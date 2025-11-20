Leiputė: Šakalienė negali dirbti NSGK, nes komitete nėra vietų

„Partija nei uždraudžia, nei neuždraudžia. Visų pirma, tai yra frakcijos reikalas. Antras dalykas, mes valdyboje apie tai kalbėjome po to, kai išgirdome Dovilės norą grįžti į tą komitetą, tačiau šiandien mūsų visos, kas priklauso pagal valdančiosios koalicijos proporcijas, kvotos yra užimtos. Ten galimybės grįžti nėra, nes nėra papildomos vietos“, – žurnalistams ketvirtadienį teigė O. Leiputė.
„Situacija yra tokia, kad 20-oji Vyriausybė suformuota, komitetai taip pat suformuoti. Jeigu sutiks kažkuris Seimo narys apsikeisti (...), tada ir apsikeis“, – sakė ji pridurdama, kad galbūt prie šio klausimo bus sugrįžta pavasarį.
Socialdemokratė taip pat neigė, kad tokiam socialdemokratų sprendimui esą įtakos galėjo turėti D. Šakalienės griežta pozicija dėl įmonės „Fegdos“, su kuria siejamas ir partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Jums taip atrodo, tai aš neturiu poreikio jus įtikinėti. Apie „Fegdą“ apskritai žinau tik iš žiniasklaidos. Jeigu jūs pasižiūrėtumėte, kada priimti sprendimai dėl NSGK narių, matytumėte, kad tai absoliučiai nesusiję dalykai“, – sakė ji.
Ketvirtadienį naujienų portalas „15min“ remdamasis šaltiniais paskelbė, kad socialdemokratai D. Šakalienei neleido grįžti į NSGK. Tokį savo kolegų sprendimą patvirtino ir D. Šakalienė, tačiau plačiau nekomentavo.
Kaip skelbta, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) trečiadienį pradėjo informacijos patikslinimą dėl buvusios krašto apsaugos ministrės D. Šakalienės teiginių apie aplinkybes, kurios susijusios su įmonės „Fegda“ atliktais kelio tiesimo į Rūdninkų karinį poligoną darbais.
Žiniasklaidai paviešinus informaciją apie brokuotą kelią, KAM pradėjo vidinį tyrimą, o ministrės pareigas tuomet dar ėjusi D. Šakalienė teigė, kad su ministerijos teisininkais ieškoma būdų taikyti „baltųjų“ ir „juodųjų“ tiekėjų sąrašo principą, kuris ateityje padėtų užtikrinti didesnę kokybę vystant karinius projektus.
D. Šakalienė anksčiau taip pat yra užsiminusi, jog išsikvietusi „Fegdos“ atstovus pasikalbėti, sulaukė griežto Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio M. Sinkevičiaus reakcijos ir jautė spaudimą.
