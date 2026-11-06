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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nalšios šiaurinėje apygardoje – išankstinis balsavimas rinkėjų namuose

2026-11-06 06:46 / šaltinis: BNS
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2026-11-06 06:46
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Nalšios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje penktadienį prasideda išankstinis balsavimas rinkėjų namuose pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose.

Išankstinis balsavimas Vilniaus miesto savivaldybėje (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
GALERIJA (15)

Nalšios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje penktadienį prasideda išankstinis balsavimas rinkėjų namuose pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose.

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Balsavimas namuose, kurį organizuos rinkimų komisijų nariai, vyks dvi dienas – penktadienį ir šeštadienį.

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(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Išankstinis balsavimas Seimo rinkimuose

Štai kas galės balsuoti

Jo metu galės balsuoti asmenys su negalia, juos namuose slaugantys žmonės, dėl ligos laikinai nedarbingi asmenys ir 70 metų bei vyresni rinkėjai.

Nuo antradienio iki ketvirtadienio apygardoje vyko išankstinis balsavimas savivaldybių pastatuose. Lapkričio 4–6 dienomis balsavimas taip pat organizuojamas sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigose.

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Pagrindinė rinkimų diena – lapkričio 8-oji.

Balsuoti šiuose rinkimuose turi teisę tik Nalšios šiaurinės apygardos ribose gyvenamąją vietą deklaravę rinkėjai. Apygarda apima Ignalinos rajono savivaldybę, Visaginą ir tris Zarasų rajono savivaldybės rinkimų apylinkes – Salako, Smalvų ir Turmanto.

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Dėl Seimo nario mandato varžosi 11 kandidatų.

Partija „Nemuno aušra“ iškėlė Ignoto Adomavičiaus kandidatūrą, Centro dešinės sąjunga – Giedriaus Dainio, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – Gintauto Kindurio, Lietuvos socialdemokratų partija – Vladislavo Kondratovičiaus.

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Lietuvos regionų partijai atstovauja Nikolajus Lebedevičius, Laisvės partijai – Maksimas Paukštė, Liberalų sąjūdžiui – Mėta Paulauskė.

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ iškėlė Antaną Šakalį, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – Andrejų Šildiajevą, Tautos ir teisingumo sąjunga – Dalią Štraupaitę, o Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai atstovauja Viktoras Voroninas.

Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje rengiami gegužę mirus čia išrinktam Seimo nariui liberalui Jevgenijui Šuklinui.

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