parlamentarų pritarimo.

S. Skvernelis pervertina Prezidentūros vaidmenį formuojant koaliciją

Reaguodamas į demokratų lyderio Sauliaus Skvernelio pareiškimus, kad Prezidentūra yra „šios koalicijos dėliotojas“, šalies vadovas sako, kad Seimo pirmininkas pervertina jo įsitraukimą. Pasak G. Nausėdos, socialdemokratai Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nekvietė dėl jaučiamo emocinio krūvio, kurį kelia S. Skvernelis.

„Man malonu girdėti, kad Seimo pirmininkas taip aukštai vertina mūsų dalyvavimą šituose procesuose. Na, taip, neneigsiu, kad mes šituos procesus atidžiai stebime ir stengiamės diskutuoti su politinio lauko dalyviais. Tačiau tas emocinis krūvis, (...) jis buvo, jo negali neigti, ir dėl to socialdemokratai priėmė tokį sprendimą, kokį priėmė“, – teigė prezidentas.

„Gyvenimo šitas sprendimas jiems smarkiai nepalengvino, iš tikrųjų susiaurino pasirinkimo galimybes ir dėl to galbūt paskutinėmis dienomis ir Valstiečių žaliųjų sąjunga kėlė tokius aukštus reikalavimus, žinodama, kad nelabai ką yra pasirinkti, bet taip atsitiko ir šiandien mes turime tokią koaliciją, kokią turime. Taip kad mūsų vaidmuo, švelniai tariant, čia yra pervertinamas iš pono Skvernelio pusės“, – pabrėžė jis.

ELTA primena, kad po daugiau kaip dvi savaites trukusių derybų, pirmadienio popietę naujos valdančiosios daugumos partnerės – socialdemokratai, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos – pasirašė koalicinę sutartį. 

Ši trijų frakcijų valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Senis
Senis
2025-08-26 08:48
Pats banko klapčiukas klaida. Politikas atsirado. Net seniūnaičiu nebuvęs. Slava KPSS.
Atsakyti
Pats viską ir pridirbai
Pats viską ir pridirbai
2025-08-26 08:34
prisipažink arba eik lauk
Atsakyti
Šiaip
Šiaip
2025-08-26 08:52
Be reikalo, Prezidente, taip kalbat šiandien!
Tie, kas rinksis į protestą prieš demokratiškai išrinktą valdžią, kėsinasi ir į jus!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
