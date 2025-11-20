Mirus iškiliam fizikos profesoriui ir visuomenininkui – pasisakė ir Nausėda

„Lietuva neteko ne tik iškilaus mokslininko, bet ir žmogaus, kurio gyvenimas ir darbai paliko ryškų pėdsaką mūsų valstybės, mokslo ir visuomenės raidoje“, – rašoma valstybės vadovo užuojautoje.
Pasak G. Nausėdos, profesorius K. Pyragas buvo intelektualas, sujungęs Lietuvos ir Ukrainos akademinės bendruomenės patirtis, o jo mokslinė veikla Kijeve ir Kazanėje, ilgametis darbas Vilniaus pedagoginiame universitete, indėlis kuriant Lietuvos mokslo institucijas ir stiprinant bendradarbiavimą su Ukrainos mokslininkais liudija jo atsidavimą tarptautinei mokslo partnerystei.
„Savo fundamentaliais tyrimais reliatyvumo teorijos, gravitacijos ir astrofizikos srityse profesorius praturtino ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio mokslą. Jo darbai, paskaitos visuomenei ir pastangos populiarinti fizikos žinias padėjo auginti naują mokslininkų kartą, stiprino valstybės intelektinį pagrindą ir mokslo kultūrą“, – teigia prezidentas.
Šalies vadovas pabrėžė, kad K. Pyrago asmeninė istorija – tremtis, atkaklus mokslinis kelias ir tarnystė Lietuvai – simbolizuoja mūsų tautos stiprybę ir ryžtą.
Profesorius mirė būdamas 87-erių metų.
K. Pyragas apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.
