  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Lietuvos organizacijos kviečia solidarizuotis su Latvijos moterimis

2025-11-06 06:19 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 06:19

Latvijos parlamentui siekiant, kad šalis trauktųsi iš Stambulo konvencijos, kelios Lietuvos organizacijos kviečia solidarizuotis su Latvijos moterimis ir atvykti prie šios šalies ambasados Vilniuje, taip išreikšiant pasipriešinimą parlamento ketinimams trauktis iš konvencijos. 

(nuotr. SCANPIX)

Latvijos parlamentui siekiant, kad šalis trauktųsi iš Stambulo konvencijos, kelios Lietuvos organizacijos kviečia solidarizuotis su Latvijos moterimis ir atvykti prie šios šalies ambasados Vilniuje, taip išreikšiant pasipriešinimą parlamento ketinimams trauktis iš konvencijos. 

2

„Lapkričio 6 d. 19:00 val. susitikime prie Latvijos Respublikos ambasados solidarizuotis su Latvijos moterimis ir priešintis pasitraukimui iš Stambulo konvencijos“, – rašome organizatorių pranešime. 

„Išėjimas iš Stambulo konvencijos reikštų mažesnę atsakomybę smurtaujantiems prieš moteris asmenims ir žingsnį atgal kovoje už moterų teises mūsų regione“, – teigiama pranešime. 

Kaip skelbta, penktadienį Latvijos parlamentarai pritarė įstatymo projektui dėl pasitraukimo iš Stambulo konvencijos. Pastarąjį siūlymą inicijavę populistinės dešiniosios partijos atstovai teigė, kad ši konvencija pažeidžia lyčių normas.

Savo ruožtu sprendimą pasitraukti iš tarptautinės sutarties kritikavo žmogaus teisių aktyvistai ir šalies prezidentas Edgaras Rinkevičius, kuris įstatymą vetavo. Pasak jo, tokio įstatymo priėmimas siųstų prieštaringą žinią tiek Latvijos visuomenei, tiek tarptautiniams sąjungininkams.

Prezidentui grąžinus siūlymą įstatymų leidėjams persvarstyti, Latvijos parlamentarai trečiadienį nubalsavo už tai, kad įstatymo projektas dėl pasitraukimo iš Stambulo konvencijos būtų perduotas pakartotiniam svarstymui naujos sudėties Saeimai. 

Latvijos premjerė Evika Silina pasveikino parlamento sprendimą atidėti balsavimą iki kitų metų lapkričio 1 d., kai jau bus pasibaigę šalyje kitų metų rudenį įvyksiantys rinkimai.

ELTA primena, kad Europos Tarybos 2011 m. parengtą konvenciją Latvija po ilgų diskusijų ratifikavo 2023 m. Oficialiai sutartis įsigaliojo pernai. 

