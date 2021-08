Migrantus dar iki šalčių žada iškelti, bet savivaldybės visgi tvarko šildymo sistemas: stengiamės negyventi iliuzijomis

Ignalinos rajono savivaldybės meras Justas Rasikas naujienų portalui tv3.lt pasakoja, kad savivaldybė jau prieš kurį laiką pateikė informaciją VRM, kad vienoje iš šios savivaldybės administruojamų laikinojo apgyvendinimo vietų migrantai sušaltų – pastate šildymas nutrauktas, jo atnaujinti greitai nepavyktų.

„Informaciją mes seniai esame pateikę, kad vienoje vietoje šildymas tikrai yra sunkiai atgaivinamas. Dar žinant, kad toje vietoje yra apgyvendinti žmonės, tai nelabai ir tų darbų būtų įmanoma atlikti.

Kitos patalpos su šildymu problemų neturi, visas pastatas yra šildomas ir šildymo sezonui esame pasiruošę“, – teigia meras.

Rugpjūčio vaizdas už lango – toli gražu nebeprimena vasariškų orų. 15 laipsnių temperatūra, anot J. Rasiko, Ignalinoje gyvenančių migrantų nedžiugina – kartas nuo karto susilaukiama ir skundų vėsiais orais: „Grūdinasi po truputėlį. Jie žino, kur atvažiavo. Ne kiekvieną dieną ir saulė šviečia“, – sako J. Rasikas.

Varėnos meras: stengiamės negyventi iliuzijomis

Naujienų portalas tv3.lt pasiteiravo VRM atstovų, ar savivaldybėms iš tiesų reikia ruoštis šildymo sezonui, nes migrantai patalpose užsiliks, ar visgi, patalpas migrantai apleis ir savivaldybėms sukti galvų nereikėtų.

VRM patikino, kad šiuo metu ieškoma sprendimų, jog „visi migrantai būtų apgyvendinti moduliniuose nameliuose ar kitose apgyvendinimo vietose, kur yra šildymas, iki kol prasidės šaltasis sezonas“.

Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta sako, kad tokioje situacija yra sunku ką nors tiksliai išprognozuoti, nes rizikų yra daug, todėl savivaldybė ruošiasi blogiausiam – jei prireiks migrantų apgyvendinimu ir patalpų šildymu rūpintųsi ir šaltuoju sezonu.

„Mes turime tokią galimybę (apšildyti patalpas – aut. past.) ir mes ruošiamės, jeigu prireiktų. Aišku, mes būtume labai laimingi, jeigu tokios priedermės vykdyti nereikėtų. Bet žinoma, kad tie visi procesai yra sunkiai prognozuojami, nes nežinome, kiek jų gali atsirasti prie sienos ar atsirasti naujų įtampų.

Stengėmės negyventi iliuzijomis, kad mums negresia jų toliau laikyti“, – teigia jis.

Anot mero, savivaldybė yra pasiruošusi dviem galimiems scenarijams: „Pirmas: greitai juos iškels. Antras scenarijus – ruošiamės blogiausiam, jeigu juos reiktų laikyti ilgiau“.

„Mūsų šildymo sistema nebuvo išardyta, ji yra funkcionuojanti ir galinti užtikrinti šilumą. Bet kokiu atveju Vyriausybė turės kompensuoti tas išlaidas. Mes tikime tuo pažadu, kad išlaidos bus kompensuotos“, – toliau dėsto A. Kašėta.

Žada iš pasienio užkardų perkelti į modulinius namelius, kitas vietas

Šiuo metu Medininkų miestelyje stovi 240 modulinių namelių, gyvenamosioms, administracinėms, skirtų socialinėms bei medicininėms paslaugoms teikti.

„Planuojama, kad šioje stovyklavietėje galės apsigyventi iki 800 žmonių“, – komentuoja VRM atstovai.

Viename moduliniame namelyje gali gyventi šeimos iki 4 asmenų.

„Jei šeima iš 6 asmenų, jiems skiriami 2 moduliniai nameliai su visa reikalinga infrastruktūra ir pritaikyti gyvenimui (šildymas, virtuvė, arbatinukai, karštas maistas, laisvalaikio erdvės ir pan.)“, – priduria ministerija.

Anot VRM, svarbu pabrėžti, kad Medininkuose gyvena tik vienos tautybės šeimos tik iš Irako.

„Pagrindinis tikslas yra užtikrinti tinkamas kasdienines gyvenimo sąlygas, kol nagrinėjami prieglobsčio prašymai“, – teigia VRM atstovai.

VSAT komunikacijos skyriaus vedėjas Rokas Pukinskas informuoja, kad jau dabar Medininkuose yra apgyvendinti per 300 migrantų: „Gyvena asmenys, priklausantys jautriausiam kontingentui: šeimos ir vaikai“, – patikslina jis.

Tikimąsi visus migrantus iš pasienio užkardų jau rugsėjo mėnesį „perkelti į modulinius namelius Medininkuose, Pabradės Užsieniečių registracijos centre ir kitas apgyvendinimo vietas, užtikrinant visas buities, sanitarines ir higienos sąlygas kiekvienam migrantui“.

Moduliniuose nameliuose įrengtas šildymas

VRM patikina, kad migrantai žiemą moduliniuose nameliuose nesušals, nes namelyje yra įrengtas šildymas.

Jų viduje gali būti palaikoma temperatūra ne mažesnė nei 20 laipsnių temperatūra, esant minusinei temperatūrai lauke iki – 20 laipsnių šalčio.

„Nameliuose įrengtos šildymo sistemos, jie pritaikyti šaltajam sezonui, kambariuose palaikant ne mažiau kaip 20 laipsnių temperatūrą (pagal higienos normas), su galimybe reguliuoti“, – komentuoja VRM.

Ne tik nameliai, bet ir kitos patalpos

Naujienų portalas tv3.lt jau rašė, kad migrantų miestelį sudarys ne tik dviejų skirtingų rūšių gyvenamieji konteineriai.

Vienuose iš jų (21 kv. m ploto) įsikurs šeimos, kituose (12 kv. m ploto) – pavieniai asmenys. Nameliai bus su baldais – kėdėmis, stalais, spintelėmis, lovomis (su čiužiniais ir patalyne).

Šalia gyvenamųjų namelių bus įrengtas maitinimo blokas iš sujungtų konteinerių (apie 15 vnt. 12 kv. m konteinerių), laisvalaikio, maldos, sporto palapinė (270 kv. m), kurioje galėtų treniruotis iki 60 žmonių. Taip pat miestelyje bus įrengta ne mažiau, kaip 10 konteinerių dušų bent su 6 dušo kabinomis, 10 konteinerių tualetų su ne mažiau kaip 6 tualetų kabinos su visa įranga.

Be to, tiekėjai įsipareigojo miestelyje teikti ir skalbimo paslaugas – migrantai galės išsiskalbti iki 5500 kg drabužių per savaitę. Tiekėjas taip pat teiks kiemsargio ir patalpų priežiūros paslaugas – tvarkys teritoriją, valys grindis, dezinfekuos paslaugas, išveš šiukšles. Be kita ko miestelis bus aptvertas 2,5 km ilgio tvora, jame bus įrengti takeliai, rūkyklos, du apsaugos postai. Visoje teritorijoje bus įrengta ir 60 vaizdo stebėjimo kamerų.

Neįleido 80 migrantų

Per parą į Lietuvą patekti bandė beveik 80 neteisėtų migrantų, nė vienam jų į Lietuvą patekti neleista, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Valstybės sieną neleistinose vietose bandyta peržengti Šalčininkų ir Varėnos rajonuose bei Druskininkų savivaldybėje.

Pasak VSAT, epizodiškai fiksuojamos kelios nedidelės migrantų grupės Baltarusijos pusėje, kurios nesiartina prie valstybės sienos ir nebando pereiti į Lietuvos teritoriją. Patruliavimas Lietuvos teritorijoje toliau vykdomas sustiprintu režimu.

Pasienio teritorijų žvalgymui VSAT į orą pakėlė ir savo tarnybinį sraigtasparnį, ir užsienio partnerių, Vokietijos bei Latvijos, orlaivius.

Tarnybinių ginklų, specialiųjų priemonių ar fizinės prievartos veiksmų Lietuvos pasieniečiai ir jiems talkinantys kariai nenaudojo.

Vilnius kaltina Minsko režimą migrantų srautų organizavimu ir vadina tai hibridine agresija. Dėl jos šalyje paskelbta ekstremali situacija. Taip pat priimtas sprendimas apgręžti neteisėtai sieną bandančius kirsti asmenis, tai gerokai sumažino plūstančiųjų srautus.