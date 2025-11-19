 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Motuzas: Lietuva neišvengiamai turi grįžti prie santykių su Kinija

2025-11-19 13:41 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 13:41

Nors Lietuvos ir Kinijos santykiai šiuo metu vis dar įtempti, Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad diplomatinis atstovavimas tarp abiejų valstybių yra reikalingas. Pasak jo, Vilnius neišvengiamai turi grįžti prie santykių su Pekinu.

Prisiekia naujai išrinkti Seimo nariai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Nors Lietuvos ir Kinijos santykiai šiuo metu vis dar įtempti, Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad diplomatinis atstovavimas tarp abiejų valstybių yra reikalingas. Pasak jo, Vilnius neišvengiamai turi grįžti prie santykių su Pekinu.

REKLAMA
3

„Mes matome, kad neišvengiamai turime grįžti prie santykių su Kinija, kadangi vis tiek jos ekonomika turi didelę įtaką. Nors Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) įvedė muitus, mes žinome, kad (...) jos rinkoje vis tiek sukasi“, – trečiadienį po uždaro URK posėdžio žurnalistams komentavo R. Motuzas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lygiai taip pat mes turime spaudimą ir iš Lietuvos. Lietuvoje kai kurios įmonės turi kiniškų automobilių atstovybes, kad nori pasikviesti į tas įmones Kinijos atstovus, jog padėtų sureguliuoti tam tikrą techniką ar vėlgi atvykti į tas atstovybes. Jie to padaryti negali, nes mes neturime diplomatinio atstovavimo“, – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Parlamentaras taip pat pažymėjo, kad siekiant atliepti išreikštus poreikius, Užsienio reikalų ministerija (URM) kai kurioms valstybėms partnerėms pasiūlė, jog jos Kinijoje aptarnautų Lietuvos piliečius konsuliniais klausimais.

REKLAMA

„Techniniame lygmenyje (...) dirbame dėl to diplomatinio atstovavimo. Užsienio reikalų ministerija suaktyvino veiklą siūlydama kai kurioms užsienio valstybėms partnerėms, kad aptarnautų mūsų piliečius konsuliniais klausimais dėl vizų išdavimo ar konsulinės pagalbos suteikimo, kadangi toks poreikis yra iš Lietuvos, ir iš Kinijos piliečių pusės“, – kalbėjo R. Motuzas.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad 2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas. Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio.

Įtampa dvišaliuose santykiuose tvyrojo ir anksčiau – po to, kai Lietuva pasitraukė iš „17+1“ bendradarbiavimo formato su Kinija. Tuometis šalies diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis ragino Lietuvos pavyzdžiu sekti ir kitas ES valstybes. Visgi, Vilniaus pavyzdžiu pasekė tik kaimyninės Estija ir Latvija.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gintauto Palucko Vyriausybės programoje Kinija buvo įvardijama iššūkiu Lietuvos užsienio ir saugumo politikai, tačiau Ingos Ruginienės Ministrų kabineto įsipareigojimuose tokių formuluočių nebėra. Vietoje to, Vyriausybės programoje teigiama, kad bus siekiama atkurti diplomatinius santykius su Pekinu.

Tiesa, R. Motuzas pažymi, kad diplomatiniai santykiai oficialiai nėra nutraukti – Lietuva ir Kinija neturi tik diplomatinio atstovavimo.

Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau teigė nematąs jokios problemos dėl Vyriausybės siekio atkurti glaudesnius santykius su Kinija. Visgi, kaip pabrėžė šalies vadovas, žengti šį žingsnį turi norėti abi šalys.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Gal
Gal
2025-11-19 13:47
Bet išverskite tai į žmonių kalbą. Reiškia, kad bus keičiamas Taivaniečių atstovybės pavadinimas? Juk kito kelio lyg ir nėra? At taip?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų