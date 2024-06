Lietuvoje daugėja neįsipareigojusių 30–39 metų žmonių: ekspertas paaiškino, kas vyksta

Tokie žmonės dažniausiai renkasi karjerą, laisvalaikį ir malonumus. Pasak santykių ekspertų, anksčiau santykiai buvo reikalingi tam, kad žmonės išgyventų, o kuo toliau, tuo labiau šis poreikis dingsta.

Vilniuje gyvenantys 74 m. Danutė ir 81 m. Antanas santuokoje laimingai gyvena net 53 metus. Sutuoktinius visą gyvenimą lydi meilė menui, šiuo metu jie dainuoja Vilniaus senjorų chore.

O pirmą kartą susipažino šokiuose, įsimylėjo vienas kitą ir sumainė meilės žiedus. Mylėjo vienas kitą taip stipriai, kad net iki Prienų bažnyčios per žiemos pūgas keliavo.

„Iki autobuso vežė su arkliuku, su rogėm, aišku, ten vieną kartą buvom išvirtę, bet viskas gražiai. Autobusas, aišku, užklimpo bet buvom labai laimingi, nes vienas kitą mylėjom“, – pasakoja sutuoktiniai.

Pora atvirauja, kad laukti tikrai nenorėjo, todėl iškart ir įsikraustė gyventi kartu Vilniuje.

„O ko čia lauksi? Gi kita nustvers! Pamačiau, gražus vyras ir viskas“, – juokauja Danutė.

Antanas ir Danutė pasakodami apie savo ilgą meilės kelionę akcentuoja, kad svarbu palaikyti vienas kitą, išklausyti ir taip spręsti kylančias problemas.

„Mes visą gyvenimą kartu – ar tai koncertai, ar tai spektakliai, sodai ar kas – visada kartu. Vienas kitą reikia suprasti. Jeigu to nebus, tai bendro gyvenimo ilgo nebus – reikia mokėti atleist, nepykt“, – pataria sutuoktiniai.

Ne visi nori santykių

O štai 21 metų studentas Germanas į santykius neskuba ir tikina, kad gyvenime šiuo metu yra svarbesnių dalykų.

„Manau, kad neskubėčiau su šituo atveju, nes turiu dar kitus reikalus susitvarkyti ir, manau, kad puikiai apsiprantu vienas. Santykiai nereikalingi tam, kad jie galėtų išgyventi – vyrai, moterys gali puikiai apsiprasti ir išgyventi patys“, – teigia studentas Germanas.

Kitas studentas – 20 metų Dovydas – tikina, kad yra naudingiau leisti žmogui pabūti vienam.

„Manyčiau geriau daugiau laiko praleisti vienam, kad labiau atrasčiau save, kad išsiaiškinčiau, ko iš savęs nori ir iš kito žmogaus“, – sako Dovydas.

Daugėja vienišų žmonių

O Lietuvoje vienišų jaunų gyventojų skaičius smarkiai auga – nuo 2011 iki 2021 metų tokių žmonių 30–39 metų amžiaus grupėje padaugėjo net 44 procentais.

Žmonės mano, kad jaunimas dabar neįsipareigoja dėl to, kad nori siekti karjeros, ilgiau apsieiti be rūpesčių ir problemų, taip pat žmonės per socialinius tinklus tapo lengvai prieinami.

Pasak santykių eksperto, anksčiau santykiai buvo reikalingi tam, kad žmonės išgyventų, o kuo toliau, tuo labiau šis poreikis dingsta ir santykiai tampa pasimėgavimu bei tiesiog buvimu kartu.

„Mes galim gyventi su savo savigarba, su savo psichologiniu komfortu, bet, neduok Dieve, prastuose santykiuose“, – sako „santykiuabc.lt“ porų konsultantas Šarūnas Mažuolis.

Ekspertas tvirtina, kad dabar žmonės labiau domisi psichologija, gilinasi į tai, ar patys yra laimingi ir dėl to neskuba arba nenori įsipareigoti kitam.

„Mes galvojame, kad esame tokie faini, o santykiai parodo, kad mes esame realūs ir tas skirtumas tada taip kerta, tada taip skauda ir krenta savivertė žmogui“, – teigia Š. Mažuolis.

Dar jauna ir be konfliktų išaugusi karta dažnai bijo santykiuose patirti nusivylimą, problemas ir skaudinančias emocijas, todėl pasirenka tiesiog ramų ir iššūkių bei rizikų neturintį pilką egzistavimą, užuot rizikavus ir patyrus visą jausmų spektrą, stiprias emocijas ir išgyvenimus.

„Poroje be laimės, džiaugsmo ir gražių dalykų mes turime sumokėti apribojimais, psichologiniais niuansais. Nori nenori teks per skausmą augti, būti įskaudintiems ir išgąsdintiems“, – teigia porų konsultantas.

Todėl specialistai rekomenduoja žmonėms neskubėti ieškoti santykių, o jei jau norisi potencialaus partnerio – stebėti, ar esate panašūs ir ar sutampa požiūris į gyvenimą.

