Gaisras Skuodo rajone: liepsnojo 60 tonų pupų

PAGD duomenimis, 12.45 val. pranešta, kad Lenkimų seniūnijoje, Lenkimų miestelyje, Vėjo gatvėje, kilo gaisras grūdų sausinimo džiovyklėje.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, iš medinės apskardintos grūdų džiovyklos veržėsi dūmai. Viduje degė 60 tonų pupų.
Gaisro metu apdegė ir sulietos vandeniu pupos, apsilydė džiovyklos elektros instaliacijos laidai.
