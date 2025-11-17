Kupiškio rajone pastate sudegė šiaudai ir žąsys

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 3.35 val. pranešta, kad Noriūnų seniūnijoje, Mutkūnų kaime, dega ūkinis pastatas.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, atvira liepsna degė medinių ūkinių pastatų kompleksas.
Gaisro metu sudegė 3 tonos grūdų, 60 šieno, šiaudų rulonų, žąsys. Taip pat sudegė pastato stogas, dalyje jo įgriuvo perdanga.
Išsaugoti du gyvenamieji namai, išgelbėti du šunys, 24 vištos ir lengvasis automobilis „Renault Scenic“. Iš pastato išnešti trys dujų balionai.
Gaisras užgesintas sekmadienio rytą, 9.45 val.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!