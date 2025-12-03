 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva iš Ispanijos gaus antidronines sistemas „Crow“

2025-12-03 11:43 / šaltinis: ELTA
2025-12-03 11:43

Siekiant sustiprinti oro erdvės ir kritinės infrastruktūros apsaugą, Lietuva gaus Ispanijos karinių pajėgų antidronines sistemas „Crow“, trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

(nuotr. SCANPIX)

Siekiant sustiprinti oro erdvės ir kritinės infrastruktūros apsaugą, Lietuva gaus Ispanijos karinių pajėgų antidronines sistemas „Crow“, trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

REKLAMA
1

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas padėkojo Ispanijos gynybos ministrei Margaritai Robles už solidarumą ir savalaikę pagalbą.

„Tai dar kartą patvirtina mūsų sąjungininkų solidarumą ir bendrą atsakomybę už Europos saugumą. Šiandien, kai Baltijos regionas susiduria su nuolatiniais ir provokatyviais veiksmais iš rytų, kiekvienas sprendimas stiprinti mūsų oro erdvės apsaugą yra strateginis signalas“, – kalbėdamasis telefonu su Ispanijos ministre sakė R. Kaunas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sistema „Crow“ naudoja radarus, kameras, jutiklius ir elektroninės kovos priemones, sukurdama „išmanųjį skydą“ kritiniams objektams apsaugoti. 

Šiuo metu Ispanijos karinių oro pajėgų kontingentas taip pat vadovauja 70-ajai oro policijos misijai Lietuvoje. Šiaulių Aviacijos bazėje tarnybą atlieka 200 karių su 11 naikintuvų F-18.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų