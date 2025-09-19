Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Muitininkai sulaikė Baltarusijai skirto kačių kraiko krovinį

2025-09-19 15:07 / šaltinis: BNS
2025-09-19 15:07

Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnai sulaikė du jūrinius konteinerius, kuriuose gabenta daugiau nei 50 tonų sankcionuoto kačių kraiko.

Muitinė Andrius Ufartas/Fotobankas

Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnai sulaikė du jūrinius konteinerius, kuriuose gabenta daugiau nei 50 tonų sankcionuoto kačių kraiko.

1

Kaip penktadienį pranešė Klaipėdos teritorinė muitinė, paaiškėjo, kad šis krovinys – sankcionuota prekė, jos gabenimas į Baltarusiją draudžiamas.

Į Klaipėdos jūrų uostą krovinys atvyko iš Vokietijos, Hamburgo uosto, o toliau turėjo būti vežamas į Baltarusiją. Krovinio siuntėjas – Kinijos įmonė. Deklaranto atstovas muitinės pareigūnams pateikė dvi tranzito deklaracijas, kuriose prekės įvardytos kaip kačių kraikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atlikus fizinį patikrinimą bei įvertinus pateiktus dokumentus, pareigūnams kilo įtarimų, kad prekės deklaruotos neteisingu Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodu. Muitinės laboratorijoje atlikti tyrimai patvirtino, kad deklaruotas kodas neatitiko tikrosios prekių klasifikacijos.

Pagal nustatytą naują KN kodą, sulaikytas kačių kraikas patenka į prekių, kurioms taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašą. Todėl jų gabenimas į Baltarusiją draudžiamas.

Už tarptautinių sankcijų pažeidimus numatyta atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodeksą. Asmenims, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims gali būti skiriamos administracinės baudos iki 6 tūkst. eurų su neteisėtai gabentų prekių konfiskavimu.

