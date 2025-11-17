 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kupiškio rajone pastate sudegė šiaudai ir žąsys

2025-11-17 10:24 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 10:24

Kupiškio rajone šeštadienio naktį kilus gaisrui ūkiniame pastate, sudegė joje buvę grūdai, šiaudai, žąsys, pranešė ugniagesiai.

Skubi pagalba BNS Foto

Kupiškio rajone šeštadienio naktį kilus gaisrui ūkiniame pastate, sudegė joje buvę grūdai, šiaudai, žąsys, pranešė ugniagesiai.

0

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 3.35 val. pranešta, kad Noriūnų seniūnijoje, Mutkūnų kaime, dega ūkinis pastatas.

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, atvira liepsna degė medinių ūkinių pastatų kompleksas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gaisro metu sudegė 3 tonos grūdų, 60 šieno, šiaudų rulonų, žąsys. Taip pat sudegė pastato stogas, dalyje jo įgriuvo perdanga. 

Išsaugoti du gyvenamieji namai, išgelbėti du šunys, 24 vištos ir lengvasis automobilis „Renault Scenic“. Iš pastato išnešti trys dujų balionai.

Gaisras užgesintas sekmadienio rytą, 9.45 val.

