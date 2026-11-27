„Mes sakome ir prašome supratimo, kad fiskalinė ir finansinė situacija valstybėje yra įtempta“, – penktadienį žurnalistams Jonavoje sakė Vyriausybės vadovas.
Jis pažymėjo, kad valstybė švietimo sektoriui išleis daugiau nei 240 mln. eurų, tačiau didesnių atlyginimų tikisi ir kitų sričių darbuotojai – statutiniai pareigūnai, aplinkosaugininkai bei medicinos personalas.
Premjeras taip pat teigė, kad su mokytojais galima kalbėtis ir dėl kitų jiems rūpimų klausimų, pavyzdžiui, biurokratijos mažinimo ir saugumo klasėse.
„Manau, kad yra ir ne tik finansinių temų, kurios rūpi mūsų mokytojams, mūsų pedagogams. Apie jas galime kalbėti. Galbūt jos nieko nekainuoja: biurokratijos mažinimas, saugumas klasėse“, – teigė M. Sinkevičius.
Jis taip pat neatmetė galimybės, kad metų eigoje ministerijai radus papildomų lėšų savo asignavimų ribose, jos galėtų būti skirtos švietimo bendruomenei.
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkas Andrius Navickas po antradienį vykusio susitikimo su premjeru teigė, kad pozicijos dėl mokytojų atlyginimų didinimo suartėjo, tačiau galutinio susitarimo pasiekti nepavyko.
Profesinė sąjunga reikalauja 10 proc. didinti mokytojų darbo užmokesčio koeficientus, tam panaudojant švietimo sistemoje jau numatytas lėšas ir jas perskirstant iš kitų biudžeto eilučių.
A. Navickas tuomet teigė, kad streikas bus stabdomas iš karto, kai tik pavyks susitarti.
Kaip skelbė ELTA, neradus sutarimo dėl mokytojų algų, LŠDPS lapkričio 16 d. pradėjo neterminuotą streiką.
Pirmąją streiko dieną prie jo prisijungė daugiau kaip 220 švietimo įstaigų.
Vyriausybė yra numačiusi 7,56 proc. pedagogų darbo užmokesčio didėjimą. Iš viso mokytojų darbo užmokesčiui 2027 metais numatyti 240,5 mln. eurų.
Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad valdžios institucijos privalo išklausyti mokytojus. Kartu jis pabrėžė, kad galimi sprendimai dėl profesinės sąjungos keliamų reikalavimų turi būti priimami įvertinus valstybės finansines galimybes ir nedidinant valstybės biudžeto deficito.
ELTA primena, kad mokytojų atlyginimai ir darbo sąlygos ne kartą tapo profesinių sąjungų protestų priežastimi. 2018 m. apie 3,7 tūkst. mokytojų streikavo beveik du mėnesius, o dalis pedagogų įsiveržė į tuometę Švietimo ir mokslo ministeriją bei pradėjo neterminuotą budėjimą, trukusį 21 parą.
2023 m. LŠDPS surengė visuotinį mokytojų streiką, reikalaudama didesnių atlyginimų, mažesnio darbo krūvio ir mažesnių klasių. Aktyvioji streiko fazė baigėsi Seimui patvirtinus 2024 m. valstybės biudžetą.
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