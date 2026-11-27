Apie tai, ar Europa jau viešai numojo ranką į grėsmes ir saugumą, TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su Europos Komisijos (EK) Gynybos ir kosmoso komisaro Andriaus Kubiliaus.
Tuo metu, kai Rusija, galima sakyti, kvėpuoja į nugarą, vykdo hibridines atakas Vokietijoje, Lenkijoje grasina, ES nusprendė mažinti gynybos biudžetą. Ką tai rodo? Kad ES spjovė į gynybą?
Jūs daug ką pasakėte, ką ir aš pats sakau: iš tikrųjų aplinkybės, kurias matome, viena vertus, rodo, kad Rusijos agresija ir eskalacija tik didėja, kita vertus, amerikiečiai ragina Europą prisiimti pagrindinę atsakomybę už Europos gynybą. NATO 2030 koncepcija pradedama įgyvendinti.
Todėl Europos Sąjunga iš tikrųjų atlieka svarbų vaidmenį tiek vystant mūsų pramonę, tiek padedant šalims plėtoti gynybinius pajėgumus. Pirmą kartą imamės tokio vaidmens, todėl kitas daugiametis biudžetas yra pirmasis, kuriame ES gynybai turėtų skirti gerokai didesnes pinigų sumas.
Negalės skirti pinigų visiems reikalingiems projektams
O kaip vertinti tai, kas dabar vyksta?
Dabar jau prasidėjo diskusijos. Jos visada būna gana aštrios. Pasiūlyta mažinti gynybai skirtą lėšų sumą, kurią pasiūlė Komisija. Mes iš tiesų pasiūlėme gynybai ir kosmosui skirti nemažą sumą – 130 milijardų eurų. Tačiau, palyginti su kitomis biudžeto eilutėmis, tai tikrai nėra pati didžiausia. Todėl buvome nustebę, kai atsirado pasiūlymas šią 130 milijardų eurų eilutę sumažinti net 40 milijardų eurų.
Akivaizdu, kad tokiu atveju iškils problemų siekiant įgyvendinti kai kuriuos labai svarbius didelius paneuropinius ar regioninius tiek gynybos, tiek kosmoso projektus. Pavyzdžiui, dabar vystome vieną projektą, kurį vadiname europietiškuoju „Starlink“. Tai – vadinamoji IRIS programa, kuriai reikia 350 palydovų kosmose. Bendra jos kaina sieks 12–14 milijardų eurų. Jeigu mums sumažins bendrą sumą 40 milijardų eurų, kyla klausimas, ar pajėgsime įgyvendinti tokią programą.
Kita gynybos programa – dabar jau patvirtinome visą sąrašą bendrų Europos gynybos projektų, tarp jų – ir Rytų flango sargybos projektas, kuriuo visam Rytų flangui, tai yra priešakinėms valstybėms nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros, siekiame sukurti bendrą projektą. Jam galėtume skirti daugiau lėšų, o visos šalys kartu galėtų jį plėtoti, kad būtume pajėgesni apsiginti.
Dronai skraido jau dabar, o mes dar tik ketiname tą projektą kažkada įgyvendinti ir dar pinigų nurėžiame.
Dronai skraido jau dabar. Iš tikrųjų tie projektai pradėti įgyvendinti nuo šių metų vidurio. Europos Vadovų Taryba jau patvirtino penkis svarbiausius projektus, tarp jų – ir Rytų sienos apsaugos projektą. Tikrai būtų gerai, kad šalys, dalyvaujančios tokiuose projektuose kartu su Ukraina, dar aktyviau dirbtų, rodytų kitoms šalims, koks svarbus yra toks projektas. Ir Lietuvos balso šioje vietoje tikrai niekada nebus per daug.
Tai, kad dabar siūloma mažinti finansavimą, žinoma, gali turėti įtakos tokių projektų įgyvendinimui. Tačiau tam ir reikia dabar labai garsiai kalbėti – tiek mūsų vadovams, tiek tiems, kurie vyksta į Europos Vadovų Tarybos posėdžius, tiek ministrų susitikimuose.
Ko tikėtis kitais metais?
Bet, pone Kubiliau, karas Ukrainoje jau kelinti metai? Ketvirti metai, o iki šiol dar ES institucijos nepasirengė. Tai ko jos miega?
Ilgą laiką po Šaltojo karo pabaigos Europa gyveno taip, kaip vadiname, taikos dividendų sąlygomis. Visą laiką galvojome ir tikėjomės, o visi tai pripažįsta, kad amerikiečiai amžinai prisiims didžiausią atsakomybę už Europos gynybą ir naudos savo mokesčių mokėtojų pinigus mūsų gynybai stiprinti.
Dabar šie dalykai keičiasi. Viena vertus, turime Vladimiro Putino agresiją, kita vertus, amerikiečių labai aiškų ir visiškai racionalų apsisprendimą vis daugiau dėmesio skirti Kinijos regionui, Indijos ir Ramiojo vandenynų regionui dėl augančios Kinijos ekonominės galios ir kartu kylančių karinių bei saugumo grėsmių. Europa negali sakyti, kad nepabudo, tačiau kai kuriems dalykams, kad įvyktų pertvarka, iš tiesų reikia daugiau laiko.
O kaip su gynybos pramonės gamyba? Kiek ji pažengė?
Iš tikrųjų pažanga yra didelė, pinigų kiekiai didėja, o valstybės narės taip pat išleidžia daugiau savo lėšų. Be abejo, tai priklauso ir nuo to, kiek šalys supranta grėsmes. Visiškai akivaizdu, kad tos šalys, kurios yra šiaurės rytų regione, arčiau sienos, ženkliai didina investicijas. Pradedant Vokietija, kuri labai padidino savo investicijas, baigiant visomis Skandinavijos šalimis. Baltijos šalys kartu su Lenkija apskritai yra lyderės. Šios šalys tikrai ženkliai didina finansavimą. Auga ir gamybos apimtys.
Tačiau reikia atsiminti, kad Rusija taip pat nesustoja. Jeigu šiais metais Rusija pagamino ir panaudojo prieš Ukrainą 10 milijonų dronų ir beveik 2000 balistinių raketų, tai kitais metais, ukrainiečių vertinimu, Rusija naudos jau 20 milijonų dronų. Ką tai reiškia? 20 milijonų dronų – tai beveik 60 tūkstančių pagaminamų dronų per dieną. Mes čia kartais vieną droną gaudome, ir ne visada sėkmingai. O apimtys yra tokios.
Pavyzdžiui, visos Europos Sąjungos investicijos į gynybą kitais metais, tai yra kiek išleisime pinigų gynybai, bus lygiai tokios pat, kiek Rusija planuoja išleisti karo reikalams.
Visą pokalbį išgirskite interviu pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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