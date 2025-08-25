Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paaiškėjo, kokio dydžio premiją Rūta Meilutytė gaus už pasaulio čempionato auksą

2025-08-25 14:56 / šaltinis: sportas.lt ir tv3.lt inf. / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: sportas.lt ir tv3.lt inf. aut.
2025-08-25 14:56

Singapūre moterų 50 m plaukimo krūtine finale Rūta Meilutytė dominavo nuo starto iki finišo ir padarė tai, kas dar niekam nebuvo pavykę – laimėjo 4-ą aukso medalį iš eilės.

Rūtai Meilutytei viešai prabilus apie seksualinę orientaciją – psichologo žinia: tai būtina žinoti visiems (nuotr. BNS, Roberto Riabovo)

Singapūre moterų 50 m plaukimo krūtine finale Rūta Meilutytė dominavo nuo starto iki finišo ir padarė tai, kas dar niekam nebuvo pavykę – laimėjo 4-ą aukso medalį iš eilės.

4

Praėjus kiek laiko po to, paaiškėjo, kokio dydžio premiją gaus R. Meilutytė.

R. Meilutytė į starto signalą sureagavo per 0.58 sek. – greičiau už visas varžoves. Finišą lietuvė pasiekė per 29.55 sek. ir praktiškai pakartojo pusfinalyje pasiektą geriausią sezono rezultatą pasaulyje (29.54).

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. Meilutytė taip ir liko vienintele sportininke Singapūre, kuri 50 m krūtine nugalėjo greičiau nei per 30 sek. Nors šiame sezone tai padarė 5 sportininkės, svarbiausiame metų starte geriausią savo formą pademonstravo tik R. Meilutytė. Sidabru tenkinosi kinė Qianting Tang (30.03), o bronza – italė Benedetta Pilato (30.14).

Šis plaukimas buvo paskutinis legendinei amerikietei Lilly King. Ji užėmė 5-ą vietą (30.25).

Lūkesčių nepateisino estė Eneli Jefimova. Ji turi antrą geriausią sezono rezultatą pasaulyje (29.83), bet finale užėmė tik 6-ą poziciją (30.29).

Paaiškėjo premijos dydis

Kaip NSA patvirtino 15min, už pasaulio čempionato auksą R.Meilutytei atiteks 42 700 eurų premija.

Tai įstatymais numatyta maksimali suma.

Čempionės titulą iškovojo ketvirtą kartą iš eilės

R. Meilutytė šioje rungtyje anksčiau triumfavo ir 2022 m., 2023 m. bei 2024 m.

Dabartinėje karjeros stadijoje lietuvei 50 m, o ne 100 m, rungtis tapo pagrindine, tuo labiau, kad ji buvo įtraukta į 2028 m. Los Andželo (JAV) olimpiados programą.

Šeštadienį ryte lietuvė laimėjo 50 m plaukimo krūtine atranką su geriausiu sezono rezultatu pasaulyje (29.82). Vakare pusfinalyje R. Meilutytė sezono rekordą dar labiau pagerino (29.54). Net ir pagrindine R. Meilutytės varžove vadinama kinė Qianting Tang nepalaikė lietuvės tempo ir atsiliko 0.5 sek., kas tokioje trumpoje distancijoje yra didžiulis deficitas.

R. Meilutytė prieš finalą buvo vienintelė sportininkė, kuri Singapūre plaukė 50 m krūtine greičiau nei per 30 sek.

R. Meilutytė yra 50 m plaukimo krūtine pasaulio rekordininkė (29.16).

Su pergale pasveikino Nausėda

Prezidentas Gitanas Nausėda sekmadienį pasveikino Rūtą Meilutytę, Singapūre vykstančiame pasaulio plaukimo čempionate iškovojusią aukso medalį moterų 50 metrų krūtine rungtyje. 

Tai jau ketvirta iš eilės Rūtos pergalė šioje rungtyje pasaulio čempionatuose.

„Rūta, Tu nuostabi! Visa Lietuva didžiuojasi – ačiū už dar vieną aukso akimirką!“ – sakoma prezidento sveikinime, informavo Prezidentūra.

Prezidentas pabrėžė, kad Rūtos pergalė – tai ne tik išskirtinis asmeninis pasiekimas, bet ir reikšmingas visos Lietuvos sporto laimėjimas, įkvepiantis siekti aukščiausių tikslų.

 

