TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda suteikė brigados generolo laipsnį Petkevičiui

2025-11-20 11:07 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 11:07

Valstybės vadovas Gitanas Nausėda ketvirtadienį suteikė brigados generolo laipsnį Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininko pavaduotojui operacijoms pulkininkui Mindaugui Petkevičiui, pranešė Prezidentūra.

Šalies vadovas suteikė brigados generolo laipsnį Petkevičiui (nuotr. Elta)

Valstybės vadovas Gitanas Nausėda ketvirtadienį suteikė brigados generolo laipsnį Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininko pavaduotojui operacijoms pulkininkui Mindaugui Petkevičiui, pranešė Prezidentūra.

1

Prezidentas pabrėžė, kad pirmojo generolo laipsnio suteikimas žymi vieną svarbiausių karininko profesinio kelio žingsnių.

„Generolu gali tapti tik tarnybos metu pasižymėjęs karininkas, kuris savo lyderyste ir profesine branda įrodo esantis vertas aukščiausio pasitikėjimo“, – sakė G. Nausėda.

Jis taip pat akcentavo M. Petkevičiaus profesinį kelią ir sukauptą patirtį.

„Savo pavyzdžiu brigados generolas M. Petkevičius rodo, kad Lietuvos kariuomenėje nestinga išsilavinusių, plataus akiračio ir modernaus požiūrio karininkų – aukščiausio lygio profesionalų, pelniusių pagarbą ir sąjungininkų, ir mūsų karių akyse“, – teigė šalies vadovas.

M. Petkevičius per daugiau nei tris dešimtmečius tarnybos ėjo būrio, kuopos, bataliono ir brigados vado pareigas. Jis taip pat dalyvavo tarptautinėje misijoje Afganistane, dirbo NATO štabe Brunsume, ėjo Lietuvos karinio atstovo pavaduotojo prie NATO pareigas.

Šiuo metu M. Petkevičius tarnauja Gynybos štabe. 

