Paaiškėjo, kokio dydžio premiją Rūta Meilutytė gaus už pasaulio čempionato auksą

Praėjus kiek laiko po to, paaiškėjo, kokio dydžio premiją gaus R. Meilutytė.
R. Meilutytė į starto signalą sureagavo per 0.58 sek. – greičiau už visas varžoves. Finišą lietuvė pasiekė per 29.55 sek. ir praktiškai pakartojo pusfinalyje pasiektą geriausią sezono rezultatą pasaulyje (29.54).
R. Meilutytė taip ir liko vienintele sportininke Singapūre, kuri 50 m krūtine nugalėjo greičiau nei per 30 sek. Nors šiame sezone tai padarė 5 sportininkės, svarbiausiame metų starte geriausią savo formą pademonstravo tik R. Meilutytė. Sidabru tenkinosi kinė Qianting Tang (30.03), o bronza – italė Benedetta Pilato (30.14).
Šis plaukimas buvo paskutinis legendinei amerikietei Lilly King. Ji užėmė 5-ą vietą (30.25).
Lūkesčių nepateisino estė Eneli Jefimova. Ji turi antrą geriausią sezono rezultatą pasaulyje (29.83), bet finale užėmė tik 6-ą poziciją (30.29).
Paaiškėjo premijos dydis
Kaip NSA patvirtino 15min, už pasaulio čempionato auksą R.Meilutytei atiteks 42 700 eurų premija.
Tai įstatymais numatyta maksimali suma.
Čempionės titulą iškovojo ketvirtą kartą iš eilės
R. Meilutytė šioje rungtyje anksčiau triumfavo ir 2022 m., 2023 m. bei 2024 m.
Dabartinėje karjeros stadijoje lietuvei 50 m, o ne 100 m, rungtis tapo pagrindine, tuo labiau, kad ji buvo įtraukta į 2028 m. Los Andželo (JAV) olimpiados programą.
Šeštadienį ryte lietuvė laimėjo 50 m plaukimo krūtine atranką su geriausiu sezono rezultatu pasaulyje (29.82). Vakare pusfinalyje R. Meilutytė sezono rekordą dar labiau pagerino (29.54). Net ir pagrindine R. Meilutytės varžove vadinama kinė Qianting Tang nepalaikė lietuvės tempo ir atsiliko 0.5 sek., kas tokioje trumpoje distancijoje yra didžiulis deficitas.
R. Meilutytė prieš finalą buvo vienintelė sportininkė, kuri Singapūre plaukė 50 m krūtine greičiau nei per 30 sek.
R. Meilutytė yra 50 m plaukimo krūtine pasaulio rekordininkė (29.16).
Su pergale pasveikino Nausėda
Prezidentas Gitanas Nausėda sekmadienį pasveikino Rūtą Meilutytę, Singapūre vykstančiame pasaulio plaukimo čempionate iškovojusią aukso medalį moterų 50 metrų krūtine rungtyje.
Tai jau ketvirta iš eilės Rūtos pergalė šioje rungtyje pasaulio čempionatuose.
„Rūta, Tu nuostabi! Visa Lietuva didžiuojasi – ačiū už dar vieną aukso akimirką!“ – sakoma prezidento sveikinime, informavo Prezidentūra.
Prezidentas pabrėžė, kad Rūtos pergalė – tai ne tik išskirtinis asmeninis pasiekimas, bet ir reikšmingas visos Lietuvos sporto laimėjimas, įkvepiantis siekti aukščiausių tikslų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Dar ir biseksualiomis patampa.