Socialdemokratai ketina keisti frakcijos seniūną: paaiškėjo, kas gali būti vietoje Motuzo

Portalo žiniomis, O. Leiputės kandidatūrą LSDP prezidiume pasiūlė partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Tai patvirtino ir į socialdemokratų frakcijos seniūno pareigas siūloma deleguoti politikė.
„Buvo kalbėta apie mane. Žinote, tai dar tik pasikalbėjimas. Frakcija susitiks rytoj ir apsispręs. Tokios kaip ir skubos nėra“, – portalui sakė O.Leiputė.
Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnas rotuojamas kas metus. LSDP frakciją Seime sudaro 52 parlamentarai.
