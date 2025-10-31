Radinys pašto dėžutėje Sandrą paliko be žodžių: „Mažai tikėtina, kad pažįstamas paliko“

Moteris pasakojo radusi 100 JAV dolerių (apie 86 eurus) savo pašto dėžutėje – be jokio voko, raštelio ar žinutės. Nuo to laiko ji bando suprasti, kas galėjo palikti šiuos pinigus ir ar turėtų juos pasilikti, rašoma mirror.co.uk.
Netikėta radinio istorija
„Sekmadienį mano vyras pirmą kartą po ilgo laiko patikrino mūsų pašto dėžutę (ji pritvirtinta prie mūsų namo) ir rado ten dvi 50 dolerių kupiūras (maždaug 86 eurus). Nei voko, nei raštelio, nieko“, – pasakojo moteris.
Šeima buvo apstulbusi – jie neturėjo jokių skolų ar pažadų, niekas nebuvo minėjęs apie dovaną ar pagalbą:
„Turime du vaikus, stabilų darbą ir pastaruoju metu neturėjome jokių finansinių sunkumų, todėl mažai tikėtina, kad pažįstamas paliko pinigus, taip atlikdamas atsitiktinį gerumo aktą.“
Siekiant išsiaiškinti tiesą, moteris paskelbė įrašą vietinėje „Facebook“ grupėje, klausdama, ar kas nors netyčia nepaliko pinigų ne ten.
„Daug palaikančių komentarų, bet jokių užuominų, niekas nebandė teigti, kad tai jų darbas“, – teigė ji.
Bandymas išsiaiškinti mįslę
Moteris tikino iš pradžių pagalvojusi, kad tai gali būti su „Facebook prekyviete“ susijęs nesusipratimas:
„Galbūt kažkas paliko mokėjimą ne toje pašto dėžutėje, paėmęs prekę iš kaimyno. Bet patikrinome ir ši versija buvo atmesta.“
Taigi šeima liko pasimetusi – nežinomas nei dovanotojas, nei tikslas. Galiausiai ji paklausė internautų:
„Ar tiesiog pasilikti pinigus? Kaip nors pervesti juos kažkam? Toliau ieškoti teisėto savininko? Ką darytumėte šioje situacijoje?“
Internautų patarimai: „Tai tavo – išleisk“
Diskusija sulaukė šimtų komentarų, o dauguma patarimų buvo gana vieningi – pasilikti pinigus.
Vienas populiariausių komentarų skambėjo taip: „Tiesiog pasilik pinigus ir išleisk. Dabar „teisėtas savininkas“ esi tu. Kažkas tyčia įmetė pinigus į tavo pašto dėžutę.“
Kitas vartotojas pritarė: „Tai tavo, daryk su jais, ką nori. Jei jautiesi kalta, paaukok geram tikslui – pavyzdžiui, vietiniam maisto bankui. Tačiau taip pat nėra gėda juos pasilikti ir panaudoti savo reikmėms.“
Vis dėlto ne visi komentatoriai manė, kad tai nekaltas gerumo gestas. Kai kurie įžvelgė ir tamsesnių scenarijų.
Vienas vartotojas svarstė: „Tikriausiai koks paauglys sumokėjo kam nors už žolę ar ką nors panašaus ir tiesiog paliko pinigus ne toje pašto dėžutėje.“
Kitas pridūrė: „Kažkas kaimynystėje galėjo būti narkotikų prekeivis, o vienas iš jo klientų paliko pinigus ne ten, kur reikėjo.“
Dar kiti pasiūlė atsargumo priemonių – nunešti pinigus į banką ir patikrinti, ar jie nėra padirbti, prieš nusprendžiant, ką su jais daryti.
Ši paslaptinga istorija sulaukė įvairių interpretacijų – nuo atsitiktinio gerumo akto iki nesėkmingos „slaptos“ transakcijos. Tačiau vienas dalykas akivaizdus – toks radinys tikrai priverstų kiekvieną stabtelėti ir susimąstyti.
