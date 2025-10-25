Kalendorius
Pamatę, kokius žodžius žmona iškalė ant vyro paminklo, šeima apstulbo: to nesitikėjo

Mirus vyrui, jo žmona nusprendė ant jo antkapio įrašyti neįprastą ir daug diskusijų sukėlusią frazę: „svetimautojas“. Ši istorija sukėlė tikrą audrą socialiniuose tinkluose, o diskusija „Reddit“ forume surinko beveik 32 tūkst. reakcijų. Sūnus, palaikantis mamą, atsisako keisti užrašą ant paminklo, nors mirusio vyro partnerė to reikalauja.

Mirus vyrui, jo žmona nusprendė ant jo antkapio įrašyti neįprastą ir daug diskusijų sukėlusią frazę: „svetimautojas“. Ši istorija sukėlė tikrą audrą socialiniuose tinkluose, o diskusija „Reddit“ forume surinko beveik 32 tūkst. reakcijų. Sūnus, palaikantis mamą, atsisako keisti užrašą ant paminklo, nors mirusio vyro partnerė to reikalauja.

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Užrašas ant paminklo sukėlė nemažai diskusijų, o ši situacija kelia klausimus apie teisę spręsti, kaip įamžinti mirusiojo atminimą, rašoma newsweek.com.

Neištikimybė iki pat mirties

Minėtos platformos vartotojas paaiškino, kad jo tėvai turėjo „labai karčią santuoką“, nes tėvas turėjo ilgalaikį romaną su kita moterimi, kuri buvo nėščia jo mirties metu.

Vyras planavo palikti savo žmoną, persikelti į Kanadą ir pradėti naują gyvenimą su meiluže. Tačiau jis netikėtai mirė nuo širdies smūgio: „Jis mirė nuo širdies smūgio mylėdamasis.“

Po vyro mirties motina nusprendė drąsiai pasielgti ir ant antkapio iškalti užrašą: „Gerbiamam Džono Dou, sūnaus, vyro, tėvo ir svetimautojo, atminimui.“

Jos sūnus paaiškino: „Aš manau, kad taip yra teisinga – jis toks ir buvo. Kadangi tai mano mamos sprendimas, aš negaliu nieko pakeisti.“

Reakcijos socialiniuose tinkluose

Įrašo autorius sulaukė didžiulio palaikymo. Vienas komentatorius rašė: „Ji tikrai ikona!“, o kitas: „Ar ji gali mane įsivaikinti?“

Tuo tarpu kai kurie skeptikai kritikavo mamą už smulkmeniškumą: „Taip, jis ją apgaudinėjo, bet tai nesąmonė. Jis buvo gyvas žmogus, kuriam net po mirties nebuvo suteiktas orumas.“

Kiti gynė motinos sprendimą kaip būdą išreikšti savo sielvartą.

„Taip, tai gali atrodyti kaip nesubrendusios moters veiksmas, bet ji turi teisę daryti tai, ką reikia, kad rastų ramybę. Įtariu, kad šis veiksmas jai buvo tarsi emocinė iškrova po daugybės patirto skausmo“, – komentavo kitas komentatorius.

Ši istorija atskleidžia sudėtingus šeimos santykius ir konfliktus, kurie gali kilti net po artimo žmogaus mirties.

