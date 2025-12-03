Lietuva iš Ispanijos gaus antidronines sistemas „Crow“

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas padėkojo Ispanijos gynybos ministrei Margaritai Robles už solidarumą ir savalaikę pagalbą.
„Tai dar kartą patvirtina mūsų sąjungininkų solidarumą ir bendrą atsakomybę už Europos saugumą. Šiandien, kai Baltijos regionas susiduria su nuolatiniais ir provokatyviais veiksmais iš rytų, kiekvienas sprendimas stiprinti mūsų oro erdvės apsaugą yra strateginis signalas“, – kalbėdamasis telefonu su Ispanijos ministre sakė R. Kaunas.
Sistema „Crow“ naudoja radarus, kameras, jutiklius ir elektroninės kovos priemones, sukurdama „išmanųjį skydą“ kritiniams objektams apsaugoti.
Šiuo metu Ispanijos karinių oro pajėgų kontingentas taip pat vadovauja 70-ajai oro policijos misijai Lietuvoje. Šiaulių Aviacijos bazėje tarnybą atlieka 200 karių su 11 naikintuvų F-18.
