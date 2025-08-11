Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sostinėje, daugiabučio kieme, vyrui grasinta pistoletu

2025-08-11 09:13 / šaltinis: ELTA
2025-08-11 09:13

Vilniuje sekmadienį, daugiabučio kieme kilus konfliktui tarp kaimynų, vyrui pagrasinta pistoletu, informavo policija.

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Vilniuje sekmadienį, daugiabučio kieme kilus konfliktui tarp kaimynų, vyrui pagrasinta pistoletu, informavo policija.

0

Policijos departamento duomenimis, apie 16 val. 20 min. Jeruzalės gatvėje, daugiabučio namo kieme, tarp kaimynų įvyko konfliktas, kurio metu vyras (gim. 1988 m.) išsitraukė galimai pneumatinį pistoletą ir juo grasino vyrui (gim. 1974 m.) 

Nukentėjusiųjų nėra. Ginklas paimtas. Įtariamasis uždarytas į areštinę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

