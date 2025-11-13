 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Gaisras Skuodo rajone: liepsnojo 60 tonų pupų

2025-11-13 09:46 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 09:46

Skuodo rajone trečiadienį degė džiovinamos pupos, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Ugniagesiai gelbėtojai. ELTA / Žygimantas Gedvila

0

PAGD duomenimis, 12.45 val. pranešta, kad Lenkimų seniūnijoje, Lenkimų miestelyje, Vėjo gatvėje, kilo gaisras grūdų sausinimo džiovyklėje. 

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, iš medinės apskardintos grūdų džiovyklos veržėsi dūmai. Viduje degė 60 tonų pupų. 

Gaisro metu apdegė ir sulietos vandeniu pupos, apsilydė džiovyklos elektros instaliacijos laidai. 

