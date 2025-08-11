Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Mirtimis pažymėtas sekmadienis: Lietuvoje rasti 10-ies žmonių kūnai

2025-08-11 10:16 / šaltinis: ELTA
2025-08-11 10:16

Praėjusią parą įvairiose Lietuvos vietovėse rasta 10 žmonių kūnų, pranešė policija.

Mirtimis pažymėtas sekmadienis: Lietuvoje rasti 10 žmonių kūnai (nuotr. 123rf.com ir BNS)

Praėjusią parą įvairiose Lietuvos vietovėse rasta 10 žmonių kūnų, pranešė policija.

0

Anot Policijos departamento, apie 8 val. 40 min. Kaune, Baltų prospekte, bute, rastas mirusios moters (gim. 1967 m.) kūnas. 

Apie 7 val. 45 min. Raseinių rajone, Bagdoniškės kaime, name, rastas mirusio vyro (gim. 1982 m.) kūnas. 

Policijos duomenimis, apie 20 val. 8 min. Klaipėdoje, Liepojos gatvėje, rastas mirusios moters (gim. 1947 m.) kūnas. 

Įtariama, kad moteris iššoko pro 6-to aukšto koridoriaus langą. 

Kito žmogaus kūnas ratas, sekmadienį užgesinus gaisrą Vilniuje. Pranešta, kad apie 10 val. 30 min. Rytų gatvėje, užgesinusius gaisrą name, rastas mirusio vyro (gim. 1968 m.) apdegęs kūnas. 

Gaisro priežastis nustatinėjama. 

Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK) pranešė, kad 6 val. 50 val. Raseinių rajone, Budriškės kaime, namo kieme, rastas vyro (gim. 1988 m.) lavonas be išorinių sužalojimų.

Anot Šiaulių policijos, 6 val. 40 min. Radviliškyje, Martyno Mažvydo gatvėje, namo kieme, rastas vyro (gim. 1962 m.) lavonas be išorinių sužalojimų.

18 val. 30 min. Radviliškio rajone, Papušynio kaime, automobilyje, rastas vyro (gim. 1972 m.) lavonas be išorinių sužalojimų.

Mirusio asmens kūnas sekmadienį rastas ir Šiaulių mieste. Anot policijos, 9 val. 30 min. Spindulio gatvėje, namuose, rastas miręs vyras (gim. 1960 m.). Kūnas buvo be išorinių sužalojimų.

Telšių AVPK duomenimis, 21 val. 10 val. Mažeikiuose, Naftininkų gatvėje, namuose rastas vyro (gim. 1961 m.) lavonas.

Anot Telšių policijos, 6 val. Telšiuose, Kalno gatvėje, ligoninėje mirė moteris (gim. 1948 m.). 

Pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti. 

