TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvoje – nauja sistema, kuri padės įspėti apie oro pavojus ir karines grėsmes

2025-10-05 09:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-05 09:00

Ukrainoje jau ilgą laiką veikia programėlė, kuri perspėja apie oro pavojų šalyje. Papildomos gyventojų informavimo programėlės idėja Lietuvoje nėra neįmanoma – šalyje jau veikia „EU-Alert“ (visuomenės įspėjimo) sistema bei LT72 programėlė. Tiesa, Vidaus reikalų ministerija (VRM) kartu su Krašto apsaugos ministerija (KAM) svarsto sukurti mobiliąją programėlę, konkrečiai skirtą karinėms grėsmėms ir perspėjimams apie jas.

Telefonas (123rf.com nuotr.)

Ukrainoje jau ilgą laiką veikia programėlė, kuri perspėja apie oro pavojų šalyje. Papildomos gyventojų informavimo programėlės idėja Lietuvoje nėra neįmanoma – šalyje jau veikia „EU-Alert" (visuomenės įspėjimo) sistema bei LT72 programėlė. Tiesa, Vidaus reikalų ministerija (VRM) kartu su Krašto apsaugos ministerija (KAM) svarsto sukurti mobiliąją programėlę, konkrečiai skirtą karinėms grėsmėms ir perspėjimams apie jas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Air Alert“ (liet. „Oro pavojus“) yra Ukrainos mobilioji programėlė, kuri įspėja gyventojus apie įvairias grėsmes: oro pavojų, raketų atakas, dronų atakas, artilerijos smūgius, chemines ar radiacines grėsmes ir panašiai. Anot ekspertų, Lietuvoje kuriant tokią programėlę būtų svarbu pats jos kūrimas, įgyvendinimas, kadangi netikri pranešimai, sistemų pažeidžiamumai ar kibernetinės atakos galėtų paversti tokią priemonę dezinformacijos šaltiniu.

ESET atstovas Lietuvai ir informacinių technologijų (IT) saugumo inžinierius Lukas Apynis teigė, kad papildomą gyventojų informavimo kanalą ar programėlę įgyvendinti Lietuvoje būtų įmanoma, nes jau veikia „EU-Alert“ sistema, tačiau svarbiausia yra tinkamas įgyvendinimas.

„Įgyvendinti šią idėją, taip, galima. Lietuvoje jau veikia valstybinė gyventojų informavimo sistema per sirenas, žiniasklaidą ir per telefoninį ryšį (telefonai gali gauti skubius pranešimus be atskiros programėlės su garsiniu pranešimu), dar kitaip vadinama „EU-Alert“.

Bendrai, dar vienas papildomas informavimo kanalas nebūtų problema [panašus kaip Ukrainoje jau yra], bet svarbus pats įgyvendinimas“, – rašė jis.

Rizikos kuriant programėlę: atsirastų klaidinantys įspėjimai

IT inžinierius, kalbėdamas apie tai, kokios rizikos kiltų kuriant tokią programėlę, pateikė kelis pavyzdžius. Jo teigimu, atsirastų netikri ar klaidinantys įspėjimai, sistemų pažeidimai būtų taip pat viena iš rizikų.

„Apskritai, būtų netikri (angl. spoofed) ar klaidinantys įspėjimai, žmogiškos klaidos ir procesų spragos. Ne kartą Lietuvoje buvo minėti įvairūs įvykiai kurie neturėtų būti skirti tam miestui arba klaidingi pranešimai buvo įvykdyti.

Sistemų pažeidžiamumai, pasiekiamumo užtikrinimas, kad aplikacija veiktų ir DDoS (liet. paskirstytoji aptarnavimo perkrovos ataka) ar kitos atakos nepaveiktų aplikacijos veikimo“, – dalijosi bendrovės ESET atstovas Lietuvoje.

Pasak L. Apynio, kad pranešimai nebūtų suklastoti arba netaptų dezinformacijos kanalu, galima užtikrinti tiek iš technologinės pusės, tiek ir iš organizacinės, kad taip neįvyktų.

Pagrindinės grėsmės – netikri pranešimai, programėlės žvalgyba

Kalbėdamas, ar priešiškos šalys galėtų pasinaudoti tokia programėle savo naudai, ekspertas atvirauja – pagrindinėmis grėsmėmis išlieka sistemos sutrikimai, galimas programėlės panaudojimas žvalgybos tikslais ir netikri pranešimai.

„Mano nuomone, didžiausia grėsmė – netikri įspėjimai ir infrastruktūros sutrikimai. Priklausomai nuo turinio, kas skelbiama programėlėje, žvalgybos tikslais pasinaudoti galėtų“, – pastebėjo ekspertas.

ESET atstovo Lietuvoje nuomone, kibernetinės atakos, ypač infrastruktūros ir DDoS, gali sutrikdyti sistemos veikimą, ir tokios atakos jau vyksta prieš įvairias organizacijas.

„Žinoma, kad ir kibernetinės atakos galėtų sutrikdyti tokios sistemos veikimą kritiniu. taip, vienos populiariausios atakos – infrastruktūros ir DDoS atakos.

Šiai dienai taip pat vyksta prieš įvairias organizacijas tokios atakos“, – atkreipė dėmesį jis.

Dvi ministerijos svarsto sukurti programėlę, skirtą karinėms grėsmėms

Pasirodo, Vidaus reikalų ministerijos (VRM) žiniomis, kartu su KAM yra norima sukurti mobiliąją programėlę, skirtą karinėms grėsmėms. Šios programėlės pagalba gyventojai karo metu būtų informuojami arba patys galėtų pranešti informaciją apie pastebėtą priešiškos valstybės karinių pajėgų ir technikos judėjimą ir pan.

Pasak VRM Strateginės komunikacijos skyriaus vedėjo Mindaugo Bajarūno, ekstremalios situacijos atveju gyventojai Lietuvoje yra perspėjami įvairiais kanalais – sirenomis, SMS pranešimais, radiju, televizija, o prireikus ir per garsiakalbius ar pasiuntinius.

„Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai (gamtinio ar technologinio pobūdžio nelaimei, galimai branduolinei avarijai ar oro pavojui), šalies gyventojai perspėjami įjungtomis sirenomis ar trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus, informuojami per Lietuvos radiją ir televiziją, prireikus per mobiliąsias įgarsinimo priemones ar per pasiuntinius“, – teigė jis.

Remiantis VRM informacija, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiuo metu šalyje yra 1163 perspėjimo sirenos. Paskutinio sirenų patikrinimo duomenimis, jų signalą gali girdėti apie 67 proc. (1,9 mln.) gyventojų.

Lietuvoje jau egzistuojanti programėlė – LT72

Pasak VRM, perspėjimo sirenų išdėstymo žemėlapis skelbiamas Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt (https://lt72.lt/civilines-saugos-signalai-kaip-elgtis-juos-isgirdus/).

VRM sukūrė mobiliąją programėlę LT72, skirtą gyventojų informuotumui ir pasirengimui ekstremalioms situacijoms didinti, kurią galima parsisiųsti iš App Store ir Google Play.

„Vidaus reikalų ministerija, siekdama gerinti Lietuvos visuomenės pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, didinti jos informuotumą civilinės saugos srityje bei ugdyti savisaugos kultūrą, inicijavo mobiliosios programėlės LT72 sukūrimą.

Ši aplikacija yra prieinama elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play“, – rašė VRM.

Mobilioji programėlė LT72 – įrankis, kuris gyventojams padeda iš anksto pasiruošti ekstremaliosioms situacijoms – nuo stichinių nelaimių iki branduolinės avarijos ar karinių grėsmių. 

Ateityje – daugiau naujovių, padedančių įspėti apie gresiantį pavojų

Kaip teigė VRM atstovai, atsisiuntus programėlę į mobilųjį telefoną, ateityje planuojama, kad bus galima gauti ir perspėjimo pranešimą apie gresiantį pavojų.

Įgyvendinant Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programą, šiuo metu aktyviai yra ruošiamasi pirkti daugiakanalės perspėjimo platformos įsigijimo paslaugas.

Daugiakanalė perspėjimo platforma, anot VRM, sujungs įvairias gyventojų perspėjimui ir informavimui naudojamas priemones (perspėjimo sirenas, gyventojų perspėjimo pranešimus į mobiliuosius telefonus, informacinius pranešimus, skelbiamus per LRT radiją ir televiziją, internetą bei socialinius tinklus, mobiliąsias programėles) į vieną platformą.

Įdiegus šią platformą, būtų užtikrinamas vieningas, operatyvus ir patikimas visuomenės perspėjimas apie gresiančias ar susidariusias krizes ar ekstremaliąsias situacijas, o tai gyventojams leistų laiku imtis apsisaugojimo veiksmų ir taip išvengti žalos jų gyvybei, sveikatai ir turtui ar ją sumažinti.

Kaip teigė VRM atstivai, daugiakanalės perspėjimo platformos sukūrimas yra numatytas ir Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programoje, kurią praėjusiais metais patvirtino LR Seimas. Planuojama, kad Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos modernizavimo darbai bus baigti 2027 m. pabaigoje. Investicijos bus skirtos technologijų atnaujinimui, perspėjimo sistemos patikimumo didinimui bei centralizuoto valdymo užtikrinimui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
