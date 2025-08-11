Sostinėje, daugiabučio kieme, vyrui grasinta pistoletu

Policijos departamento duomenimis, apie 16 val. 20 min. Jeruzalės gatvėje, daugiabučio namo kieme, tarp kaimynų įvyko konfliktas, kurio metu vyras (gim. 1988 m.) išsitraukė galimai pneumatinį pistoletą ir juo grasino vyrui (gim. 1974 m.)
Nukentėjusiųjų nėra. Ginklas paimtas. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.
