Nalšios šiaurinėje apygardoje vyksta rinkimai: paaiškėjo, kiek rinkėjų jau atidavė savo balsą

„Iki 8 val. balsavo 100 rinkėjų. Aktyvumas labai panašus į 2024 metų Seimo rinkimus. Šiuo metu (prieš 9 val. – BNS) yra balsavę 190 rinkėjų. Tik vienoje rinkimų apylinkėje nėra balsavęs dar nei vienas rinkėjas“, – sekmadienį LRT radijui sakė L. Petronienė.
Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje yra virš 28 tūkst. rinkėjų.
Per 2024 metų Seimo rinkimus dalyvavo per 40 proc. jų.
Daugiausiai rinkėjų balsuoja neva po pietų
L. Petronienės teigimu, paprastai po pietų daugiausia rinkėjų balsuoja.
„Žiūrint į 2024 metų rinkimų rezultatus, Visagine nuo 11 val. iki 14 val. buvo aktyviausiai balsuota“, – teigė ji.
L. Petronienė tvirtino, kad per išankstinį balsavimą buvo fiksuota nedidelių pažeidimų.
„Apygardos rinkimų komisija nagrinėjo keletą pranešimų. Stebėtojai vienu metu fiksavo, kad galimai nepilnai buvo pažymėta politinė reklama, todėl, kad yra pasikeitęs žymėjimo reglamentas, dabar taikomas europinis. Tai tiek – kosmetiniai pažeidimai buvo, šalinami trūkumai, o dėl kažkokių rimtesnių pažeidimų tikrai nesame informuoti“, - sakė VRK vadovė.
L. Petronienė pabrėžė, kad šie rinkimai yra paskutiniai, kai dar galioja rinkimų dieną rinkimų agitacijos draudimas.
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