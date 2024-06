Jokiu būdu nedarykite to lovoje: aistros nebus

Šie perspėjimai gali padėti išvengti nejaukių akimirkų su partneriu.

1. Nesibučiavimas

Norite tikėkite, norite ne, bet daugelis žmonių (tarp jų ir moterys) nesibučiuoja su savo partneriu, kai jie užsiima seksu. Kodėl? Galbūt dėl to, kad padėtis neleidžia to daryti arba jie pernelyg trokšta kulminacijos ir mano, kad tai gali sutrikdyti ritmą.

Vis dėlto labai rekomenduojama pasistengti pabučiuoti partnerį akto metu – tai tik sustiprins patirtį.

2. Įkandimai

Nors daugeliui žmonių patinka šiukštesnis partnerio elgsys, bet kąsdami į bet kurią jo kūno dalį, kol partneris dar nėra susijaudinęs, galite sukelti skausmą ir diskomfortą (ir netgi sumažinti bet kokių tolesnių veiksmų tikimybę) arba paprasčiausiai jį išgąsdinti.

Todėl prieš įkasdami partneriui į ausį, pečius, kaklą ar bet kurią kitą kūno dalį, įsitikinkite, kad jis yra susijaudinęs.

3. Dėmesio skyrimas tik lytiniams organams

Be abejo, lytiniai organai yra puiku, tačiau tikrai turėtumėte atkreipti dėmesį ir į kitas mylimojo kūno dalis ir kurį laiką susitelkti į visą jo kūną – keliai, riešai, nugara ir pilvas yra labai erogeniškos zonos tiek vyrams, tiek moterims.

Švelniai glostydami šias vietas padėsite savo partneriui dar labiau susijaudinti; savo ruožtu padidinsite tikimybę, kad jis taip pat patenkins jus.

4. Perkelti visą savo kūno svorį ant partnerio

Net jei esate mergina! Ne bėda retkarčiais prarasti savitvardą ir užsiropšti ant mylimojo. Tačiau kai gulite ant jo, turite būti atsargūs, kad neuždėtumėte ant jo viso savo svorio.

Užspausdami juos arba trukdydami jiems kvėpuoti, bet kokiu atveju, pražudysite akimirką ir bet kokias gero sekso galimybes.

5. Per anksti/per vėlai pasiekta kulminacija

Šis punktas ypač skirtas vyrams. Turite gerai kontroliuoti savo raumenis, kad galėtumėte ejakuliuoti tinkamu laiku.

Per anksti – galite palikti partnerę nepatenkintą; per vėlai – partnerė gali pasijusti taip, tarsi siurbtų geležį sporto salėje. Kad to išvengtumėte, skirkite daug daugiau laiko preliudijai (tai padės tiek vyrams, tiek moterims).

Jei užtrunkate per ilgai ir ejakuliuoti galite tik stimuliuodami rankomis, pasistenkite, kad jūsų partneris patirtų orgazmą, o tada jis galės jums atsilyginti.