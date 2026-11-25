„Mes (Lietuva – BNS) norime, kad biudžeto dydis atspindėtų tas ambicijas, kurias mes turime. Pirmiausia Sanglauda (Sanglaudos fondo lėšos – BNS), žemės ūkis, saugumas, konkurencingumas – visi šitie prioritetai suponuoja didesnį biudžetą ir mes už šitą biudžetą ketiname toliau nuosekliai kovoti“, – Prezidentūros išplatintame vaizdo komentare iš Nyderlandų trečiadienį teigė G. Nausėda.
Šalies vadovas pabrėžė, kad Lietuvos ir Nyderlandų požiūris dėl ES biudžeto išsiskiria.
„Iš esmės šalys (Lietuva ir Nyderlandai – BNS) yra labai panašiai mąstančios ir vertinančios dalykus, išskyrus ilgalaikį ES biudžetą, kur Nyderlandų požiūris į biudžeto dydį, kuris yra siūlomas ES mastu, yra kiek atsargesnis. Jie priskiria save taupiųjų grupei“, – aiškino šalies vadovas.
Kaip rašė BNS, Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa (Antoniju Košta) pirmadienį pristatė naują išlaidų siūlymą, kuriuo 204 mlrd. eurų sumažintas Europos Komisijos (EK) anksčiau pateiktas planas, kurį kai kurios šalys peikė kaip pernelyg brangų.
ES šalys jau kurį laiką nesutaria dėl būsimo biudžeto dydžio, o Vokietija labiausiai ragina drastiškai mažinti išlaidas po to, kai EK pernai pasiūlė 2 trln. eurų biudžetą 2028–2034 metų laikotarpiui.
Lietuvai vadinamajame nacionaliniame voke numatyta maždaug 14,2 mlrd. eurų. Tuo metu šalies įmoka kasmet siektų apie 1,2 mlrd. eurų. Tai reiškia, jog valstybė dar išliks paramos gavėja ir jai atiteks beveik 6 mlrd. eurų daugiau, nei Lietuva sumokės.
Spalio pabaigoje premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad derybos dėl ES biudžeto vyksta sunkiai didžiosioms Bendrijos šalims norint labiau taupyti.
Šiuo metu Europos Sąjungai pirmininkauja Airija, nuo kitų metų pradžios pusmečiui ES pirmininkaus Lietuva.