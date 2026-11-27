„Norėčiau paprašyti visų ministrų nuoširdžiai. Žinoma, gruodis bus įtemptas, šiek tiek po didžiųjų metų švenčių, matyt, tikėtina, gal bus toks laisvesnis laikas, bet prasidės pirmininkavimas (Europos Sąjungos Tarybai – ELTA)“, – Vyriausybės posėdyje kalbėjo M. Sinkevičius.
„Bet turite politines komandas, savo komandas ir atitinkamai pradėkite tuos darbus ir nelaukite paskutinės savaitės ar paskutinių savaičių iki sueinant terminui. Tie, kurie rodys ambiciją, tikrai pelnys pasitikėjimą ir palaikymą, ir pagarbą. Tie, kurie rodys abejingumą – atitinkamai priešingai“, – tęsė Vyriausybės vadovas.
Ministerijos įpareigotos duomenis pateikti iki vasario 15 d.
Siekdama suvaldyti augantį valstybės biudžeto deficitą ir skolą, Vyriausybė taip pat sutarė įpareigoti ministerijas atlikti joms pavaldžių biudžetinių ir viešųjų įstaigų tinklo bei jų vykdomų funkcijų peržiūrą.
Ministerijos iki kitų metų vasario 15 dienos turės įvertinti įstaigų vykdomų funkcijų tikslingumą, veiklos efektyvumą, joms skiriamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių pagrįstumą bei pateikti konkrečius veiksmų planus, kaip būtų galima sutaupyti ne mažiau kaip 10 proc. valstybės biudžeto lėšų.
Tuo metu Vyriausybės kanceliarijos sudaryta darbo grupė, įvertinusi ministerijų pateiktą informaciją, iki kitų metų kovo 31 d. įpareigojama parengti bendrą priemonių planą.
Patobulintame biudžeto projekte – 3,9 proc. BVP deficitas
Vyriausybės palaimintame valstybės biudžeto projekte numatomas 3,9 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) deficitas – 0,1 proc. didesnis nei pirminiame variante, o valstybės sektoriaus skola išlieka tokiame pačiame lygyje ir sudaro 48,2 proc. BVP.
Šiomis priemonėmis Vyriausybė siekia užtikrinti, kad ne vėliau kaip 2034 metais valdžios sektoriaus deficitas neviršytų 3 proc. BVP.
Palyginti su pirminiu projektu, planuojamos valstybės biudžeto pajamos kitais metais didėja 23,9 mln. eurų, išlaidos tuo metu augtų 66,9 mln. eurų (įskaitant Europos Sąjungos lėšas).
Tiesa, patobulintame projekte, anot jo, dalis Šeimos paketo – 85 mln. eurų – yra perskirstoma, šias lėšas planuojant „Sodros“ biudžete.