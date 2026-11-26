„Aš, kalbėdamas su visomis grupėmis bei visuomene, sakau: žiūrėkite, ar jums neatrodo keista, kad tuo pačiu interviu metu gaunu du klausimus: premjere, kaip jūs mažinsite deficitą ir, premjere, kaip jūs atliepsite mokytojų ar kitos bendruomenės lūkesčius dėl didesnio darbo užmokesčio? Tai yra neišsprendžiama lygtis“, – laidoje „ELTA kampas“ sakė M. Sinkevičius.
Paklaustas, ar problema nėra tai, kad kiekvienai sričiai skiriama po šiek tiek lėšų, užuot susitelkus į atskirų problemų sprendimą, M. Sinkevičius atsakė, kad šioje situacijoje visiems tinkamo sprendimo paprasčiausiai neįmanoma atrasti.
„Yra du scenarijai: arba krioklys, kai tu pamaitini lyg ir vieną sritį, arba lietutis, kai visiems pakrapini. Ir vienu, ir kitu atveju vis tiek turbūt turi nusiskundimų, nes tie, kurie po kriokliu, turbūt patenkinti, bet tie, kurie išgyvena sausrą, turbūt nusivylę. Pakrapinus visiems – visi nepatenkinti“, – apie iššūkius skirstant valstybės biudžeto lėšas pasakojo premjeras.
Vyriausybės vadovas taip pat atkreipė dėmesį, kad ateinančių metų valstybės biudžeto projekte nebeliks dalies Šeimos pakete numatytų priemonių. Vis dėlto, anot premjero, ateinančiais metais bus įgyvendinami pažadai dėl paramos pirmajam būstui, vaiko priežiūros išmokų lubų didinimo bei nemokamo maitinimo trečiokams.
„Dalis priemonių, jos racionaliai pasižiūrėjus, galbūt bus atidėtos ateičiai, jeigu jų prireiks. Likome prie tokių esminių – pajamų nemažėjimas ir būstas yra esmių esmė“, – akcentavo jis.
Tuo metu reaguodamas į finansų ministrui Taurimui Valiui reiškiamą tiek valdančiųjų, tiek ir opozicijos kritiką, premjeras pripažino turįs pastabų ministro komunikacijai. Visgi priekaištų ministro profesinėms savybėms Vyriausybės vadovas patikino neturįs.
„Taip, aš jam kartais patariu elgtis nuosaikiau ir diplomatiškiau, užimant tą rolę, kurią jis užima. Įprastai finansų ministrai nėra patys garsiausi kabineto nariai. Tad lūkestis būtų, kad būtų daugiau diplomatijos ir tolerancijos, o kietumo gal reiktų kabinetuose, prie skaičių ir kalbant apie deficitą. O politiką galbūt reikėtų palikti ministrui pirmininkui, politinių partijų lyderiams ir atstovams“, – finansų ministrui skirtais patarimais pasidalijo M. Sinkevičius.
Eltai duotame interviu ministras pirmininkas taip pat atskleidė planus dėl naujojo mokesčio, kuris būtų taikomas Lenkijos energetikos koncerno įmonei „Orlen Lietuva“, ir užsiminė apie teisę priimti vienašališkus sprendimus dėl pavadinimo nesutinkančios keisti Taivaniečių atstovybės. M. Sinkevičius taip pat patikino esąs patenkintas uždavinį atgaivinti diplomatinį atstovavimą tarp Lietuvos ir Kinijos gavusio užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio darbu.
– Premjere, kitų metų biudžetas vėl kelia klausimų dėl šalies finansų tvarumo. Deficitas jau neatitinka Mastrichto kriterijų, valstybės skola taip pat auga, finansiniai įsipareigojimai, panašu, kad nemažėja. Ar, jūsų vertinimu, Lietuva gyvena pagal savo galimybes, ar jau ateities kartų sąskaita?
– Taip, iš tikrųjų kiekvienais metais svarstant biudžetą politinė situacija yra įtempta. Ir ypač turint omenyje, kokie iššūkiai laukia ir ateinančiais metais. Aišku, pirmininkavimo elementai prisideda, bet iššūkiai, atsirandantys iš globalaus pasaulio sukrėtimų: energetinė krizė, vykstantis karas Ukrainoje, nesaugumo jausmas ir poreikis tai atliepti. Tai, jeigu mes pasižiūrėtume į tai, kokios pozicijos veda prie dabartinės finansinės padėties, ji neatsirado nei prieš keturis mėnesius, nei prieš pusmetį ar prieš metus. Tai yra ilgametė trajektorija. Bet kas augina? Gynyba, socialinė politika, skolos aptarnavimo dalykai ir viešojo sektoriaus augimas arba išlaidos viešajam sektoriui. Tai tokios keturios pozicijos. Čia yra tai, kas referuojama nagrinėjant mūsų biudžetą iš Europos Komisijos perspektyvos.
Tai tada galime garsiai ir padiskutuoti. Gynybos turbūt neatsisakysime, socialinės politikos aš nelinkęs atsisakyt, nes matau, kad dvi dedamosios reikalingos: saugumas per gynybą ir socialinis saugumas – tai dar vienas valstybės atsparumo elementas. Tada lieka skolos aptarnavimas. Sudėtinga tą padaryti, ir, matyt, mūsų kreditoriai žiūrės, ką mes darome, kokius sprendimus priimame, kaip išeiname iš šitos situacijos. Jeigu mes turime planą, matyt, yra potencialo, kad tos skolos augimo arba aptarnavimo mokestis neaugtų, o būtų maždaug toks, kokį mes dabar turime. Kitas, ketvirtasis elementas, viešojo sektoriaus išlaidos, taip pat ir žmonės, kurie dirba šiame sektoriuje. Ir nekalbu vien tiktai apie biurokratus, valdininkus – čia aš manau, kad perspektyvos lieknintis, kaip aš sakau, tikrai yra, ir tai bus nuosekliai daroma. Tai situacija, žinoma, ji yra dalinai paveldėta. Ji yra žinoma, ką aš kartais ir akcentuoju. Dar 2024 metų Ingridos Šimonytės Vyriausybė matė trajektoriją. Tos trajektorijos brėžiamos penkeriems, keleriems metams į priekį. Tai panašiai pagal tą trajektoriją mes matome, kur mes atsidūrėme. Dabar klausimas, kiek yra politinės valios, o pas mane jos tikrai netrūks, priimti reikalingus sprendimus, gal ir nepopuliarius, kad grįžtume per tam tikrą laiką į fiskalinio deficito suvaldymą.
– Jūs sakote, kad daug ką paveldėjote iš praeitos valdžios. Tai galite konkretizuoti, ką jūs darysite, kad kita valdžia, kad ir kokia ji būtų, nesakytų, kad deficitą paveldėjome iš jūsų? Kaip suvaldysite tą valstybės skolą ir augantį deficitą?
– Yra kelios dedamosios arba tas receptas, kuris neturi turbūt lengvų, populiarių sprendimų. Bet tas receptas susideda iš kelių dalių. Pirma – esamų mokesčių ir lengvatų peržiūrėjimas, tai reikės padaryti. Galima buvo sakyti: kodėl ne dabar. Jeigu normaliai pasižiūrėti į lengvatas ir mokesčius, negalima veikti tokiu aritmetiniu principu: imame įstatymą, tarifas toks, nustatome didesnį – ir šaunu. Aritmetika suveiks ir surinksime daugiau pajamų. Ne, už visko, kas susieta su mokesčiais ir lengvatomis, kokios jos būtų, stovi žmonės, stovi verslai. Tai gali reikšmingai paveikti mūsų ekonomiką, įvairius rodiklius – nuo infliacijos iki perkamosios galios, galų gale paveikti emocijas ir žmonių elgseną. Ar žmonės vis dar pasitikės ir norės leisti, keliauti, įsigyti, ar pradės taupyti? Tai tam reikia laiko. Tai – mokesčiai, lengvatos.
Kitas dalykas, žinoma, kad reikalausiu labai aiškiai ir reikalausiu ne žodžiu, o protokoliniais Vyriausybės pavedimais visoms Vyriausybės ministerijoms taupyti. Darbo kaštai, tai yra darbuotojų užmokestis, diegimas dirbtinio intelekto instrumentų ir galbūt atlaisvinimas dalies nereikalingos ar perteklinės darbo jėgos, jungimas biudžetinių įstaigų, įstaigų prie ministerijų. Jau kai kurių, tiesą sakant, pasiūlymų iš kai kurių ministerijų turiu.
Tai yra trys pozicijos: mokesčiai ir lengvatos, liekninimasis, vadinkime tai taip, ir, sakyčiau, tokios vienkartinės galimos pajamos. Kokia prasme? Dividendų norma iš valstybės įmonių, Turto banko ir iš turto valdymo – kiek mes galėtume uždirbti. Ir galbūt, diskutuojame ir šią savaitę diskutuosime, gal galime peržiūrėti valstybinės žemės pardavimo greitesnes apsukas ir pajamas į valstybės biudžetą. Gal dar yra neišnaudotų ar iš turto, ar iš turto valdymo galimų laikinų pajamų. Tai tokios vienkartinės (pajamos – ELTA) pardavei, žemę, pardavei kažkokį įsiterpusį sklypą mieste ar žemės ūkio paskirties žemę ir turi kažką. Bet, vėlgi, tai nėra labai tvaru, ir klausimas, kaip greitai gali tokias vienkartines pajamas gauti.
– Jūs įvardijote valstybinį sektorių, ministerijas ir joms pavaldžias įstaigas, kad gali būti šiek tiek taupoma jų sąskaita. (...) Man kyla klausimas, kiek šis tikslas – taupyti viešojo sektoriaus sąskaita – siejasi su mūsų tikslu auginti kompetenciją viešajame sektoriuje. Kalbame, kad kartais net ir į ministro poziciją yra sudėtinga prisikviesti kompetentingą žmogų. Tai ar čia nebus taip, kad, taupydami šioje srityje, mes tik dar daugiau problemų kitoje srityje prisidarysime?
– Aš manau, kad ne. O mane nebūtinai pozityviai nuteikia po COVID-19 likęs noras pirmadieniais ir penktadieniais dirbti nuotoliu. Manęs tai nenuteikia pozityviai. Manęs nenuteikia (pozityviai – ELTA) faktas, kad kai kuriose ministerijose, jeigu darbuotojus sugrąžintume iš nuotolinio, jie nebetilptų ministerijos patalpose ir kabinetuose, nes jų tiesiog yra daugiau, nei turima fizinio ploto. Man kyla įvairių klausimų, ir aš manau, kad, turint dirbtinio intelekto įrankius ir matant dabartines tendencijas, visi įgudo dirbtinio intelekto įrankius naudoti. Ir ką dabar daro ir ką pastebi ministerijos bei įstaigos? Skundus, užklausas „ChatGPT“ panaudojant rašo labai lengvai bei nesudėtingai. Už to stovi žmonės, kurie atsakinėja ir turbūt tais įrankiais teisėtu būdu neturi prielaidų pasinaudoti. Neturime dar nusistovėjusių gairių ir politikos, kiek pasitelkiame dirbtinį intelektą. Taigi matome įvairių iššūkių, kuriuos gal galime atliepti dirbtiniu intelektu ir kai kuriose vietose efektyvintis. Logika būtų tokia: mes gi galime sutarti valstybėje. Gerai, susiefektyviname, bet tai nereiškia, kad efektyvinimo rezultatą tarpininkavimo prasme mes perimame ir panaudojame kitose vietose. Gal paliekame tame pačiame sektoriuje ir galvojame apie patrauklesnes darbo sąlygas bei geresnį atlygį tiems, kurie lieka ir kuriuos traktuojame kaip talentus – kaip reikalingus, nepakeičiamus asmenis valstybės tarnyboje ir viešajame sektoriuje.
– Grįžtant konkrečiau prie valstybės biudžeto – dažnai, kad ir kokios Vyriausybės formuojamas biudžetas, jis sukelia daug neigiamų reakcijų ir nepasitenkinimo. Bet viena grupė, kuri vis aktyviai kelia šį klausimą, yra mokytojai. Švietimo darbuotojai ir vėl streikuoja, mano, kad šis biudžeto projektas neatliepia jų pagrįstų lūkesčių, jiems išdalytų pažadų. Jūs buvote antradienį susitikęs su streikuojančiais pedagogais. Buvo pasakyta, kad galutinis sprendimas dar nepriimtas, bet pedagogai tikisi, kad tam tikras susitarimas bus pasiektas. Ar jūs jau išsigryninote, ką galite pažadėti pedagogams, ir ar tai atlieps anksčiau jiems duotus pažadus?
– Valstybė tikrai yra prisiėmusi įsipareigojimus, kuriuos aš paveldėjau arba perėmė 21-oji Vyriausybė, ir dėl kurių buvo sutarta plačiu politiniu sutarimu. Švietimo srityje dirbantiems žmonėms valstybė kitais metais numato daugiau nei 240 milijonų – tai yra labai reikšminga suma. Taip, turime švietimo bendruomenę, kurią girdime, kuri mums rūpi ir kuriai jaučiame simpatiją ir empatiją, suprasdami, ko yra reikalaujama. Bet reikia pastebėti, kad yra dalis bendruomenės, kuri klausimų nekelia. Mažesnė bendruomenės dalis, kadangi profsąjungų ne viena, kelia tuos klausimus. Buvo kalbėta ir su nestreikuojančiais, ir su streikuojančiais, ir su keliančiais reikalavimų. Ir su abiem grupėmis kalbantis buvo konstatuotas labai aiškus dalykas, kuris jau yra žinomas: yra ne vien finansinių temų. Aš pats kalbėjau su mokytoja, man artimoje aplinkoje, Jonavoje. Sakau: „Tai dėl atlygio?“ Sako: „Žinot, man daug svarbesnė biurokratija. Mes čia pildome krūvą ataskaitų, visokių savirefleksijų ir kitų dalykų. Man šitas būtų daug svarbiau nei papildomi 30 eurų“.
Tai nereiškia, kad iš vieno pokalbio reikia daryti kažkokius labai plačius apibendrinimus. Bet noriu pasakyti, kad girdime ne tik finansinius švietimo bendruomenės poreikius, bet girdime ir klausimus dėl saugumo. Nuolatiniai atvejai: vaikas apspardė, vaikas keikėsi, vaikas neklausė, vaikas pasiuntė, kviečiama policija – kaip reaguojame ir pan. Dirbtinio intelekto įrankių naudojimas mokykloje ruošiant užduotis, taisant darbus ir pan. Kitaip tariant, yra temų, kurios kažkaip patrauktos į šešėlį, nors jos bendruomenei, manau, rūpi. Aš linkęs ištraukti tas temas iš šešėlio ir jas atliepti, nes tai greičiausiai finansų prasme nekainuoja – daugiau tai požiūrio, reguliavimo ir sutvarkymo klausimas. O dėl finansų noriu visai visuomenei pasakyti: skiriame dėmesį senjorams. Niekas to nekvestionuoja ir nekvestionuos, kol aš dirbsiu šiose pareigose. (Skiriame dėmesį – ELTA) kultūros darbuotojams, statutiniams darbuotojams, švietimo darbuotojams, slaugytojams, medicinos arba, sakykime, sveikatos sektoriui. Tai yra tos grupės, kurias mes išskyrėme. Ir aš, kalbėdamas su visomis grupėmis bei visuomene, sakau: žiūrėkite, ar jums neatrodo keista, kad to paties interviu metu gaunu du klausimus: premjere, kaip jūs mažinsite deficitą ir, premjere, kaip jūs atliepsite mokytojų ar kitos bendruomenės lūkesčius dėl didesnio darbo užmokesčio? Tai yra neišsprendžiama lygtis.
(…) Aš nebandau pasakyti, kad deficitas atsirado dėl švietimo. Atsirado dėl kompleksinio paveikslo. Bet tame paveiksle yra ir gynyba, ir socialinės politikos išlaidos. Ir sakyti, kad reikia daugiau, tai taip, sutinku. Reikia daugiau ir švietimiečiams, ir aplinkosaugininkams, ir statutiniams pareigūnams, ir mažai apmokamam medicinos personalui. Taip, bet klausimas – iš kur?
– Dar pasitikslinsiu. Ar aš gerai suprantu, kad papildomų lėšų pedagogams neplanuojate numatyti, tiesiog tą situaciją bandysite spręsti ir jų lūkesčius atliepti perskirstydami (lėšas – ELTA)?
– Aš pasakiau labai aiškią žinutę. Ta žinutė turėjo pasiekti ir bendruomenę, aš manau, kad ir politiškai mano komandos narei Ramintai Popovienei (pasakiau – ELTA), kurią, beje, giria profsąjungos ir streikuojančios, ir ne – kad yra ministrė, kuri girdi ir klausosi, eina į diskusiją, nevengia, nebėga nuo diskusijos. Ir aš tikrai palaikau ministrę bei džiaugiuosi, kad ji sugeba susitarti. Temos sudėtingos, jos nemalonios, manau, visoms pusėms. Aš pasakiau labai aiškiai, kad jeigu ministerijos asignavimų ribose yra vietos lankstumui ir deryboms, kitaip tariant, nepridedant papildomai, bet iš to, kas yra paskirta ministerijai, tai profesinės sąjungos, visos kalbėkitės, tarkitės, ieškokite būdų. Gal tie būdai pasimatys antrąjį metų pusmetį, gal tada bus aiškiau, gal paskutinį ketvirtį, gal tada bus verta ir vertinga susėsti ir kalbėtis. Jeigu asignavimų viduje yra galimybės kažkaip pridėti, rasti papildomai, dievaži, aš visą laiką tai palaikysiu.
– Įspėjamąjį streiką rengia ir statutiniai pareigūnai, kuriuos jūs jau įvardijote. Profsąjungos sako, kad šiuo metu Lietuvos statutinėse tarnybose trūksta apie 4 tūkst. statutinių pareigūnų. Pareigūnai praktiškai prieš kiekvieną biudžetą atkreipia dėmesį į atlyginimų problemą, į naujų žmonių pritraukimo problematiką ir taip toliau. Kodėl visgi didesnio akcento šiam klausimui nebuvo skirta, ypač jeigu prioritetu dažnai įvardijame valstybės saugumą, taip pat ir vidaus saugumą?
– Tai akcentas šioks toks yra, bet ir vėlgi čia susiduriame su ta pačia dilema, kad tas akcentas iš statutinių pareigūnų pusės vertinamas kaip nepakankamas. Taip, žinote, koks gi premjero pratimas? Susitinki su švietimo bendruomene, sako: mūsų rankose – valstybės ateitis, skirkite mums daugiausia dėmesio. Susitinki su statutiniais pareigūnais, sako: mūsų rankose – valstybės saugumas. Prisiminkime Lenkijos atvejus, nereikia nei pasienio, nei dronų. Suprantate, kad valstybės saugumas svarbu? Mes turime būti prioritetas. Susitinki su kitomis grupėmis, jos pasako, kodėl jos yra prioritetas. Ir natūralu, kad neturi nei arčiau kūno esančių, nei toliau, nei tų, kurie artimi, nei tų, kurie yra svetimi. Visi man vienodai rūpi. Bandyti rasti tą vidurio kelią, subalansuoti visų poreikius su galimybėmis... Tai mes tą pabandėme: išskyrėme kultūros bendruomenę, statutinius (pareigūnus – ELTA), slaugytojas, medicinos personalą ir švietimiečius. Jeigu kalbėtume apie tą sektorių, ne tik apie darbo atlygį, darbo patrauklumą ir neužpildytas darbo vietas, mes ieškome būdo (...), kaip panaudoti dalį Gynybos fondo lėšų toms sistemoms – Viešojo saugumo tarnybai, Priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, policijai, Valstybės sienos apsaugos tarnybai. (Siekiant – ELTA) kad tos tarnybos veiktų, veiktų kvalifikuotai ir būtų šiuolaikiškos, bent jau aprūpinti jas įranga, priemonėmis, kad ir automobiliai, ir įvairios priemonės būtų šiuolaikiškos bei reikalingos. Tai manau, kad postūmis kitais metais įvyks. Žinoma, norėtųsi postūmių ir darbo atlygio srityje. Darome, ką galime – 7–7,5 procento yra šis tas. Taip, suprantu, norėtųsi daugiau. Taip, suprantu, kad paveldėjau. Ilgus metus, turbūt ne ačiū tiems, kurie buvo atsakingi už tą sektorių, tą sritį, buvo ta sritis tokioje podukros vietoje.
– Bet gal čia ir yra problema, kai kiekvienai sričiai pabandai patrupinti šiek tiek pinigėlių ir nesprendi problemų palaipsniui, susikoncentruojant į vieną, po to keliaujant prie kitos problematikos? Tai visi galiausiai lieka nepatenkinti.
– Aš manau, kad yra du scenarijai: arba krioklys, kai tu pamaitini lyg ir vieną sritį, arba lietutis, kai visiems pakrapini. Ir vienu, ir kitu atveju vis tiek turbūt turi nusiskundimų, nes tie, kurie po kriokliu, turbūt patenkinti, bet tie, kurie išgyvena sausrą, turbūt nusivylę. Pakrapinus visiems, visi nepatenkinti. Tai, kad ir kaip bedarysime, matyt, čia yra valdžios atsakomybė – ir paaiškinimas, ir turbūt bandymas ieškoti to kompromiso. To kompromiso mes ieškome, tik kartais to kompromiso rezultatas ne visus tenkina ir nuvilia.
– Kalbant apie deficitinį biudžeto projektą, svarbu turbūt įvardyti koalicijos formatuose aptartą idėją apmokestinti „Orlen Lietuva“ ir kitų energetikos įmonių viršpelnius. Kaip ir susitarimas pasiektas, kad reikėtų judėti ta linkme, ir dabar tariamasi dėl kažkokio mokesčio modelio: koks jis galėtų būti, kiek konkrečiai galėtų pritraukti į biudžetą. Ir čia taip pat įvardijamas vidaus saugumas, apskritai civilinė sauga, kaip kryptis, kur galėtų būti nukreipiamos lėšos. Tai galbūt galėtumėte pamodeliuoti, kaip praktiškai galėtų visa tai atrodyti?
– Aš manau, kad čia sutarimas tarp koalicijos partnerių tikrai yra, ir ačiū koalicijos partneriams už konstruktyvumą. Nors kartais nuomonės išsiskiria, bet dėl daug ko mes, demonstruodami valstybišką požiūrį, sutariame. Iš principo sutariame, kad viršpelnio mokestis yra reikalingas. Sutariame dėl supratimo, kad dėl ekstraordinarinių, neįprastų sąlygų, nepakeitus nei technologijų, nei darbo pobūdžio, dalis verslo įmonių uždirbo daugiau, nes atsitiko Iranas, atsitiko Hormūzo sąsiauris, atsitiko tai, kas atsitiko ne tik Lietuvoje, bet visoje Europoje. Gal galiu tai pavadinti energetine krize arba įvairių energetinių resursų kainų krize – švieslentėse ji labai aiškiai matėsi. Tai natūralu, kad tai, kas buvo sunešta vartotojų, verslo ar fizinių asmenų, kažkam tapo gerokai geresniu ir džiaugsmingu faktu per pelną, per uždarbį.
Todėl manau, kad būtų reikalinga turėti tokį įstatymą, ir tas įstatymo projektas jau yra paruoštas. Netgi faktiškai kalbama apie du scenarijus. Vienas yra tas lenkiškas scenarijus, kitas yra šiek tiek (...) susietas labiau su apyvarta, ne tiek su pelnu. Ir kaip tai galėtų veikti? Įprastai reguliavimas sako, ir Konstitucinis Teismas yra apie tai pasisakęs, kad įvedant arba atsirandant naujiems mokesčiams, tebūnie kad ir laikinas arba vienkartinis viršpelnio, kuris nėra tęstinis, verslui reikalinga duoti laiko prisitaikyti, kad ta mokestinė našta per naktį neužgultų. Mes visi planuojame, visi galvojame, kur investuosime, kaip ir ką darysime. Tai yra pasisakymai, politinė ir teisinė logika, kad įprastai mokestis įvedamas ir duodamas šešių mėnesių laikotarpis prisitaikyti ir pasirengti. Bet yra išlyga dėl valstybės saugumo. (...) Iš principo dėl saugumo mokestį galima panaudoti čia ir dabar, nuo sausio 1-osios jį turėti. Įprastai logika būtų tokia, kad jis tada greičiausiai turėtų būti panaudotas saugumui. Nes jeigu tu kalbi apie saugumą kaip elementą, kuriai sričiai reikalingos to mokesčio pajamos, tai tada natūralu, kad jas ir nukreipi į Gynybos fondą. Gynybos fondo įstatymą mes turime, jis veikia labai aiškiai. Tai trumpas įstatymas: iš kur pajamos ateina ir kam išleidžiamos. Tai tikrai nebus sudėtinga papildyti Gynybos fondo įstatymą dar vienomis viršpelnio pajamomis.
– Realu, kad nebus sutarta, jog mokestis įsigaliotų nuo sausio 1-osios?
– Aš manau, kad turime tai padaryti. Priešingu atveju kyla klausimas, ar verta tai daryti, nes jeigu mokestis įsigaliotų nuo liepos 1-osios, klausimas, kaip bus pasikeitusi situacija rinkoje. Įsigaliojimas nuo liepos 1-osios reikštų bandymą nuspėti, kas bus po pusės metų ir kas bus rinkoje, energetinėje rinkoje, kaip ta situacija bus pasikeitusi, pablogėjusi ar pagerėjusi. Manau, kad tada jau iš principo kyla klausimas, ar tai prasminga daryti.
– Apie kokį šio mokesčio taikymo terminą kalbame? Ar tai gali būti daugiau nei metai?
– Galvojame apie metus, negalvojame apie kažkokį ilgesnį terminą. Šiuo metu galvojame apie metus ir, vėlgi, čia galimas mokesčio ir pratęsimas, bet iš tikrųjų startinė pozicija turbūt yra galvojimas apie metus.
– Dar kalbant apie lėšas, kurias vis tiek turbūt skaičiuojate, projektuojate – kiek čia papildytų Gynybos fondo krepšelį. Tai kiek čia galėtų būti? Ar mes kalbame apie šimtus milijonų? Galbūt jau esate įsivardinę?
– Kodėl nepasakysiu tikslių skaičių... Priklauso nuo kelių dalykų. Vienas – kokį tarifą mes naudosime. Kitas dalykas – kokią mokestinę bazę mes naudosime. Visi fokusuojasi į „Orlen Lietuva“, bet ta mokestinė bazė gali būti gerokai platesnė: didmeninė dujų prekyba, didmeninė tepalų prekyba, net ir elektros energetikos sektorius. Tai klausimas, kiek mes plačiai pasižiūrėsime. Nes pagal ekonominės veiklos klasifikatorius galima rasti turbūt tam tikros kategorijos įmonių, kurių gal bus gerokai per tūkstantį, kurioms galėtų toks mokestis atsirasti. Bet supraskime, kad tai nebūtinai reiškia, jog jos visos mokės, nes nebūtinai jų finansiniai rezultatai yra tokie. Politiškai, koalicijos formate, mes turbūt apsispręsime, kokio platumo tas mokestis bus: ar jis pakankamai siauras, tarkime, žaliavinės naftos perdirbimą ir tik tiek, ar vis dėlto eisime ir į kitas, giminiškas veiklas, bet galbūt ne tokio masto.
– Ar gali šios lėšos būti nukreiptos, pavyzdžiui, statutinių pareigūnų atlyginimams kelti?
– Ne, aš tokio scenarijaus nematau. Aš matyčiau scenarijų, kad dalis tų lėšų, per Gynybos fondo panaudojimą, galėtų būti nukreipta vidaus saugumui stiprinti, bet ne darbo užmokesčiui. Vidaus saugumo stiprinimas gali būti įranga, technika, visoks materialinis aprūpinimas, bet ne darbo užmokestis.
– Nemažai kas įžvelgia rizikų būtent santykiuose su Lenkija. Įspėja, kad galbūt reikėtų padiskutuoti su Lenkija prieš priimant kokius nors sprendimus, ypač jeigu mokestis būtų taikomas nuo apyvartos. Tai ar kalbėjotės su Lenkijos vyriausybe apie šiuos planus?
– Mes tikrai nieko nedarome už uždarų sienų ir durų ar kažkur pasislėpę. Pavesta tai Finansų ministerijai. Noriu tikėti, kad šią savaitę jau bus pasišnekėta su įmonių atstovais ar asocijuotomis struktūromis, nes turime įvairių asociacijų, veikiančių toje srityje. Tai tikrai bus išgirsta jų nuomonė. Kiek pavyks suderinti interesus... Turbūt vienos grupės interesas yra nemokėti tokio mokesčio ir jo neturėti, valstybės interesas šiuo atveju yra priešingas. Bet pokalbis tikrai įvyks, ir jis bus atviras, nuoširdus, ieškantis kompromiso ir suderinamų pozicijų. Pats kol kas politinių signalų iš Lenkijos nesu sulaukęs. Jeigu sulauksiu, tikrai irgi rasiu tam laiko ir skirsiu tam dėmesio. Bet taip noriu tikėti, kad ir mūsų kaimynai, strateginiai partneriai, Lenkijos pusė, supranta tą situaciją. Jie ir patys tą padarė, ar ne? Jie ir patys tą klausimą, viršpelnio klausimą, kėlė net ir europiniu lygiu. Taip kad nemanau, jog mes čia išsišoksime ar sukursime kažkokią politinio pobūdžio konfrontaciją. Aš to nenorėčiau ir to nesiekiu. Bet, kita vertus, aš suprantu, kad mes iš principo sekame paskui kaimynus lenkus. Jie tą padarė gerokai anksčiau. Manau, kad mes tikrai turime, kaip savarankiška, demokratinė, laisva valstybė, priimti analogiškus sprendimus.
– Dar grįžkime prie biudžeto. Socialdemokratai šią kadenciją yra išsikėlę ambicingą tikslą gerinti demografinę situaciją, ir tam yra parengtas Šeimos paketas, kuriame gausybė įvairių priemonių. Dalis jų kritikuota, dalis ir biudžeto kontekste kritikuota. Seimo Biudžeto ir finansų komitetas pritarė siūlymui, jeigu neklystu, nuo kitų metų valstybės biudžete šiam paketui suprojektuotų lėšų nurėžti 60 milijonų. Ką jūs manote apie šį sprendimą? Ir apskritai, gal jau aiškėja, ar visos numatytos priemonės visa apimtimi ir liks kitų metų biudžete?
– Šeimos paketas yra šios koalicijos akcentas, ir nuo idėjos keisti demografinę situaciją mes neatsitraukiame. Tai svarbu man asmeniškai ir svarbu koalicijai. Sakyčiau, šeimos akcentas buvo pagrindinis mūsų šios koalicijos leitmotyvas. Manau, kad demografinė situacija kartais užgožia ir saugumo, ir ekonominius dalykus, bet, žinant skaičius, situacija tikrai yra labai, labai sudėtinga. Girdime daug kritikos, kad įvairios priemonės nesuveiks, kad tai yra globali tendencija ir niekas, kas bandė, to trendo, tos tendencijos nepakeitė. Bet nieko nedaryti, manau, yra blogiau nei bent pabandyti.
Tai kas šeimos pakete tikrai lieka? Lieka vaiko priežiūros išmokos, o jų lubos bus gerokai didesnės – 4 VDU. Tai yra, berods, dvigubai daugiau nei buvo iki šiol. Vadinasi, ir gerai uždirbantys tėveliai, išėję auginti vaikų, galės neprarasti pajamų. Nes iki šiol tam tikroje kategorijoje, pasiekus tam tikrą darbo užmokestį, tėvai, išėję auginti vaikų, prarasdavo pajamas. Tai turi mažą vaiką, turi jį prižiūrėti, turi rūpesčių, o pajamos tuo laikotarpiu pasirinktinu gerokai ir drastiškai sumažėja. To mes išvengsime. Tai vienas elementas yra vaiko priežiūros išmokos, manau, kad tai reikšmingas elementas. Kitas dalykas – pirmasis būstas, liks. Taip pat lieka ir trečiokų maitinimas nuo rugsėjo. (...) Ir liks dar, berods, kelios mažiau reikšmingos priemonės, bet jos paketo apimtyje. Nuo dalies priemonių mes atsitraukiame, nes galvojame, kad jos gali būti inicijuotos arba prie jų grįžta šiek tiek vėliau.
– Gal galite įvardyti, kurios?
– Turiu omenyje ir paramą stovykloms, taip pat buvo iniciatyvų dėl maitinimo (...) penktokams–dešimtokams. Taip pat buvo pasiūlymų sukurti mokinio krepšelį, kur kiekvienas pradinukas gaus penalą ar kažką. Buvo konstatuota, kad daugelis savivaldybių jau tai daro ir penalizuoti vaikų nereikia. Ir klausimas, ar tai labai paveiki priemonė tėvams sprendžiant, turėti vaiką ar ne. Tai dalis priemonių, racionaliai pasižiūrėjus, galbūt bus atidėtos ateičiai, jeigu jų prireiks. Likome prie tokių esminių – pajamų nemažėjimas, būstas yra esmių esmė.
– Taip, aš ir norėjau sureaguodama pasakyti, kad turbūt biudžeto deficitas irgi koreguoja tam tikrus sprendimus, kai pamatai bendrą paveikslą – kiek ir kur čia tų pinigų reikia.
– Visus mus, mūsų norus ir poreikius vis tiek dienos pabaigoje riboja mūsų piniginės arba sąskaitos dydis.
– Apibendrinant temą apie biudžetą, ypač daug kritikos susilaukė jūsų dešinioji ranka – finansų ministras Taurimas Valys. Iš tiesų kritikuojama tiek kompetencija, tiek tam tikri jo pasisakymai, galbūt reakcijos ir t.t. Ar, jūsų vertinimu, Taurimas Valys šiandien yra savarankiškas finansų ministras, Finansų ministerijos politikos formuotojas, ar visgi labiau ministerijos atstovas, kuris pristato komandos suformuotus sprendimus ir projektus?
– Aš manau, kad finansų ministras Taurimas yra komandos žmogus. Natūralu, kad jis yra tos ministerijos veidas. Kaip aš esu Vyriausybės veidas, taip jis yra savo ministerijos veidas. Natūralu, kad tai, kas gimsta Finansų ministerijoje – ar viršpelnio mokestis, ar biudžetas, – yra visos komandos darbas, keli šimtai profesionalių darbuotojų dirba ministerijoje. Matau tą pagrįstą, gal kartais ir nepagrįstą kritiką, ir kartais bandau atskirti profesionalizmas, kvalifikacija ir sugebėjimai versus individualios savybės, pasisakymai, iškalba, poza, reakcija ir t.t. Manau, kad čia gaunasi tokia samplaika. Vis dėlto dėl kvalifikacijos aš didelių lūkesčių ar pretenzijų neturiu. Kartais turiu pastabų dėl politinio pobūdžio pasisakymų, kai jie kartais būna ir pakankamai įžeidūs. Aš stengiuosi kolegoms sakyti: nepradėkime čia demonstruoti, kas geresnę iškalbą turi. Ir aš ta iškalba ne visada esu linkęs pasinaudoti, nes tai kuria konfrontaciją. O tos konfrontacijos šiuo metu šalyje mums nereikia. Atsikirsti kažkam, pasakyti griežtesnį ir tvirtesnį žodį – galima. Galiu tai daryti kiekvieną dieną. Ką tai kuria? Manau, kad nedidelę pridėtinę vertę.
– Bet kalbant būtent apie ministro asmenines savybes, reikia nepamiršti, kad, kaip aš minėjau, jis yra jūsų dešinioji ranka. O jo pasisakymai tikrai labai kontroversiškai, gal reikėtų sakyti – kritiškai, vertinami ir dalies socialdemokratų. Kitaip tariant, yra nemažai nepasitenkinimo ir partijoje. Kaip jūs manote, ar jo tam tikri pasisakymai, aštresnė kritika, reakcijos nekenkia jūsų, kaip premjero, įvaizdžiui?
– Manau, kad ne. Sutiksite turbūt su manimi, kad kas jau kas šiame (ministrų – ELTA) kabinete, bet Taurimas Valys turbūt atpažįstamas, turi savo charakterį. Nesvarbu, kaip mes jį vertintume, bet jis turi tam tikrą charakterį ir atspalvį. Manau, kad kol jis susitvarko su darbu, tol nereikėtų jam dėl to kažkokių priekaištų išsakyti. Taip, aš jam kartais patariu elgtis nuosaikiau ir diplomatiškiau, užimant tą rolę, kurią jis užima. Įprastai finansų ministrai nėra patys garsiausi kabineto nariai. Tad lūkestis būtų, kad būtų daugiau diplomatijos ir tolerancijos, o kietumo gal reiktų kabinetuose, prie skaičių ir kalbant apie deficitą. O politiką galbūt reikėtų palikti ministrui pirmininkui, politinių partijų lyderiams ir atstovams.
– Yra daug ir raginimų, tiesiog priėmus biudžetą, pakeisti ministrą. Aišku, kad biudžeto svarstymų įkarštyje turbūt nėra tokios prabangos pakeisti finansų ministrą. Bet tada klausimas: ar jūs tikrai matote, kad jis bus tas žmogus, kuris formuluos ir 2028 m. biudžetą?
– Kas gi gali žinoti, kas ir ką formuluos. Per dvejus metus turime jau trečią Vyriausybę. Tai nenorėčiau sau to palinkėti, čia galime turbūt pabelsti (į medį – ELTA)... Bet šiuo metu, manau, kad valstybei reikia susitelkimo, ramybės. Ne tik artėja adventinis laikotarpis, bet artėja ir pirmininkavimas. Išlaikykime veidą, nepradėkime čia tête-à-tête aiškintis kažkokių situacijų. Matau, kad daug žvilgsnių nukreipta į mane ir bandoma mano žvilgsnį nukreipti į vieną iš kabineto narių, bet aš sakau, kad savo komanda pasitikiu. Ar Valys, ar ne Valys, turime visi dirbti susitelkę. Kiek vadovausiu kabinetui, stengsiuosi neieškoti priekabių ir neeliminuoti, o stengsiuosi suprasti, kada reikia asmeniškai pabarti, o kada galiu – pagirti viešai.
– Retrospektyvus klausimas. Jūs rinkotės tarp dviejų kandidatų į finansų ministro poziciją – tarp tuometinio finansų ministro Kristupo Vaitekūno ir Taurimo Valio. Ar manote, kad visgi buvo priimtas teisingas sprendimas pasirinkti Taurimą Valį?
– Aš sprendimų kol kas jokių nesigailiu.
– Paprastai biudžetas būna lakmuso popierėlis, kuris parodo, kaip iš tiesų sekasi koalicijai sutarti. Nesutarimo taškų tikrai nemažai. Kaip jūs manote, ar jūs, kaip koalicija, išlaikysite tą biudžeto testą ir ar biudžetas apskritai sulauks koalicijos partnerių palaikymo?
– Aš manau, kad sulauks. Kodėl aš taip manau? Aš dalyvauju koalicijos tarybos posėdžiuose, žinau, kas kalbama ir prieš kameras, ir be kamerų. Taip, yra ir pastabų, ir kartais nuomonės nesutampa, kartais yra šiokių tokių aštrumų, bet tai visiškai priimu kaip darbines situacijas. Ir, tiesą sakant, džiaugiuosi ir Aurelijaus Verygos, ir Virginijaus Sinkevičiaus indėliu, matymu ir noru. Įprastai būna, žinot, visi nori gal atsižaisti ant didžiųjų koalicijos partnerių, nes, jeigu kas gero, tai visi, jeigu kas blogo, tai tie didieji. Bet šiuo atveju aš matau kitokį požiūrį ir ne tik norą kažkaip iš valstybės biudžeto turėti kokių nors paskatų ir pabarstukų atskiroms sritims, bet labai valstybišką norą žiūrėti, kaip keisti tą deficito situaciją. Ir čia tas reiklumas deficito suvaldymui yra net gerokai didesnis, negu tikėjausi. Aš galvojau, kad visi įprastai sakys: ir čia reikia, ir čia reikia, ir čia būkim geri, ir čia šitiems duokim, ir čia ieškokim. Bet vis tik pradėjome biudžetinius pokalbius nuo priešingo elemento. Ieškojome greitų sprendimų, kaip trumpuoju laikotarpiu turėti geresnę situaciją dėl deficito. Bet vis tiktai aišku, kad greitų, trumpų, trumpos distancijos ir populiarių sprendimų nėra. Dėl to, matyt, sutarimas yra toks, kad reikia normaliai pasiruošti ir pavasario sesijoje ateiti su normaliu, dalykišku planu. Jis jau ruošiamas ir, žinoma, ateis tam laikas, ir mes jį turėsime. Bet manau, kad tas egzaminas, jeigu tai egzaminas, bus išlaikytas sėkmingai ir toliau darbuosimės.
– Ir paskutinė šio pokalbio tema, kurią noriu aptarti – tai santykiai su Kinija. Yra iškeltas jūsų lūkestis ir tikslas atkurti diplomatinį atstovavimą tarp Vilniaus ir Pekino ir tai padaryti iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai. Ar šis tikslas bus įgyvendintas?
– Dėl to, ar iki pirmininkavimo, ar jau pirmininkavimui prasidėjus, ar kiek vėliau – aš savęs į rėmus nesistatau. Pageidavimas turbūt būtų aiškus supratimas, kur link mes judame iš abiejų pusių, nes čia reikia abiejų pusių sutarimo, tam tikro konsensuso. Tai nėra tiktai Lietuvos ar kitos pusės įgeidžiai. Čia reikia sutarimo. Ar realu turėti tokį lūkestį? Žinoma, kad jį keliu kabineto nariui ir užsienio politikos veidui Kęstučiui Budriui. Jis tikrai turi mano palaikymą ir paramą šiuo klausimu, labai aiškiai turbūt supranta, kokie mano lūkesčiai. Aš manau, kad ir mes visi – Lietuvos Respublikos prezidentas, aš, kaip ministras pirmininkas, ir Kęstutis Budrys – matome situaciją vienodai. Ir čia nėra kažkokios takoskyros. Aš sakyčiau, priešingai: 2021 metais buvo labai neaiškus procesas, mano supratimu. Klausimas, ar jis konstituciškai, tiesą sakant, buvo toks, koks turėjo būti. Bet šį kartą, aš manau, kad mes tikrai derinamės, informuojame savo partnerius ir turime lūkestį atkurti diplomatinio atstovavimo santykius, o tai yra Vyriausybės programos elementas. Tai tos programos mes turime laikytis, nes tai yra mūsų pažadas visuomenei.
– Taivaniečių atstovybės atidarymas būtent tokiu pavadinimu buvo tas akmenukas, po kurio, matyt, viskas ir pašlijo. Aš taip suprantu, kad ilgą laiką buvo lūkestis, jog Taivaniečių atstovybė pati susipras ir pakeis savo pavadinimą. Toks prašymas buvo išreikštas, tačiau šį trečiadienį buvo gana aiškus Taivaniečių atstovybės atstovų pareiškimas, kad toks scenarijus nėra svarstomas ir jie pavadinimo keisti neplanuoja. Tai kas bus toliau?
– Planai kartais gyvenime ir keičiasi. Galima planuoti šiandien taip, o kitą savaitę gal bus kažkokios kitos aplinkybės. Žinoma, kad mes, kaip valstybė, natūraliai norime turėti kiek įmanoma daugiau partnerysčių ir draugiškų santykių, kurie sąlygotų didesnį mūsų saugumą, leistų vystyti ekonominį potencialą ir panašiai. Tai natūralu, kad mes ieškojome visoje šioje situacijoje, kurią paveldėjome po pono G. Landsbergio sprendimų, turbūt vienašališkų, sutarimo, kad galėtume grįžti į tam tikrą veikimo galimybę, atkuriant diplomatinio atstovavimo santykius su Kinija. Žinoma, tas sugyvenimo elementas arba tokia sugyvenimo strategija galėjo reikšti, kad ir taivaniečiai taip pat priims tam tikrus sprendimus kaip elementas šitos dėlionės. Girdėjome pareiškimus, gal tie sprendimai gali keistis. Jeigu ne, valstybė turi tam tikrą teisinę diskrecijos galią priimti vienašališkus sprendimus. To nesinorėtų, bet tai gali būti panaudota.
– Patikslinkite savo pasakymą apie vienašališkus sprendimus. Ką jūs čia konkrečiai turite omenyje? Ar Taivaniečių atstovybės teisinio statuso panaikinimą? Jeigu taip, tai kas tai turėtų padaryti?
– Per daug nenueinant į detales, bet mes turime diplomatinį atstovavimą mūsų šalyje — ambasadas. Ir po diplomatiniu atstovavimu mes turime kitas atstovybes, turinčias diplomatinį statusą – tai Svetlanos Cichanouskajos biuras ir Taivaniečių ofisas. Šios akredituotos atstovybės buvo įsteigtos ministro įsakymu 2021 metais (...). Teisinis pagrindas jas įsteigti atsirado, tai natūralu, kad teisės aktai numato ir scenarijus, kaip tos atstovybės arba plečiamos, arba mažinamos. Tai manevro laisvė teisėje čia egzistuoja.
– Ar šį sprendimą turėtų priimti užsienio reikalų ministras, Vyriausybė? Nes visgi, aš taip suprantu, kad, pavyzdžiui, Kęstutis Budrys turi lūkestį, kad Kinijos ir Taivaniečių atstovybės klausimai keltųsi į Valstybės gynimo tarybą (VGT) ir ten sprendimai būtų priimami kažkaip centralizuotai, visiems susėdus prie stalo ir nutarus. Ką jūs manytumėte? Ar siūlytumėte prezidentui tokią galimybę?
– Prezidentas yra tikrai laisvas apsispręsti. Jeigu matys, kad VGT formate reikia tai aptarti ar priimti sprendimus, matyt, tas ir bus padaryta. Aš manau, kad tai yra Vyriausybės programos dalis, Vyriausybės in corpore, ne Kęstučio Budrio, M. Sinkevičiaus ar kažkieno kito, ir Vyriausybė turi turėti aiškų planą, kaip tai realizuos. Tai, žinoma, kaip ir jau sakiau, Kęstutis Budrys turi mano paramą sprendžiant šį ir kitus užsienio politikos klausimus. Mes, manau, esame viename puslapyje, kaip mėgstama sakyti, ir kokios paramos reikės, tokios galima tikėtis Kęstučiui Budriui ir iš manęs, ir iš Vyriausybės. Aš manau, kad tas klausimas tikrai bus aptartas Vyriausybės formatuose. Ar tai bus reikalinga padaryti kitais formatais? Na, spręs turbūt tų formatų lyderiai, sakykime, šiuo atveju prezidentas.
– Kęstučiui Budriui buvo suformuluota užduotis atnaujinti atstovavimo santykius su Kinija. Taip suprantu, kad jūs pakankamai pozityviai vertinate ministro darbą. Tai ar jis gali būti ramus ir saugus, kad bent jau artimiausiu metu, galbūt ir iki kadencijos pabaigos, tęs darbus kaip užsienio reikalų ministras?
– Sakyčiau taip: tikrai neturiu pastabų Kęstučiui Budriui kaip savo komandos nariui, kaip ir kitiems savo kolegoms. Ir manau, kad neteisingai buvo kuriamas mitas, neva Kęstutis Budrys turi pasirinkimo teisę – arba atkurti diplomatinio atstovavimo santykius, arba kažkaip trauktis, nes neišpildys lūkesčių. Ne, aš manau, kad šiuo atveju tas požiūris sutampa. Čia nėra kažkoks pratimas sunešioti kažkokias klumpes ir, jeigu tos klumpės nebus sunešiotos, lauks kažkokios pasekmės. Tai yra Vyriausybės sprendimas. Jeigu Vyriausybės programoje kažkas nepageidavo iš Vyriausybės kabineto narių kažkokio įsipareigojimo, buvo laikas prabilti. Bet jeigu mes sutariame, tai Vyriausybės programa yra tam, kad ją įgyvendintume. Nėra taip, kad Vyriausybės programą mes surašome, tada padedame į stalčių ir gyvename „as usual“, darome tai, kas atrodo teisinga, o programą prisimename arba išvis nebeprisimename. Tai mano stilius yra kitas. Darysime nuolatines Vyriausybės programos peržiūras, vykdysime stebėseną ir klausiu kiekvieno, beje, ministro: štai pas jus tokie įsipareigojimai, kaip sekasi juos įgyvendinti? Ir jeigu judėjimas vyks, tai ir darbas vyks, ir turėsime rezultatą. Jeigu darbas nevyks, turbūt kils nemalonūs klausimai.
– Ačiū už skirtą laiką.
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