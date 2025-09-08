Kalendorius
Lietuva > Aktualijos

Socialdemokratai ketina keisti frakcijos seniūną: paaiškėjo, kas gali būti vietoje Motuzo

2025-09-08 12:57 / šaltinis: ELTA
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) dabartinio frakcijos seniūno Remigijaus Motuzo pareigas ketina patikėti bendrapartietei Orintai Leiputei, remdamasis šaltiniais skelbia portalas „Lrytas“.

Portalo žiniomis, O. Leiputės kandidatūrą LSDP prezidiume pasiūlė partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

Tai patvirtino ir į socialdemokratų frakcijos seniūno pareigas siūloma deleguoti politikė.

„Buvo kalbėta apie mane. Žinote, tai dar tik pasikalbėjimas. Frakcija susitiks rytoj ir apsispręs. Tokios kaip ir skubos nėra“, – portalui sakė O.Leiputė.

Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnas rotuojamas kas metus. LSDP frakciją Seime sudaro 52 parlamentarai.

