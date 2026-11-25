Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo naują galimybę valstybei skolintis iš gyventojų, teigia, kad tai paskatintų ekonomikos augimą. Šis projektas dabar svarstomas parlamente, po pateikimo jam pritarta birželį.
„(Gyventojų lėšų įveiklinimas – ELTA) turėtų naudos mūsų ekonomikai – (šie pinigai – ELTA) nebūtų skirti biudžeto lopymui ar išlaidų didinimui, tai būtų tikslinis ir ilgalaikis finansavimas mūsų ekonomikos pažangai, verslo plėtrai, strateginiams projektams“, – Seimo Biudžeto ir finansų komitete (BFK) trečiadienį teigė vyriausiasis prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius.
Vyriausybė šiuo metu tobulina kitų metų biudžeto projektą, daugiausia kritikos jis sulaukia todėl, kad valstybės numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas viršija nustatytus europinius Mastrichto kriterijus.
Anot patarėjo, prezidentūros projektas leistų kiekvienam gyventojui investuoti sąskaitoje laikomas lėšas be didelės rizikos, joms galiotų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata, todėl palūkanos būtų neapmokestinamos.
Prezidentūra siūlo, kad palūkanų normos dydis būtų nustatomas atsižvelgiant į Europos Centrinio Banko (ECB) sprendimus, tačiau negalėtų būti mažesnis už 0,1 proc. ar didesnis nei 3 proc., o konkretų dydį nustatytų Vyriausybė.
V. Augustinavičiaus teigimu, prezidentūra taip pat pritaria Vyriausybės siūlymui atsisakyti projekte numatytų fiksuotų palūkanų normos ribų.
Pasak prezidento patarėjo, projektui gauta teigiama ECB išvada.
Numatoma, kad savo indėlius įveiklinti norintis gyventojas tai sutiktų daryti savanoriškai, tam jam būtų atidaryta specialioji einamoji sąskaita.
Šias lėšas plėtros bankui ILTE skolintų komerciniai bankai, kurių sąskaitose yra laikomi pinigai, žmonės bet kuriuo momentu galėtų pasiimti dalį ar visus šioje sąskaitoje laikomus pinigus.
„Šis įrankis veiktų kaip sveikas rinkos katalizatorius – nespaustų bankų administraciniais draudimais ar naujais mokesčiais, o sukurtų konkurenciją natūralią konkurenciją, komerciniai bankai patys būtų suinteresuoti pasiūlyti geresnes sąlygas gyventojams“, – tikino prezidento patarėjas.
Prezidentūra siūlo kredito įstaigoms suteikti valstybės garantiją už ILTE pagal šią indėlių įveiklinimo programą paskolintas lėšas, numato, jog gyventojų lėšos ir toliau būtų draudžiamos Indėlių draudimo fonde.
Prezidentūra siūlo, kad gyventojas valstybei galėtų skolinti ne daugiau nei 2,5 tūkst. eurų, šiuos pinigus ILTE naudotų finansuojant atsiperkančius valstybės ir savivaldybių įmonių energetikos, ekonomikos konkurencingumo, valstybės saugumo ir gynybos, būsto ir susisiekimo projektus.
Skaičiuojama, kad gyventojų einamosiose sąskaitose yra laikoma daugiau nei 22 mlrd. eurų.