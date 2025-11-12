 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvai perduota Vladimiro kalėjime kalintų asmenų kartoteka

2025-11-12 12:18 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 12:18

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) mokslininkai trečiadienį Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui (LGGRTC) perdavė Rusijos Vladimiro kalėjime kalintų asmenų, tarp kurių buvo ir 80 politinių kalinių iš Lietuvos, kartoteką.

Vladimiro kalėjimo kalinių kartotekos perdavimas Lietuvai. ELTA / Josvydas Elinskas

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) mokslininkai trečiadienį Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui (LGGRTC) perdavė Rusijos Vladimiro kalėjime kalintų asmenų, tarp kurių buvo ir 80 politinių kalinių iš Lietuvos, kartoteką.

0

LGGRTC generalinis direktorius Arūnas Bubnys dėkojo svečiams už centrui padovanotą vertingą medžiagą, teigdamas, kad ši informacija bus ypač naudinga atliekant tolesnius tyrimus.

„Po to, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, daug dokumentų mes neradome buvusiame KGB archyve, nes jie dar iki 1990 metų buvo išgabenti į Rusijos archyvus. Pavyzdžiui, buvo ir KGB agentų asmens darbo bylos, įvairios literinės bylos, bet taip ir svarbių buvusių Lietuvos valstybės veikėjų baudžiamosios bylos“, – renginyje kalbėjo A. Bubnys.

Jis pažymėjo, kad dabar centras galės daugiau sužinoti apie Vladimiro kalėjime kalėjusius buvusį Lietuvos ministrą pirmininką Antaną Merkį ir buvusį užsienio reikalų ministrą Juozą Urbšį.

„Kaip pavyzdį galėčiau pasakyti buvusio premjero Merkio ir buvusio užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio baudžiamosios bylos. Mes jų Vilniuje neturėjome, jos buvo išvežtos į Rusijos archyvus. (...) Būtent iš Vladimiro kalėjimo kartotekos kortelių mes galėsime sužinoti daugiau ir apie Urbšį, ir apie Merkį, ir apie kitus Vladimiro kalėjimo kalinius“, – pažymėjo LGGRTC vadovas.

Vladmiro kalėjime pagal užslaptintus numerius  kalėjo Lietuvos ministras pirmininkas A. Merkys, užsienio reikalų ministras J. Urbšys ir jo žmona Marija Urbšienė, teisingumo ministras Stasys Šilingas, švietimo ministras Juozas Tolkūnas ir Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis.

Čia taip pat kalinti arkivyskupas Mečislovas Reinys, kunigai Vladas Mironas, Pranciškus Janulaitis, Juozas Laukaitis, Teofilis Matulionis, kunigas Juozapas Čepėnas.

