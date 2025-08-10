Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Lietinga vasara skatina gyventojus atostogauti užsienyje

2025-08-10 18:22 / šaltinis: BNS
2025-08-10 18:22

Neįprastai lietinga šių metų vasara išaugino susidomėjimą atostogomis užsienyje – kelionių paklausa didesnė, nepaisant aukštesnių jų kainų, pastebi kelionių organizatoriai. 

Liūtis skandino Lietuvą (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Neįprastai lietinga šių metų vasara išaugino susidomėjimą atostogomis užsienyje – kelionių paklausa didesnė, nepaisant aukštesnių jų kainų, pastebi kelionių organizatoriai. 

REKLAMA
0

Įmonės „Coral Travel“ rinkodaros vadovė Baltijos šalims Olga Belova sako, kad keliautojai šią vasarą aktyvesni, todėl teko užsakyti ir papildomų lėktuvų.

„Dauguma keliautojų labai tikėjosi, kad vasara bus tokia pat karšta, kaip pernai, užpernai, ir nepasirūpino kelionėmis iš anksto, tikėjosi paskutinės minutės pasiūlymų. Šios vasaros tendencija tokia, kad tų paskutinės minutės pasiūlymų nėra, ne tik pas mus, bet apskritai rinkoje“, – BNS sakė O. Belova.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pastatėme papildomus lėktuvus, kad daugiau keliautojų galėtų skraidyti, nes matome, kad labai didelė paklausa (...). Pernai kelionių operatoriai kai kurie pardavinėjo keliones vos ne už savikainą, kad užpildytų lėktuvus, tai šiemet to nėra, tai parodo, kad žmonės labai nori iškeliauti“, – sakė „Coral travel“ atstovė. 

REKLAMA
REKLAMA

„Gauname užklausų: matome, kad oras prastas, norime saulės, norime išskristi, o mes sakome, kad niekuo negalime padėti“, – teigė ji. 

REKLAMA

Kelionių agentūros „Estravel“ vadovė bei Lietuvos turizmo rūmų prezidentė Žydrė Gavelienė sako, jog susidomėjimas šiemet maždaug 20 proc. didesnis nei pernai. 

„Didžiausias pokytis yra tai, kad didesnė dalis lietuvių būdavo, kurie planuoja iš anksto, o kita dalis, kuri planuoja paskutinę minutę. Šiemet paskutinei minutei turime neįtikėtinai daug užklausimų, tai lemia, kad ir kaina nėra tokia jau paprasta“, – BNS sakė Ž. Gavelienė.

REKLAMA
REKLAMA

Anot jos, paskutinės minutės pasiūlymų rasti gali būti sudėtinga: „Paskutinės minutės kelionės žiūrint, kurią dieną, pavyzdžiui, per Žolinę jau tikrai nėra, bet jei kalbėtume pirmadienį, kad ketvirtadienį norėtume išvykti, tai gal ir rastume, bet visumoje yra tikrai labai didelis populiarumas.“

„Coral travel“ atstovė pastebėjo, kad kitų metų vasaros sezono pardavimai prasidėjo dviem mėnesiais anksčiau.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu įprastai kelionių operatoriai pristato savo ateinančios vasaros programą rugpjūčio antroje pusėje arba rugsėjį, tai mes atidarėme 2026 metų vasaros kelionių pardavimus jau birželio pabaigoje. Žmonės supratę, kad paskutinės minutės pasiūlymų nėra, vasaros nėra, aktyviai perkasi ir ateinančios vasaros keliones“, – teigė O. Belova. 

Kelionių organizatorių teigimu, aktyviausia vasaros kryptimi išlieka Turkija, tarp populiariausių yra ir Graikija, Juodkalnija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų